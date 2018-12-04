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В поисках денег: Мадуро приехал на встречу с Путиным. LIVE

В Москве проходят переговоры Путина и Мадуро

С визитом в Москву прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Российские власти полагают, что венесуэльский лидер обратится к главе РФ за финансовой помощью. Боливарианская Республика находится на грани гуманитарной катастрофы, а инфляция по итогам года составит более миллиона процентов. Кроме того, ожидается, что Мадуро попросит Владимира Путина снизить нефтедобычу, чтобы цены на черное золото выросли.
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12:30

Также среди обсуждаемых сегодня тем будет сотрудничество в сфере энергетики. По словам Ушакова, Газпромбанк реализует программы по повышению объемов нефтедобычи на шести блоках месторождений углеводородов, расположенных в районе озера Маракайбо на северо-востоке страны, а «Интер РАО» завершило в ноябре контракт на поставку 13 газотурбинных установок для электростанций Венесуэлы.

12:15

Темы, которые будут фигурировать на этих переговорах, предварительно известны. Скорее всего, Венесуэла обратится к России за очередной финансовой помощью. «Практическая помощь венесуэльской стороне оказывается на регулярной основе. Наверняка будет затронут вопрос (о помощи) и на этот раз», - рассказал журналистам накануне встречи помощник президента Юрий Ушаков.

12:10

Накануне встречи президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал в своем твиттере, что летит в Москву, «чтобы расширить и укрепить дипотношения и дружественные связи между нашими братскими странами». Предстоит «интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным», отметил он.

12:00

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня состоится встреча венесуэльского и российского лидеров. «Газета.Ru» будет внимательно следить за ходом переговоров.