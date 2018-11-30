ЦБ бьет тревогу: таинственные личности скупают валюту

Центральный банк России обнаружил скупщиков крупных сумм валюты и заподозрил мошенничество. Одни и те же люди приобретают в российских банках крупные суммы валюты и никогда ее не продают, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ в адрес банков.

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Сделки проводят физлица, они покупают валюту на крупные суммы, не менее ста тысяч долларов за один раз. При этом не продают ее, даже если курс рубля для этого выгодный. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Операции сомнительны, предупредил ЦБ банки.

Клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, на самом деле не покупали в нем валюту, подчеркивает регулятор.

Настоящие клиенты банков не знали, что от их имени приобретаются огромные суммы наличной валюты.

Таким образом, кто эти тайные скупщики валюты, пока неизвестно.

«По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», — приводит слова представителя ЦБ издание.

ЦБ также изучил видеозаписи из отделений банков и выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. «Банки ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций», — указал ЦБ. Иными словами, проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально.

По мнению регулятора, все указывает на то, что сделки проводятся для снабжения наличными нелегальных обменников, работающих на теневой сектор экономики. В обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки, указывает ЦБ в письме. По словам источника издания, конечными заказчиками валюты являются торгово-оптовые предприятия и рынки. Если раньше они сами покупали валюту у банков, проводивших такие операции, то в 2018 году такая возможность исчезла — ЦБ отобрал у этих финучреждений лицензии.

Эти сделки могут проводиться и в «коррупционных и других незаконных целях», предупреждает регулятор.

В ЦБ также отметили, в подозрительные валютно-обменные операции с наличными вовлечены как крупные, так и небольшие банки. Регулятор отмечает, что банки вправе отказать клиенту в покупке валюты, если сомневаются в чистоте операции. Кредитным учреждениям необходимо доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, указано в письме.

ЦБ будет применять «меры надзорного реагирования», если обнаружит подобные операции — от ограничений и запретов для банков вплоть до отзыва лицензии.

В ВТБ сообщили, что не получали письмо ЦБ, тогда как представители Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, МКБ, Промсвязьбанка, «Юникредита», Райффайзенбанка и Росбанка не ответили на запрос газеты. В Сбербанке от комментариев отказались.

«Я считаю, что это ничто иное как схема по отмыванию денег. Регулятор ужесточил правила обмена валюты физическими лицами и суммы обмена свыше 15000 рублей должны подтверждаться документами о их происхождении. Но многие банки этим правилом пренебрегают и выдают анкету-опросник для формальности, а стандартные ответы об «стипендиях» и «пенсионных пособиях» удовлетворяют банки», - комментирует «Газете.Ru» эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Одно физическое лицо может за один день порционно скупать валюту в сети филиалов одного из таких банков. Такие сделки обычно осуществляются для снабжения наличной валютой незаконных обменных пунктов, обслуживающих теневой сектор экономики, добавил эксперт.

Основная работа по оздоровлению банковской системы завершилась, заявила в февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Банк России в 2017 году был вынужден отозвать лицензии чуть более чем у 50 банков, что почти в два раза меньше, чем в 2016 и 2015 годах. Нам пришлось принять при этом три крупных решения. В этом году ЦБ развернул новый механизм санации через структуру ЦБ — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Под такую санацию попали три крупных частных банка (имеется в виду санация «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — «Газета. Ru»)», — сказала она.

Какое-то время политика оздоровления будет продолжаться. В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии. «После этого мы хотели бы перейти к ситуации, когда случаи отзыва и санации будут единичными, исключительными», — говорила Набиуллина.

Тогда же зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что ЦБ в 2017 году более 10 раз накладывал крупные штрафы на банки за проведение сомнительных операций.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении штрафов для банков за проведение сомнительных операций — размер штрафа может достигать 1% от уставного капитала.

Авторы законопроекта указали, что применение меры в виде штрафа пока не достигает цели адекватного воздействия на банки, в деятельности которых выявлены системные ошибки. По статистике ЦБ, в первом полугодии 2017-го объем сомнительных операций по выводу денег за границу и обналичиванию средств более чем в 4000 раз превысил размер штрафов, взысканных с банков.