ОПЕК разваливается: нефтяной рынок под угрозой

Как стало известно в понедельник, 3 декабря, власти Катара приняли решение покинуть Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Уточняется, что об этом решении проинформировал госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года», - сказал аль-Кааби.

Страна производит примерно 610 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около 2% от всей добычи ОПЕК. Это 11-е место в картеле.

Само решение министр назвал «техническим». По его словам, Доха намерена сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В ее состав входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Решение выйти из ОПЕК было принято Катаром, поскольку страна претендует на большую экспансию на глобальном рынке углеводородов, а желание усилить собственные позиции совершено не совместимо с обязательством сокращения добычи в рамках организации, констатирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Вполне логичным для Катара называет это решение и Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер». Оно продиктовано сменой внутренних приоритетов энергетической отрасли страны, из-за растущего потенциала рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Учитывая, что Катар на международной арене имеет ведущие позиции по производству природного газа и является крупнейшем экспортером, то решение по концентрации усилий именно в этом направлении были предсказуемым, соглашается и Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Объемы катарской добычи невелики, чтобы повлиять на рынок нефти,

говорит Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. В частности, по словам эксперта, это доказывает реакция котировок «черного золота» на новости. После выхода катарской новости котировки нефти слабо пошли вниз, однако Brent осталась выше $62 после роста за счет договоренностей России и Саудовской Аравии о сокращении добычи, отмечает он.

«Катар добывает не так много нефти среди стран, а, значит, и не имеет значительного влияния на нефтяной рынок. Даже если Катар начнет наращивать добычу, то это будет не столь существенно для рынка - объем сокращения для Катара составлял 30 тыс барр./сут., в октябре он составил почти 40 тыс. барр./сут., что указывает на определенные трудности и барьеры для увеличения добычи», - комментирует Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

«В целом для рынка сейчас важнее, какое решение примут Саудовская Аравия и Россия на встрече в Вене.

Переговоры в формате ОПЕК+ пройдут в столице Австрии 6-7 декабря. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Москва ведет переговоры со странами ОПЕК о новом соглашении о сокращении добычи нефти. Ссылаясь на анонимные источники, агентство отметило, что Россия находится в контакте с коллегами из Саудовской Аравии, но сроки и уровень сокращений пока не определены.

Необходимость принятия такого решения эксперты поясняли желанием стабилизировать цены на нефть. После того, как президент США Дональд Трамп решил смягчить санкции по отношению к Ирану и позволил восьми странам продолжить импортировать иранскую нефть, на рынке возник переизбыток нефти.

На момент сдачи заметки на 11.20 мск фьючерс на нефть марки Brent c поставкой в январе 2019 года достиг $62.38 (+4, 9%)

Бурный рост цен на нефть сегодня (почти что 5%) - это реакция на достижение торговых договорённостей между США и Китаем, что улучшает перспективы роста мировой экономики», - говорит в свою очередь Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента «Локо-Банка».

Однако, по мнению Екатерины Грушевенко, несмотря на то, что Катар вряд ли сможет серьезно увеличить добычу нефти, в ближайшие дни выход страны из ОПЕК не самая лучшая новость для рынка нефти, поскольку такое решение накануне встречи участников коалиции может указывать на рассогласованность среди них.

После заключения сделки ОПЕК+ в декабре 2016 г., в которой помимо стран ОПЕК участвует ряд других нефтедобывающих держав, небольшие участники организации ушли в тень по сравнению с крупными игроками, такими как Саудовская Аравия и Россия, говорит Игорь Галактионов, аналитик «БКС брокер».

Выход Катара из организации говорит о том, что для мелких участников картеля участие в организации «перестает быть интересным», отмечает эксперт. Примеру Катара могут последовать и другие страны, что ставит под угрозу эффективность механизма регулирования рынка, который сейчас представляет из себя ОПЕК+.

О том, что существующий порядок на мировом рынке нефти ждет серьезный передел, открыто стараются не обсуждать, но в рядах членов картеля уже давно наметился раскол.

Так, один из ключевых участников ОПЕК — Саудовская Аравия — всерьез рассматривает перспективы существования вне этого формата. Финансируемый из казны королевства Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (KAPSARC, крупный экспертно-аналитический центр) проводит исследование на тему: как возможный распад ОПЕК повлияет на страну и нефтяной рынок в целом.

По мнению авторов исследования, причиной для роспуска ОПЕК может стать достижение пикового спроса на нефть и его последующее снижение.

Издание The Wall Street Journal, которое со ссылкой на источники и сообщило первым о таком исследовании, отмечало, что Эр-Рияд действительно сомневается в целесообразности существования картеля на фоне выявившихся в последние годы возможностей договариваться с Россией.