Подарок под елкой: что будет с пособиями в 2019 году

В 2019 году в России вырастут пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а также выплаты по листам нетрудоспособности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Предельная величина базы для исчисления страховых взносов «на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января 2019 г. в 1,061 раза с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации», говорится в тексте постановления.

Социальные взносы на случай больничного и в связи с материнством будут браться с максимальной зарплаты 865 тысяч рублей в год.

Повышение порога зарплат для расчета взносов на 2019 год приведет к росту пособий с 2020 года, уточняет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

В следующем году пособия тоже вырастут, но благодаря решению, принятому в 2018 году. Размер всех «детских» выплат из Фонда социального страхования в 2019 году будет зависеть от доходов женщины за 2017 и 2018 годы.

По информации издания,

максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152 рубля, что на 1 649 рублей больше, чем в этом году (24 503 рубля в месяц).

При этом сколько составит минимальное пособие или в случае отсутствия у матери работы до ухода в отпуск, в документе не уточняется. По закону, подать документы для начисления данной выплаты можно до достижения ребенком 1,5-летнего возраста.

Пособие по беременности и родам увеличится на чуть больше 4 тысячи рублей и составит 65 416 рублей в месяц.

На этом же уровне будет установлен размер максимального пособия по временной нетрудоспособности.

Параллельно с этими выплатами семьи имеют еще ряд льгот, в том числе они могут воспользоваться правом на получение единовременной выплаты при рождении первого или второго ребенка. На такое пособие могут рассчитывать только семьи, чей месячный среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в конкретном субъекте РФ для трудоспособных граждан, более чем в 1,5 раза.

Сумма пособия равна детскому прожиточному минимуму в регионе, установленному за второй квартал предыдущего года, предшествующему году рождения ребенка. Приказом Минтруда России утверждена величина прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2018 года на детей в размере 10 390 рублей, а на трудоспособных граждан — 11 280 рублей.

На первого ребенка средства предоставляются через федеральный бюджет, на второго — из материнского капитала.

«Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года», — ранее говорили в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами не ограничены временными рамками. В 2019 будут выдаваться сертификаты на сумму 453 026 рублей.

Программа материнского или семейного капитала продлена до конца 2021 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала вырастет в следующем году до 453 тыс. руб. В 2020 году он составит 470 тыс. руб., в 2021 — 489 тыс. руб.

Голикова полагает, что программа материнского семейного капитала с высокой долей вероятности будет продлена после 2021 года. По ее словам, данный вопрос рассматривается с точки зрения повышения рождаемости, ситуация с которой в настоящее время «развивается не лучшим образом».

Впрочем, любая прибавка к зарплате или пособию сегодня россиянам не помешает при том, что, по данным исследовательского центра «Ромир», 43% россиян заявили, что им хватает денег лишь на самое необходимое, прежде всего еду и одежду.

«Треть наших сограждан может позволить себе основную бытовую технику, но покупка автомобиля для них — недоступная роскошь, а каждый десятый житель России сообщил, что его семье хватает денег только на пропитание», — говорится в материалах исследования.

«Лишь 1% респондентов заявил, что за последние пять лет в семье не хватало денег даже на еду. Десять лет назад в столь бедственном положении находилось чуть большее число опрошенных — 2%», — приводит данные опроса «Ромир».