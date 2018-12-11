Пир во время санкций: российские банки купаются в деньгах

По итогам этого года российские банки покажут рекордную прибыль за последние семь лет. Как говорится в обзоре аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), до конца года можно ожидать интенсивный рост банковского сектора — объем активов предположительно достигнет отметки 82,7 трлн рублей.

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«Чистая прибыль (прибыль за вычетом налогов) банковского сектора также продолжит восстанавливаться.

По итогам 2018 года совокупная чистая прибыль банков РФ превысит 1 трлн рублей — это будет максимальная отметка за семь последних лет», — говорится в докладе.

Последние данные на сайте Центробанка показывают, что чистая прибыль банковского сектора по итогам девяти месяцев 2018 года составила 798,13 млрд рублей. Это почти в два раза больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2017 года (тогда она составляла 411 млрд рублей).

При этом прибыль банков до вычета налогов по итогам девяти месяцев 2018 года превысила 1 трлн руб., следует из материалов Банка России.

В январе-сентябре показатель составил 1,07 трлн руб. В годовом выражении показатель вырос в 1,6 раза против 675 млрд в январе — сентябре 2017 года, сообщал ранее Банк России.

Как заявляла зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством регулятора, российские банки в январе — октябре 2018 года получили почти 1,2 трлн руб. прибыли, без учета санируемых кредитных организаций – 1,5 трлн руб.

Как следует из доклада НАФИ, из-за продолжающейся консолидации и зачистки банковского сектора, большую часть прибыли сейчас получает небольшая группа банков.

Основными лидерами по прибыли является Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

Так, они получили чистую прибыль в размере 612,7 млрд рублей,132,4 млрд рублей и 80,6 млрд рублей соответственно.

Таким образом, совокупно на эти три банки приходится 825,8 млрд рублей прибыли.

«Это говорит о высокой концентрации работающего банковского сектора в России», — отмечается в обзоре НАФИ.

При этом в топ-10 банков по размеру убытков за девять месяцев этого года оказались Автовазбанк (-220,8 млрд рублей), банк Траст (-73,3 млрд рублей), Мособлбанк (-14,7 млрд рублей).

Также в списке самых убыточных банков Промсвязьбанк (-12,7 млрд рублей), Азиатско-Тихоокеанский банк (10,2 млрд рублей), «Глобэкс» (-7 млрд рублей), Инвестторгбанк (-5,4 млрд рублей).

«Среди банков — лидеров по убыткам по итогам третьего квартала 2018 года почти все банки, которые проходят процедуру финансового оздоровления: Автовазбанк находился под оздоровлением, Траст входил в периметр санации ФК Открытие, Азиатско-тихоокеанский банк санируются с привлечением с Фонда консолидации банковского сектора, «Глобэкс» находится под управлением ВЭБа, Инвестторгбанк управляется Транскапиталбанком, ВУЗ банк — Уральским банком реконструкции и развития», — говорится в обзоре НАФИ.

«В этом году прибыль банковского сектора росла быстрее, чем ожидает рынок», — констатирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

При этом эксперты считают, что в четвертом квартале этого года и в следующем году банкам будет сложнее получить прибыль.

На рынке уже ощущается нехватка качественных заемщиков: их почти не осталось во всех секторах кредитования, кроме, пожалуй, ипотечных кредитов, говорит Антонов.

«Ипотека, опираясь на низкую обеспеченность жильем, остается одним из самых перспективных направлений, но в нем банкам придется идти на повышенные риски и предлагать ипотечные займы без первоначального взноса, иначе новых заемщиков в этот сектор не заманить», — говорит эксперт.

Так, по статистике ЦБ, 40% новых выдач ипотечных займов приходится на ипотеку с небольшим первоначальным взносом, при этом сумма выдачи за девять месяцев 2018 выросла на 65%, а количество ипотечных кредитов — на 51%.

«Эти два тренда говорят о том, что качественные заемщики поспешили взять кредит сейчас, а следом за этим будет выдача без первоначального взноса. Доля просрочки по ипотечным кредитам вырастет с 1,2% (как сейчас) до 1,8-2% в течение следующего года», — прогнозирует Антонов

В целом в 2019 банкам придется демпинговать ставками по кредитам, чтобы конкурировать за качественных заемщиков, считает эксперт.

При этом необеспеченные потребительские кредиты банков будут вступать в жесткую конкуренцию с аналогичными продуктами (займами) в МФО, так как последние более лояльно относятся к кредитным историям заемщиков, добавляет эксперт.

По данным информации на сайте ЦБ о рисках кредитования физических лиц в 2018 году, на 1 ноября просрочка свыше 90 дней была у 6% розничных ссуд, выданных россиянам.

На начало ноября совокупный объем долга населения перед банками достиг рекорда в 14,4 трлн руб. Всего за десять месяцев граждане взяли в банках на 37% больше новых займов (9,9 трлн руб.), чем в январе — октябре год назад.

По словам Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, в целом по отрасли эксперты ждут результат по чистой прибыли на уровне 1,05 трлн рублей, а вот в следующем году высока вероятность возврата вниз, в район 915 млрд из-за досоздания резервов вследствие ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках и в экономике, а также из-за ужесточения регулирования.

По мнению Сергея Суверова, старшего аналитика БКС, в следующем году банкам придется доначислять резеры по проблемным кредитам, а российские компании, скорее всего, смогут разметить на банковских счетах меньше средств, поскольку цены на энергоносители, скорее всего, снизятся, а, соответственно, и прибыль компаний.