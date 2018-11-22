«Пузырь, который лопнет»: куда покатился биткоин

Последние месяцы 2018 года для криптовалют нельзя назвать удачным. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – упала ниже $5 тыс. На этой отметке криптовалюта в последний раз была в 2017-м.

Реклама

По данным биржи Coinmarketcap, стоимость биткоина в пятницу, 23 ноября, колебалась вокруг отметки $4300.

Так что на данный момент можно констатировать, что верх одержали биткоин-пессимисты.

«Трудно рассматривать рост цены биткоина иначе, чем как пузырь, который в конечном итоге лопнет», — писал, в частности, в начале января этого года известный американский экономист Джефри Сакс в колонке для Boston Globe. Его стоимость поддерживается только верой людей и желанием быстро разбогатеть, пояснял он.

При этом напомним, что, когда в начале года стоимость биткоина колебалась вокруг отметки в $15 тыс., крипто-энтузиасты говорили, что курс может взлететь до конца этого года до $100 тыс.

Большинство прогнозов о росте стоимости биткоина были основаны на расчетах, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) все-таки разрешит возможность существования биржевых инвестиционных фондов на основе биткоина (Bitcoin ETF). Однако судьбоносного решения для криптовалюты пока не принято.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что по крайней мере в ближайшее время биткоин будет дешеветь и дальше.

Так, Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра», не исключает, что биткоин может упасть к отметке в $3,5 тыс.

К началу следующего года можно ожидать, что стоимость биткоина составит около $4000 за штуку, говорит Александр Агеев, аналитик компании «ФинИст». Все альткоины соответственно так же будут продолжать снижаться, добавляет он.

Большое количество крипто-инвесторов на крупных инвестиционных площадках стремятся избавится от остатков биткоина из-за опасений полного краха, констатирует Александр Агеев.

По словам Михаила Мащенко, аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, в данный момент особых поводов для роста стоимости биткоина нет, тогда как потенциал для падения все еще остается: курс биткоина вполне может опуститься до $4000 в обозримом будущем.

Инвесторы окончательно разочаровались в биткоине после длительного отсутствия какой-либо активности и приступили к массовым продажам актива, констатирует эксперт.

Нынешнее снижение стоимости криптовалюты объясняется целым рядом причин. В частности, это чистки на рынке ICO, которые проводит SEC. Комисия начала присваивать некоторым токенам статусы ценных бумаг, что грозит штрафами за нарушения и потенциальное сворачивание деятельности, говорит Ольга Прохорова.

Также негативно на стоимость влияет расследование, начатое в отношении компаний Tether и Bitfinex со стороны минюста США. Знакомые с ситуацией источники Bloomberg сообщили, что минюст ведет расследование совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CTFC). Регулятора заинтересовало, как биржа и блокчейн-стартап связаны с резким ростом стоимости криптовалюты в 2017 году.

По словам Мащенко, негатива добавляет также недавнее исследование, согласно которому использование четырех моделей ASIC (специализированное оборудование для майнинга), в том числе самых популярных устройств Antminer S7, Antminer S9 от Bitmain Technologies, стало финансового невыгодным, если цены на электроэнергию превышают 6 центов за киловатт-час. Эти данные будут способствовать уходу майнеров, из-за чего может ухудшиться работоспособность сети, поясняет эксперт.

По словам Ольги Прохоровой, восстановление рынка все-таки возможно, но не ранее второго квартала 2019-го.

Партнер компании Morgan Creek Capital Энтони Помплиано на днях написал в своем твиттере, что хотя стоимость биткоина сейчас упала на 75% относительно самой высокой отметки, на которой находилась криптовалюта, это до сих пор один из лучших активов для вложения за последние 5 лет. «Игонируйте лишний шум, верьте коду», — пытается вселить он оптимизм в участников рынка.