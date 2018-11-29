Путин на съезде ОНФ: как исполняется майский указ. LIVE

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Сопредседатель Центрального Штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила сегодня журналистам, что за пять лет работы ОНФ организация стала той мощной командой президента, которая напрямую говорит о проблемах. Сегодня стоит очень жесткая, сложная и амбициозная задача - супер-указ. «Это - решение проблемы всей нашей жизни. Чтобы были дороги не к руководителям, где они живут, к их домам, а к детским садикам; чтобы строились детские садики, были места в школах, чтобы были квартиры детям-сиротам», - добавила Тимофеева.
Ежегодный съезд ОНФ собирает тысяч активистов движения со всей страны. Это федеральные и региональные эксперты, «народные контролеры», представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. В этот раз они обсудят контроль за соблюдением майских указов.
Ранее сообщалось о том, что на выполнение майских указов президента Минфин направит 8 трлн рублей.
Всего в «майских указах» 2018 года 15 направлений деятельности. При этом отдельное внимание в них уделено экологической проблеме. Так, россиянам пообещали к 2024 году ликвидировать несанкционированные свалки и наладить обращение с отходами.
Среди целей, которые должна будет достичь Россия к 2024 году, - вхождение нашей страны в пятерку самых крупных мировых экономик, рост реальных доходов населения, повышение доступности ипотеки. К 2024 году продолжительность жизни россиян должна будет увеличиться до 78 лет.
Публикация майских указов своего рода уже традиция. Так, в мае 2012 года сразу после вступления в должность Владимир Путин также подписал «майские указы». Тогда это были 11 разных документов, и каждый охватывал отдельную сферу.
Напомним, в мае Владимир Путин подписал указы, в которых говорится о достижении новых экономических и социальных показателей до 2024 года. Выполнить их необходимо для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития. По сути майские указы – это план работы на весь президентский срок Владимира Путина.
Добрый день, уважаемые читатели. сегодня президент России Владимир Путин примет участие в съезде общественного движения «Народный фронт». Основная тема – контроль за исполнением майских указов. «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию с мероприятия.