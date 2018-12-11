А у нас в квартире газ: новые счетчики влетят в копеечку

Российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики», пишет газета «Коммерсант». Введение интеллектуальных систем учета газа обсуждалось на совещании вице-премьера Дмитрия Козака 4 декабря, отмечает газета со ссылкой на протокол. Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручено разработать предложения о внедрении «умных» счетчиков на газ для тех российских потребителей, кто пользуется центральным газоснабжением.

Реклама

Источники «Коммерсанта» в правительстве уточняют, что на совещании эта тема подробно не обсуждалась, но в итоге попала в протокол. Основной темой встречи была установка «умных счетчиков» на электроэнергию.

При этом представитель Козака уточнил изданию, что дано поручение о «первичной проработке вопроса», тогда как источники в правительстве указали, что пока «тема в зачаточной стадии».

Массовая установка в оборудованные центральным газоснабжением дома «умных счетчиков» может обойтись россиянам в 130 млрд рублей — по пять тысяч рублей за штуку. Хотя решение о том, кто будет заниматься установкой и платить за прибор, пока не принято.

Цена на одну интеллектуальную систему учета газа составляет 4–5 тыс. руб., рассказал гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Установка счетчиков будет «недешевым удовольствием в масштабах страны», — указал он.

Если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств в бюджете для этого нет, сказал Макрушин. При этом если в энергетике «умные» системы учета позволяют населению экономить, а поставщику — оптимизировать продажи, то в газовой сфере от точных замеров потребитель вряд ли много выиграет, говорит он. Иными словами, установка счетчика за 5 тысяч рублей может и не окупиться. По его мнению, в тотальной установке счетчиков на газ может быть смысл, если системы повысят безопасность, отслеживая утечки газа.

По данным «Газпрома», на начало года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. Подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд руб., подсчитала газета. «Россети» ранее заявляли о потребности в 20 млн ИСУ.

«Газпром межрегионгаз» в 2017 году поставил 250,6 млрд кубометров газа, 20,9% пришлись на население (52,4 млрд кубометров). В правительстве обсуждается именно установка интеллектуальных систем населению, так как на предприятиях уже работают сложные системы учета газа, отмечает издание.

«Кто будет заниматься установкой и в каких объемах, должны решить министерства»,

— отметил собеседник «Коммерсанта». Умные счетчики давно существуют, и «любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке».

Ранее вопрос о повсеместном внедрении «умных» счетчиков уже подняли в сфере электроэнергии. В ноябре 2017 года законопроект Минэнерго об их обязательной установке для электроэнергии Госдума приняла в первом чтении, ожидается, что скоро он пройдет второе и третье. Пока предполагается, что за установку интеллектуальных систем будут отвечать гарантирующие поставщики электроэнергии (энергосбыт региона), а не сами граждане.

Экономия от интеллектуальных сетей будет сохраняться в тарифах сетей десять лет. Речь идет о снижении потерь электроэнергии, сокращении операционных затрать, адресное воздействие на неплательщиков и улучшение мониторинга за потреблением, отмечал Министр энергетики Юрий Сентюрин в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии отличаются от обычных счетчиков отсутствием дисплея и возможности вмешиваться в работу счетчика. Самостоятельно снимать показания счетчика не нужно.

В поправках к законопроекту, обсуждавшихся на совещании у Дмитрия Козака, говорится, что закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

«Предлагаем сделать таким образом, чтобы ответственность за создание интеллектуальной системы учета и установку счетчиков электроэнергии возлагалась либо на сетевую компанию, либо на поставщика энергоресурсов. При этом за потребителем оставалось бы ограниченное право установки счетчиков, но с условием, что он будет ставить интеллектуальный прибор учета с возможностью доступа к нему сетевой и сбытовой компаний, а также с возможностью подачи информации в ГИС ТЭК, который сейчас создается», — говорил в августе председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Со временем мы планируем перенести данный подход на газовые, тепловые, водяные счетчики. Необходимо снять это обременение с потребителя», — подчеркивал он.

Однако пока в газовом секторе подробные параметры не проработаны, отмечают источники «Коммерсанта».

Массовая переустановка «умных счетчиков» уже не раз вызывала проблемы у ресурсоснабжающих организаций: после того как президент Дмитрий Медведев отменил переход на летнее время в 2011 году, вопрос затрат на перепрограммирование многотарифных счетчиков энергосбыты вынуждены были обсуждать с правительством, пишет газета.

По данным исследования Jason & Partners Consulting, степень проникновения современных интеллектуальных средств учета электроэнергии на российском рынке к 2020 году может составить в зависимости от сценария от 10 до 40 процентов. Спрос на интеллектуальные приборы учета электроэнергии в России может составить от 700 тысяч до трех миллионов штук.