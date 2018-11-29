Самый большой риск для Америки: в ком ошибся Трамп

Дональд Трамп все больше разочаровывается в главе Федеральной резервной системы (ФРС) Джероме Пауэлле. На этой неделе президент сказал The Washington Post, что

он «ничуть не рад» тому, что назначил Пауэлла на этот пост.

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«Я думаю, что ФРС ошибается в том, что делает», — заявил он, подчеркнув, что «никого не обвиняет». Вместе с тем, Трамп возложил вину на Пауэлла за поступательное повышение процентных ставок и добавил, что

ФРС — «гораздо большая проблема, чем Китай».

Соединенные Штаты более десяти лет жили в условиях очень низких процентных ставок, и чиновники ФРС теперь пытаются изменить ситуацию. Многие экономисты считают, что более высокие процентные ставки — это способ борьбы с инфляцией и предотвращения перегрева экономики, пишет The Washington Post. В начале этого года Джером Пауэлл занял пост председателя ФРС. С тех пор ставки поднимались три раза, и ожидается, что в декабре они снова будут повышены. На заседании в сентябре ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2-2,25% годовых.

«От ФРС ничего, кроме повышения процентных ставок, ждать нельзя», — сказал газете профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Брэд ДеЛонг. По его словам, Трамп сам одобрил это назначение, так что его гнев и удивление относительно действий Пауэлла непонятны.

По мнению Трампа, слишком частое повышение ставок наносит ущерб экономике США и внешним торговым отношениям. С ним он связывает спад на фондовом рынке и планы автоконцерна General Motors закрыть пять заводов и сократить более 14 тысяч рабочих мест. По словам Трампа, он просто интуитивно уверен в своей правоте.

«Я заключаю сделки, а ФРС меня не поддерживает. Они ошибаются, у меня есть интуиция, и моя интуиция говорит мне иногда больше, чем может сказать чей-либо разум», — заявил он в интервью.

Американский лидер не скупился на критику главу ФРС и политики повышения ставок. При этом со временем он все меньше стеснялся в выражениях. Так, если в июле он сказал, что «не в восторге» от действий регулятора, то в октябре заявил, что

ФРС «свихнулась», повысив ставки после худшей распродажи на американском фондовом рынке с февраля.

Тогда он сказал Fox News, что обвал рынка не связан с торговым конфликтом США и Китая: «Дело не в этом. Моя проблема — это ФРС. ФРС разошлась. Они повышают ставки, и это нелепо». Аналогично в интервью The Wall Street Journal он заявил, что финансовый регулятор — «самый большой риск для экономики».

WSJ отмечала, что советники Трампа обеспокоены тем, что ФРС собирается продолжить повышать ставки. Экономический рост к 2020 году замедлится, а Трампу будет «очень сложно переизбраться в 2020 году», писала газета.

Финрегулятор заявил в начале ноября, что будет и дальше повышать базовую процентную ставку, несмотря на постоянную критику со стороны президента. Невозмутимость ФРС понятна: экономисты поддерживают политику регулятора, тогда как у Трампа нет полномочий уволить Пауэлла.

«Президент может выдвинуть кандидатуру председателя, но как только председатель будет утвержден, президент теряет влияние, и единственная возможность снять председателя (ФРС) с должности — это буквально, если он нарушит закон. Конгресс должен будет найти причину, чтобы отстранить его от должности путем голосования и соответствующей процедуры», — заявила главный экономист Morgan Stanley Эллен Зентнер в интервью CNBC.

«Поэтому Пауэлл останется председателем», — подчеркивала Зентнер, отметив, что поведение ФРС определяется состоянием экономики, а не пожеланиями политиков. Поэтому даже если в следующем году ФРС сделает паузу в повышении ставок, это никак не будет связано с критикой президента Трампа, сказала она.

В том же ключе в середине ноября выступили сенаторы республиканец Джефф Флэйк и демократ Крис Кунс. Более того, они направили письмо американскому президенту с просьбой прекратить критику ФРС. Трамп не может уволить Пауэлла без достаточных оснований, а критика в его адрес подрывает кредит доверия к ФРС и может навредить экономике страны, подчеркивали они.

В своем выступлении на заседании Экономического клуба Нью-Йорка 28 ноября Джером Пауэлл сказал, что базовая процентная ставка ФРС близка к нейтральному уровню, то есть она не ограничивает и не стимулирует рост экономики США. Глава ФРС не раз отмечал, что достижение этого уровня является целью регулятора. Это свидетельствует о том, что ФРС может быть близка к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Reuters.

Дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей, подчеркнул Пауэлл.

«Как мы знаем, экономический эффект от постепенных повышений ставки отличается неопределенностью и может полностью проявиться в течение года или более. И хотя прогнозы членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) основаны на самых тщательных оценках, предопределенного курса ДКП не существует», — сказал он.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 2-2,25%. Эксперты уверены, что ФРС повысит ее на 0,25 процентного пункта на декабрьском заседании.

В релизах, сопровождающих повышения ставок, ФРС подчеркивала, что рынок труда укрепляется, а экономическая активность растет с устойчивой скоростью. Эти факторы требуют дальнейшего постепенного повышения ставок, отмечал регулятор.

США повышали процентные ставки с июня 2003 по июнь 2006 года. Затем до 2015 года ФРС снижала стоимость заимствований. Сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, — резче, до 3% к январю и 2% — к апрелю 2008 года. В декабре 2008-го ставки были снижены до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

Во время очередной нападки на ФРС Трамп говорил, что Пауэллу, «похоже, просто нравится поднимать ставки». «Полагали, что он будет сторонником низких ставок. Но оказалось, что это не так», — сказал Трамп Wall Street Jouranl в октябре. Очевидно, Трамп рассчитывал на сохранение низкой процентной ставки после назначения Пауэлла председателем ФРС, но теперь разочарованный президент уже не может ничего изменить.

Президент сам назначил Пауэлла главой ФРС. Он стал первым бывшим инвестиционным банкиром, занявшим этот пост. Его назначение также было отчасти необычным, поскольку Пауэлл — не экономист, а юрист по образованию.