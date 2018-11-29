Путин на съезде ОНФ: как исполняется майский указ. LIVE

Сопредседатель Центрального Штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила сегодня журналистам, что за пять лет работы ОНФ организация стала той мощной командой президента, которая напрямую говорит о проблемах. Сегодня стоит очень жесткая, сложная и амбициозная задача - супер-указ. «Это - решение проблемы всей нашей жизни. Чтобы были дороги не к руководителям, где они живут, к их домам, а к детским садикам; чтобы строились детские садики, были места в школах, чтобы были квартиры детям-сиротам», - добавила Тимофеева.