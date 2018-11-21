Худший кошмар: Россию ждет провальный год

В среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в этом году с 1,8% до 1,6%. На 2019 год прогноз по экономике остался на прежнем уровне. Но этот прежний уровень еще ниже, чем в текущем году — всего 1,5% ВВП.

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Чуть оптимистичнее оценивают следующий год эксперты Международного валютного фонда — 1,8% ВВП. Об этом говорится в обзоре World Economic Outlook за октябрь. Причем свой «оптимизм» МВФ строит на росте цен на энергоносители.

«Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть», — говорил ранее главный экономист МВФ Морис Обстфельд. Но с тех пор ситуация изменилась, нефть сейчас дешевеет на фоне замедления темпов экономического роста в мире и заявлений Дональда Трампа в поддержку Саудовской Аравии.

Цена нефти уже снизилась за последние недели с пиковых с $86 до $62 за баррель Brent.

«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!», — написал американский президент в среду в своем твиттере.

В апрельском и июльском прогнозах МВФ сообщал, что российская экономика вырастет в следующем году на 1,5%, и теперь фонду, возможно, придется вернуться к этому прогнозу.

Наконец, Международное рейтинговое агентство S&P также указывает на скромный рост российской экономики. «Мы прогнозируем относительно скромный рост ВВП России в 2018–2021 годах — на уровне 1,7–1,8% ВВП», — говорится в ноябрьском отчете агентства «Как программа капиталовложений России может повлиять на экономический рост и кредитоспособность компаний».

Вокруг процента

В прошлом году, по официальном данным, экономика России выросла на 1,5%.

Прогноз Минэкономразвития на этот год — 1,8%, и еще не факт, что он подтвердится. А вот следующий год провальный — рост всего 1,3% ВВП.

Зато перспективы, как всегда это бывает с официальными прогнозами, выглядят вполне обнадеживающими — к 2021 году экономика начнет расти более чем на 3% в год. Как предполагается, такой рывок будет достигнут за счет роста инвестиций в основной капитал.

Впрочем, эксперты того же S&P уверены, что заявленные властями инвестиционные проекты почти на 30 трлн рублей вряд ли будут полностью реализованы, учитывая «характерные для России длительный процесс принятия инвестиционных решений и сложную структуру распределения средств для крупных проектов с участием государства».

Рассчитывать на рост частных инвестиций тоже не приходится. Темпы роста инвестиций здесь будут зависеть от структурных реформ, от прогресса в приватизации и демонополизации экономики, отмечает агентство. Но с этим-то в России как раз и проблема, и эксперты S&P оценивают как низко эффективный механизм влияния госинвестиций на экономический рост.

«Как следствие, мы полагаем, что темпы роста ВВП будут ниже прогнозируемого российским правительством уровня», — считают в S&P.

На 2019 год, как на один из самых проблемных за период с 2008 по 2018 год, указывает и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Рост экономики России в 2019 году из-за имеющихся и потенциальных санкций может составить «около 1% или меньше 1%», считает он.

«Я не думаю, что рецессия, но рост будет небольшой. Официальный прогноз 1,3%. Может быть, будет меньше. Там между 1% и 1,3%», — в свою очередь, полагает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Наконец, Банк России в базовом сценарии на 2019 год прогнозирует рост ВВП на 1,2-1,7%. В июне ЦБ давал более оптимистичный прогноз — 1,5-2%.

Нефть по $35 за баррель

Пессимизм вокруг перспектив российского экономики строится на нескольких факторах: повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, действии бюджетного правила (доходы бюджета свыше $за баррель не тратятся, а идут в резервы), бегстве капитала из России на фоне санкций, замедлении мировой экономики и снижении цен на нефть.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, например, не исключает снижения цен на нефть до $35 за баррель. В этом случае возможна рецессия в экономике, ускорение оттока капитала и возврат инфляции к двузначным показателям. Такой сценарий в ЦБ считают маловероятным, тем не менее он обозначен на слушаниях в парламенте, состоявшихся в эту среду.

«Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае», — отметила она.

По словам Набиуллиной, базовый сценарий предусматривает, что средняя цена нефти составит $63 в 2019 году и $55 в 2020-2021 годах.

По поводу санкций эксперты Bloomberg считают, что экономическое давление США и ЕС, вероятно, помешают экономике России выйти на прогнозный показатель в 3% ВВП к 2021 году. Эксперты агентства посчитали, что российская экономика уже потеряла около 6% ВВП с 2014 года из-за ограничительных мер.

При этом мало кто в России и на Западе сомневается, что новые санкции вскоре последуют. Если не в этом, то в следующем году Конгресс примет один из законопроектов, которые уже внесены в парламент.

Среди главных ограничительных мер — запрет на покупку американскими резидентами новых выпусков госдолга РФ и долларовые операции банков с госучастием. Так что России все-таки придется нащупывать дно. И очень скоро.