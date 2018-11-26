Курсы валют$ 66.86 (-0.242) 75.70 (-0.353)
Пенсионный советник
Москва: -5°C
Конфликт на море: что будет с гривной и рублем. LIVE

Что будет с курсом рубля к доллару и евро на фоне конфликта в Черном море

Конфликт в Керченском проливе ударил по финансовым системам России и Украины. Курсы рубля и гривны в понедельник обвалились. Киев ввел военное положение и настаивает на новых санкциях против Москвы. «Газета.Ru» следит в режиме онлайн, как геополитический конфликт влияет на экономическую ситуацию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:00

Ждем начала торгов на Московской бирже и реакции инвесторов на морской бой в Черном море.

09:59

В Верховной Раде Украины уточнили, что военное положение, кроме первоначально указанных восьми регионов, вводится также в районе побережий Азовского и Чёрного морей, в Запорожской и Донецкой областях. Военное положение вводится на 30 дней начиная с 28 ноября.

09:56

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он не в восторге от сложившейся ситуации. «Нам не нравится то, что происходит, и мы надеемся, что ситуация исправится <...> Я знаю, что и Европа не восторге. Они тоже работают над этим. Мы все работаем над этим вместе», – подчеркнул Трамп.

09:45

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры по инциденту. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Российский лидер дал оценку действиям властей Украины и выразил озабоченность в связи с решением Киева привести вооруженные силы в полную боеготовность и ввести военное положение.

09:40

Главный политический итог вчерашнего дня — президент Украины Петр Порошенко решил ввести военное положение на всей территории Украины с 28 ноября.

09:35

Курс украинской гривны также опустился к доллару и евро в ходе торгов 26 ноября на фоне инцидента в Керченском проливе. Торги на украинском межбанковском рынке закрылись снижением гривны на 12 копеек, на отметке 27,46 гривны за долллар.

Гривна упала к евро на 16 копеек, и составила 31,62 гривны за евро.

09:33

Вчера в понедельник индекс РТС просел на 2,69%. Евро усилился на 1,4% до 76,07 руб. Доллар вырос до 67,31 рубля или на 1,2%. «Газета.Ru» продолжит следить за развитием событий.

09:30

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем следить, как конфликт в Керченском проливе отражается на финансовой сфере в России и Украине.