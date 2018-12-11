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А у нас в квартире газ: новые счетчики влетят в копеечку

СМИ: россиянам придется установить «умные счетчики» на газ

Россиян могут обязать установить «умные» счетчики на газ, пишут СМИ. Обсуждается массовая установка таких приборов в домах с центральным газоснабжением по пять тысяч рублей за штуку. В масштабах всей страны такой переход может стать «недешевым удовольствием» и стоить гражданам 130 млрд руб. — в бюджете таких денег на эти цели нет, говорят эксперты.

Российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики», пишет газета «Коммерсант». Введение интеллектуальных систем учета газа обсуждалось на совещании вице-премьера Дмитрия Козака 4 декабря, отмечает газета со ссылкой на протокол. Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручено разработать предложения о внедрении «умных» счетчиков на газ для тех российских потребителей, кто пользуется центральным газоснабжением.

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Источники «Коммерсанта» в правительстве уточняют, что на совещании эта тема подробно не обсуждалась, но в итоге попала в протокол. Основной темой встречи была установка «умных счетчиков» на электроэнергию.

При этом представитель Козака уточнил изданию, что дано поручение о «первичной проработке вопроса», тогда как источники в правительстве указали, что пока «тема в зачаточной стадии».

Массовая установка в оборудованные центральным газоснабжением дома «умных счетчиков» может обойтись россиянам в 130 млрд рублей — по пять тысяч рублей за штуку. Хотя решение о том, кто будет заниматься установкой и платить за прибор, пока не принято.

Цена на одну интеллектуальную систему учета газа составляет 4–5 тыс. руб., рассказал гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Установка счетчиков будет «недешевым удовольствием в масштабах страны», — указал он.

Если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств в бюджете для этого нет, сказал Макрушин. При этом если в энергетике «умные» системы учета позволяют населению экономить, а поставщику — оптимизировать продажи, то в газовой сфере от точных замеров потребитель вряд ли много выиграет, говорит он. Иными словами, установка счетчика за 5 тысяч рублей может и не окупиться. По его мнению, в тотальной установке счетчиков на газ может быть смысл, если системы повысят безопасность, отслеживая утечки газа.

По данным «Газпрома», на начало года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. Подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд руб., подсчитала газета. «Россети» ранее заявляли о потребности в 20 млн ИСУ.

«Газпром межрегионгаз» в 2017 году поставил 250,6 млрд кубометров газа, 20,9% пришлись на население (52,4 млрд кубометров). В правительстве обсуждается именно установка интеллектуальных систем населению, так как на предприятиях уже работают сложные системы учета газа, отмечает издание.

«Кто будет заниматься установкой и в каких объемах, должны решить министерства»,

— отметил собеседник «Коммерсанта». Умные счетчики давно существуют, и «любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке».

Ранее вопрос о повсеместном внедрении «умных» счетчиков уже подняли в сфере электроэнергии. В ноябре 2017 года законопроект Минэнерго об их обязательной установке для электроэнергии Госдума приняла в первом чтении, ожидается, что скоро он пройдет второе и третье. Пока предполагается, что за установку интеллектуальных систем будут отвечать гарантирующие поставщики электроэнергии (энергосбыт региона), а не сами граждане.

Экономия от интеллектуальных сетей будет сохраняться в тарифах сетей десять лет. Речь идет о снижении потерь электроэнергии, сокращении операционных затрать, адресное воздействие на неплательщиков и улучшение мониторинга за потреблением, отмечал Министр энергетики Юрий Сентюрин в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии отличаются от обычных счетчиков отсутствием дисплея и возможности вмешиваться в работу счетчика. Самостоятельно снимать показания счетчика не нужно.

В поправках к законопроекту, обсуждавшихся на совещании у Дмитрия Козака, говорится, что закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

«Предлагаем сделать таким образом, чтобы ответственность за создание интеллектуальной системы учета и установку счетчиков электроэнергии возлагалась либо на сетевую компанию, либо на поставщика энергоресурсов. При этом за потребителем оставалось бы ограниченное право установки счетчиков, но с условием, что он будет ставить интеллектуальный прибор учета с возможностью доступа к нему сетевой и сбытовой компаний, а также с возможностью подачи информации в ГИС ТЭК, который сейчас создается», — говорил в августе председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Со временем мы планируем перенести данный подход на газовые, тепловые, водяные счетчики. Необходимо снять это обременение с потребителя», — подчеркивал он.

Однако пока в газовом секторе подробные параметры не проработаны, отмечают источники «Коммерсанта».

Массовая переустановка «умных счетчиков» уже не раз вызывала проблемы у ресурсоснабжающих организаций: после того как президент Дмитрий Медведев отменил переход на летнее время в 2011 году, вопрос затрат на перепрограммирование многотарифных счетчиков энергосбыты вынуждены были обсуждать с правительством, пишет газета.

По данным исследования Jason & Partners Consulting, степень проникновения современных интеллектуальных средств учета электроэнергии на российском рынке к 2020 году может составить в зависимости от сценария от 10 до 40 процентов. Спрос на интеллектуальные приборы учета электроэнергии в России может составить от 700 тысяч до трех миллионов штук.