Конфликт на море: что будет с гривной и рублем. LIVE

Курс украинской гривны также опустился к доллару и евро в ходе торгов 26 ноября на фоне инцидента в Керченском проливе. Торги на украинском межбанковском рынке закрылись снижением гривны на 12 копеек, на отметке 27,46 гривны за долллар.

Гривна упала к евро на 16 копеек, и составила 31,62 гривны за евро.