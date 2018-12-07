На грани: ОПЕК разрывают изнутри

Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) раздирает снаружи и изнутри.

На этой неделе о своем решении покинуть организацию заявил Катар.

Доха даже не стала дожидаться заседания ОПЕК в Вене, якобы чтобы не тратить время на обсуждение внутренних вопросов картеля, которые к ней теперь не имеют отношения.

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По словам министра энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби, решение было «техническим»: Доха намерена сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. Аналитики связали это решение с геополитикой: Саудовская Аравия и Объединенный арабские эмираты устроили Катару экономическую блокаду по обвинению в спонсировании терроризма, что отражалось на его положении в ОПЕК.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В ее состав входят (пока еще) 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Катар производит примерно 610 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около 2% от всей добычи ОПЕК. Это 11-е место в картеле.

Кроме того, ряд экспертов не преминули вспомнить об обострившейся в этом году борьбе с картелем со стороны США и, в частности, президента Дональда Трампа. Учитывая, что Доха рассматривает Вашингтон как перспективного экономического союзника, обострять отношения с партнером из-за сомнительных бонусов от членства в ОПЕК ей нет смысла.

Напомним, что комитет по вопросам юстиции конгресса США уже составил законопроект, названный им же «акт неОПЕК» (NOPEC), цель которого — наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на мировом нефтяном рынке.

С идеей принять специальный закон о картелях, который ограничил бы деятельность ОПЕК, США выступали еще 10 лет назад. Сдерживал пыл законодателей по этому вопросу и Джордж Буш-младший, и Барак Обама на посту главы Белого дома. Но Дональд Трамп, всем своим видом демонстрирующий негативное отношение к картелю, вполне вероятно может однажды дать бумаге ход.

Так, летом законопроект был опубликован в твиттере, и сам Трамп его перепостил.

Ради справедливости надо отметить, что членство в ОПЕК не мешает развивать партнерские отношения с Вашингтоном другому стратегическому партнеру США — Саудовской Аравии. Эр-Рияд последнее время умело лавировал между давлением США и развитием дружбы с Россией, занимая наряду с Москвой лидирующую роль в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+.

Однако в этом году и СА подала негативный сигнал рынку в целом и партнерам по ОПЕК в частности. The Wall Street Journal осенью сообщила о том, что

финансируемый из казны королевства Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы проводит исследование на тему: как возможный распад ОПЕК повлияет на страну и нефтяной рынок в целом.

Издание со ссылкой на источники отмечало, что Эр-Рияд действительно сомневается в целесообразности существования картеля на фоне выявившихся в последние годы возможностей договариваться с Россией.

Укрепление связей между двумя крупнейшими нефтедобытчиками многими в ОПЕК воспринимается негативно. РФ и СА задают рыночные тренды, и во многом от них зависит, как будут балансировать спрос и предложение на рынке.

Пока связь между двумя крупнейшими экспортерами нефти крепнет, многие члены картеля, в том числе Венесуэла, Алжир, Кувейт и Нигерия, ощущают, что оказались в стороне, пишет The Wall Street Journal.

Выход Катара из организации говорит о том, что для мелких членов картеля участие в организации «перестает быть интересным», отмечает Игорь Галактионов, аналитик «БКС брокер». Примеру Катара могут последовать и другие страны, что ставит под угрозу эффективность механизма регулирования рынка, который сейчас представляет из себя ОПЕК+.

Один из потенциальных кандидатов на выход из картеля — Ирак. По мнению главы отдела исследований энергетических рынков Barclays Майкла Коэна, существенные ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК сейчас не в интересах Багдада.

По данным Международного энергетического агентства, более 90% доходов Ирака приходится на нефть. Стране нужны деньги, чтобы восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру, развивать экономику и бороться с нищетой, поэтому «держать свои краны открытыми» Багдаду важно как никому,

отмечает CNBC.

Открытыми хотела бы держать свои краны и Венесуэла, которая рассчитывает при поддержке Китая и России нарастить добычу на 1 млн б/с в 2019 году, чтобы вернуться на докризисные 2 млн б/с. Ливия и Нигерия также рассчитывают на особое отношение к себе.

Недовольство работой ОПЕК высказывал и Иран. Кроме того, Тегеран все время требует особого к себе отношения из-за санкций США. На этой неделе в ходе венских переговоров об очередном снижении добычи именно иранская делегация неоднократно становилась источником самых противоречивых и пессимистичных слухов.

Впрочем, и сам факт, что картель не мог согласовать свою позицию во время шестичасовых переговоров, говорит о многом. Как и потребовавшаяся картелю вторая встреча. Согласно источникам Bloomberg и Reuters, прийти к согласию внутри картеля стороны могли после того, как Александр Новак провел ряд двусторонних встреч с членами ОПЕК, в частности Ираном и СА.

Эксперты же пока сдержаны в оценках будущего ОПЕК.

Вероятность выхода из ОПЕК крупных производителей нефти, например Ирана или Ирака, в ближайшее время не так высока, отмечает Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково.

ОПЕК нужна самим ее участникам, для которых цена нефти определяется не только и не столько экономическими показателями добычи, а бюджетным ограничениями. Сообща странам-членам ОПЕК проще оказывать влияние на рынок, полагает она.