«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул до $3 500

Биткоин установил новый антирекорд. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты упала ниже $3 500.

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Согласно данным биржи Coinmarketcap, биткоин приблизился к отметке в $3 400. Таким образом, биткоин обновил 15-месячный минимум.

Этот год был «очень тяжелым годом» для биткоина, отмечает Вадим Меркулов, старший аналитик «Фридом Финанс».

За 2018 год популярная криптовалюта потеряла более 70% своей стоимости.

О том, чтобы достичь $100 000 — уровня, которые, по мнению биткоин-оптимистов, криптовалюта должна была достичь в этом году, теперь не идет и речи.

Эти оптимистичные прогнозы в большинстве своем делались в конце прошлого года, когда биткоин ставил один за другим рекорды, поднявшись до $20 тысяч.

Так, в конце прошлого года Кай Ван-Петерсен, специалист по глобальной макростратегии Saxo Bank, предсказывал, что биткоин может стоить $100 тысяч в 2018 году.

Ван-Петерсен отмечал, что повышение стоимости криптовалюты будет обеспечено огромным притоком денег от институциональных инвесторов. Он предполагал, что будут созданы ETF-фонды.

При этом аналитик был уверен, что рост стоимости затронет не только биткоин, но и остальные криптовалюты — в частности эфир.

Между тем, судя по данным с криптобирж, дешевеет не только биткоин. Например, в пятницу цена эфира упала на 12%, опустившись ниже $100.

Волна распродаж захлестнула почти все криптовалюты — отдельные упали на 15%.

Курс биткоина начал резко снижаться с ноября этого года.

В ноябре произошел хардфорк (внедрение нового протокола, в результате чего образуется новая криптовалюта) Bitcoin Cash. Это привело к появлению еще двух криптовалют — Bitcoin ABC и Bitcoin SV. До этого в результате разделения появился Bitcoin Cash, он отделился от биткоина в августе прошлого года из-за разногласий относительно оптимального способа масштабирования цифровой валюты. У разработчиков Bitcoin Cash также возникли разногласия.

Такие события, по словам экспертов, часто приводят к дестабилизации рынка. Ужесточение правил работы хардфорк Bitcoin Cash вызвало волну распродаж на криптовалютном рынке почти на 11%, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Однако главная причина падения криптовалют — это разочарование инвесторов.

На снижение стоимости биткоина повлияло то, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) так и не дала разрешения на запуск биткоин-ETF.

«Неопределенность ситуации вызывает серьезные опасения и увеличивает риски у участников рынка, а инвесторы не собираются с этим мириться. Рынок криптовалют, с одной стороны, очень молод и не имеет под собой серьезной статистики в отличие от классических бирж и финансовых инструментов, а с другой — ввиду отсутствия регулятора и централизованной системы, для разумных инвесторов создает колоссальные риски», — говорит Гасанов.

В период криптовалютного бума, который пришелся на конец 2016 и весь 2017 год, на рынок было привлечено огромное количество капитала.

«Так или иначе, пузырь должен был лопнуть, что мы и наблюдаем в этом году»,

— говорит Гасанов.

Покупателей, которые хотели бы купить криптовалюту, просто нет, капитализация рынка не растет, констатирует Евгений Удилов, аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс»

На криптовалюту нет спроса, трейдеры не видят перспектив для индустрии, теряет целесообразность и бизнес майнеров, закрываются фермы, говорит Удилов.

По его мнению, биткоин в ближайшее время продолжит падать и может достичь уровней $3 000 и даже опуститься ниже — до 2 700$.

Есть и более пессимистические прогнозы.

Биткоин подешевеет до $2 000 до конца текущего года и начала следующего, считает Гасанов.

В первой половине 2019 года стоимость валюты будет в районе $1 500 с потенциалом дальнейшего снижения, добавляет он.

«Похоже, что история с криптовалютным пузырем подходит к последней стадии, когда цена на эти так называемые активы будет стремиться к нулю. Инвесторам не стоит питать иллюзий, не может быть финансового актива без доходности, внятного бизнеса, дивидендов, купонов.

Тем более криптовалюта не является сырьем — в бак биткоин не зальешь и кофе из него не сваришь. Фундаментально криптовалюта нужна лишь для финансовых операций, неконтролируемых банками и регуляторами», — резюмирует Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

По словам Вадима Меркулова, любая популярная технология сначала резко развивается, а потом идет на спад и медленно переходит в плавную стадию роста. Примерно это нас ожидает на протяжение следующих 10 лет в сфере блокчейна. В конце 2017 года инвесторы вывели свои деньги из-за отсутствия результатов и завышенных оценок возможностей технологии и потенциала криптоиндустрии, поясняет он.