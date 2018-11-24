«Киев дурит украинцев»: в Раде раскритиковали бюджет

Украинское правительство вводит народ в заблуждение, пугая якобы грозящим дефолтом, только для того, чтобы получить новый транш от Международного валютного фонда, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

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«Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают — кто будет их платить?», — сказал парламентарий.

Он также рассказал про сам процесс принятия бюджета.

«То, что мы наблюдали в ночь принятия Государственного бюджета, иначе, чем национальным позором и унижением, не назвать. Ведь можно было с понедельника спокойно начинать рассмотрение Госбюджета и сопровождающих его документов, и в четверг выйти на голосование в рабочее время. Зато вся страна стала свидетелем факта тотального кнопкодавства», — написал нардеп в фейсбуке.

Он сказал, что не проголосовал за бюджет потому, что в нем не предусмотрено выделение средств на поддержку и развитие промышленности, сельского хозяйства или науки.

«Повышение зарплат и пенсий является копеечным, по сравнению с затратами граждан на оплату коммунальных услуг. Это бюджет нищеты, который сделает украинский народ еще беднее, чем сейчас, и в дальнейшем будет вытеснять миллионы наших граждан за границу в поисках лучшей доли», — резюмировал Мосийчук.

Если президент Украины Петр Порошенко подпишет бюджет в ближайшие недели, то до конца декабря Украина сможет получить кредит от МВФ в $3,9 млрд по программе stand-by сроком на 14 месяцев, передает НСН.

Эти деньги стране нужны, чтобы нормально пройти пики платежей по предыдущим долгам. Украина обязана до конца нынешнего года выплатить $3,4 млрд, в 2019-м — еще $5 млрд.

Всего внешний долг Украины вместе с госгарантиями составляет сейчас порядка $47 млрд.

Чуть ранее депутат Верховной Рады от «Оппозицонного блока» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти довели экономику страны до катастрофического положения.

«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа», — заявил нардеп.

Между тем то, что происходит в ряде украинских городов за неделю до календарной зимы, местные СМИ уже окрестили «холодными бунтами». Из-за долгов ресурсоснабжающих организаций компания «Нафтогаз Украины» перестала поставлять газ на коммунальные объекты. Оставшиеся без тепла и горячей воды возмущенные жители выходят на улицы.

Причина — неплатежи за газ «Нафтогазу». Причем они имеют место практически по всей стране, но не все местные власти и организации вовремя смогли урегулировать вопрос с просроченной задолженностью, перевести деньги или договориться об отсрочке.

В середине нынешнего месяца Петр Порошенко заявил, что Украина является одной из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — приводит ФАН слова украинского лидера.

Порошенко также признал вину украинских властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что

Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.

Что касается ожидаемого повышения тарифов на газ, то это, как пояснил украинский президент, вынужденная мера.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. В списках, составленных правительством России, 322 гражданина Украины и 68 компаний украинской юрисдикции.

Теперь международные и украинские эксперты начали оценивать возможный ущерб от этих мер.

«Я не буду это комментировать, но мы постараемся потом к этому вернуться — после того, как изучим данный вопрос. Мы работаем не в политической, а в экономической сфере», — отмечал официальный представитель МВФ Джерри Райс.