США ввели новые санкции против России. LIVE

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Экономисты Bloomberg также оценили урон, который нанесли санкции экономике РФ с 2014 года. Они полагают, что Россия не досчиталась примерно 6% ВВП.
В материале Bloomberg отмечается, что конгрессмены рассматривали законодательство о новых антироссийских санкциях чуть больше года спустя после того, как контролируемый республиканцами конгресс принял ряд «агрессивных мер» в отношении обеспеченных россиян, близких к российским властям, поясняет агентство. Bloomberg пишет, что президент Дональд Трамп, который искал более дружественных отношений с президентом России Владимиром Путиным, неохотно подписал этот закон.
Агентство подчеркивает, что администрация Трампа пытается работать над санкционным пакетом мер против России. Тем не менее, влияние санкций на Россию ослабевает из-за неоднократного откладывания введения мер, отмечает агентство, несмотря на то, что в минфине США заявляли, что апрельские санкции против десятка российских бизнесменов и глав госкомпаний стали самыми значительными.
В России также мало кто сомневается, что новые санкции все же будут введены, а новый состав Палаты представителей и Сената, избранный в ноябре, менять политику в отношении РФ не будет. Настроения в конгрессе и прежнего и нынешнего состава консолидировано антироссийские, отмечает директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «А в новом составе, учитывая, что там в большинстве будут демократы, у которых по-прежнему пепел Хиллари Клинтон стучит в сердце, тем более будет антироссийский настрой. Поэтому новые санкции, безусловно, приняты будут», — добавляет политолог.
Впрочем, по информации агентства Bloomberg, Конгресс не успеет до конца года рассмотреть и принять законодательство о новых американских санкциях против России, так как законодатели намерены сосредоточиться на других вопросах. Об этом рассказали агентству сенаторы Боб Менендес и Джон Корнин.
США пока не вводят новых ограничительных мер против РФ. Все, что происходит сейчас, - это расширение существующих санкционных списков. Ближе к концу года Госдеп может объявить о втором раунде санкций за «отравление» Скрипалей. Кроме того, в Конгрессе США лежат несколько законопроектов, вводящих новые ограничения в отношении РФ. В частности, речь идет о запрете на покупку новых выпусков российского госдолга и долларовые операции отечественных госбанков.
По словам Морозова, Россия действует и будет действовать «абсолютно легально и законно». «У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять. Это и будет нашим ответом, гораздо более эффективным, чем встречные санкции», — подчеркнул сенатор.
Член Совета Федерации РФ Олег Морозов называет новый санкционный пакет попыткой экономического давления на Сирию, Иран и Россию. «Политическое поражение в Сирии, видимо, побуждает США вернуться к идее смены режима в Дамаске. Поэтому экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном», — сказал он РИА «Новости».
Напомним также, что 5 ноября США ввели санкции против Ирана, в том числе наложили эмбарго на поставку нефти из исламской республики. Правда, санкции получились несколько неполноценными, поскольку для 8 государств, например, Китая, были сделаны исключения, и они могут продолжать покупать иранскую нефть. Из-за этого цены на «черное золото» на мировом рынке рухнули.
Если верить подсчетам МИД РФ, то нынешнее расширение ограничительных списков, станет 64-м санкционным действием со стороны США за последние несколько лет.
В документе подчеркивалось, что «санкции служат ясным напоминанием, что попытки нормализировать ситуацию с инвестициями, а также экономические отношения с теми, кто осуществляет операционную деятельность в Крыму, не поддерживаются», а те, кто будут эти попытки предпринимать, рискуют оказаться под санкциями США и ЕС.
Последний раз США вводили санкции против российских компаний и граждан 8 ноября этого года. Министерство финансов США расширило список по Украине и Крыму на три физических лица и девять организаций. Ограничительные меры были наложены на санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», курорт Mriya Resort & Spa, а также министерство государственной безопасности Луганской народной республики.
Минфин США опубликовал также список из 16 судов. Из которых четырех судна российские. На этих судах и осуществлялись поставки нефти в Сирию.
Участником схемы был также российский «Мир Бизнес Банк», владельцем которого является иранский банк Bank Melli Iran. Оба кредитных учреждения ранее уже были включены в санкционный список Минфина США. В этот раз ограничительных мер в их адрес добавилось.
Кроме Альшвики и россиянина Догаева, под санкции попали еще один сириец, один ливанец и два менеджера ЦБ Ирана, а также иранская фирма Tadbir Kish.
Global Vision Group названа Минфином США главным координатором схемы поставок нефти в Сирию. Ее владельцем указан сириец Мохамед Амер Альшвики, который также внесен в санкционный список.
Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года, затем поставки были приостановлены. В сентябре 2018 года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что поставки иранской нефти возобновлены, уточняет «Интерфакс».
Российская компания «Промсырьеимпорт» является уполномоченной правительством РФ организацией по покупке иранской нефти в сделке «нефть в обмен на товары», сообщает агентство «Интерфакс». В 2017 году Иран и министерство энергетики России подписали контракт на поставку иранской нефти на мировые рынки через «Промсырьеимпорт» в объеме до 5 млн тонн.
В пресс-релизе много слов про зверства режима Асада и Ирана, которые якобы поддерживают террористов. «Иранский режим продолжает уделять приоритетное внимание расходованию денег на разжигание террора, а не поддержке собственного народа», — заявила, в частности, замминистра финансов по терроризму и финансовой разведке Сигал Манделькер.
Минфин США также «прицепил» к этой схеме Центральный банк Ирана. По его мнению, должностные лица иранского ЦБ «продолжают эксплуатировать международную финансовую систему», и даже «использовали компанию», которая занимается гуманитарными операциями, «в качестве инструмента для облегчения финансовых переводов».
«Сегодня мы действуем против сложной схемы, которую Иран и Россия использовали для укрепления режима Асада и получения средств для иранской пагубной деятельности», - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что вскрыло «международную сеть, через которую иранский режим, работая с российскими компаниями, предоставляет миллионы баррелей нефти сирийскому правительству». А режим Башара Асада, в свою очередь, «способствует перемещению сотен миллионов долларов США в Корпус Стражей Исламской революции для дальнейшей передачи ХАМАС и Хизбалле».
Сообщается, что новые санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций.
Под ограничительные меры Минфина США попали две российские компании: ООО «Глобальные концепции Групп» (Global Vision Group) и ФГУП «Промсырьеимпорт». Кроме того, туда внесен первый заместитель директора «Промсырьеимпорта», гражданин РФ, Андрей Догаев.
Добрый вечер, уважаемые читатели. По традиции, «Газета.Ru» следит за любой санкционной активностью США. На этот раз Минфин США расширил санкционный список по Сирии.