В поисках денег: Мадуро приехал на встречу с Путиным. LIVE

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Также среди обсуждаемых сегодня тем будет сотрудничество в сфере энергетики. По словам Ушакова, Газпромбанк реализует программы по повышению объемов нефтедобычи на шести блоках месторождений углеводородов, расположенных в районе озера Маракайбо на северо-востоке страны, а «Интер РАО» завершило в ноябре контракт на поставку 13 газотурбинных установок для электростанций Венесуэлы.
Темы, которые будут фигурировать на этих переговорах, предварительно известны. Скорее всего, Венесуэла обратится к России за очередной финансовой помощью. «Практическая помощь венесуэльской стороне оказывается на регулярной основе. Наверняка будет затронут вопрос (о помощи) и на этот раз», - рассказал журналистам накануне встречи помощник президента Юрий Ушаков.
Накануне встречи президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал в своем твиттере, что летит в Москву, «чтобы расширить и укрепить дипотношения и дружественные связи между нашими братскими странами». Предстоит «интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным», отметил он.
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня состоится встреча венесуэльского и российского лидеров. «Газета.Ru» будет внимательно следить за ходом переговоров.