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США ввели новые санкции против России. LIVE

Минфин США ввел санкции против двух компаний и одного россиянина

Соединенные Штаты расширили сирийский санкционный список. В него попали две российские компании и одно физическое лицо. Они содействовали поставкам нефти в Сирию, считают в американском Минфине. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию реакции России и рынка на новые рестрикции.
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22:28

Экономисты Bloomberg также оценили урон, который нанесли санкции экономике РФ с 2014 года. Они полагают, что Россия не досчиталась примерно 6% ВВП.

22:24

В материале Bloomberg отмечается, что конгрессмены рассматривали законодательство о новых антироссийских санкциях чуть больше года спустя после того, как контролируемый республиканцами конгресс принял ряд «агрессивных мер» в отношении обеспеченных россиян, близких к российским властям, поясняет агентство. Bloomberg пишет, что президент Дональд Трамп, который искал более дружественных отношений с президентом России Владимиром Путиным, неохотно подписал этот закон.

22:14

Агентство подчеркивает, что администрация Трампа пытается работать над санкционным пакетом мер против России. Тем не менее, влияние санкций на Россию ослабевает из-за неоднократного откладывания введения мер, отмечает агентство, несмотря на то, что в минфине США заявляли, что апрельские санкции против десятка российских бизнесменов и глав госкомпаний стали самыми значительными.

22:12

В России также мало кто сомневается, что новые санкции все же будут введены, а новый состав Палаты представителей и Сената, избранный в ноябре, менять политику в отношении РФ не будет. Настроения в конгрессе и прежнего и нынешнего состава консолидировано антироссийские, отмечает директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «А в новом составе, учитывая, что там в большинстве будут демократы, у которых по-прежнему пепел Хиллари Клинтон стучит в сердце, тем более будет антироссийский настрой. Поэтому новые санкции, безусловно, приняты будут», — добавляет политолог.

22:07

Впрочем, по информации агентства Bloomberg, Конгресс не успеет до конца года рассмотреть и принять законодательство о новых американских санкциях против России, так как законодатели намерены сосредоточиться на других вопросах. Об этом рассказали агентству сенаторы Боб Менендес и Джон Корнин.

22:00

США пока не вводят новых ограничительных мер против РФ. Все, что происходит сейчас, - это расширение существующих санкционных списков. Ближе к концу года Госдеп может объявить о втором раунде санкций за «отравление» Скрипалей. Кроме того, в Конгрессе США лежат несколько законопроектов, вводящих новые ограничения в отношении РФ. В частности, речь идет о запрете на покупку новых выпусков российского госдолга и долларовые операции отечественных госбанков.

21:49

По словам Морозова, Россия действует и будет действовать «абсолютно легально и законно». «У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять. Это и будет нашим ответом, гораздо более эффективным, чем встречные санкции», — подчеркнул сенатор.

21:45

Член Совета Федерации РФ Олег Морозов называет новый санкционный пакет попыткой экономического давления на Сирию, Иран и Россию. «Политическое поражение в Сирии, видимо, побуждает США вернуться к идее смены режима в Дамаске. Поэтому экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном», — сказал он РИА «Новости».

21:37

Напомним также, что 5 ноября США ввели санкции против Ирана, в том числе наложили эмбарго на поставку нефти из исламской республики. Правда, санкции получились несколько неполноценными, поскольку для 8 государств, например, Китая, были сделаны исключения, и они могут продолжать покупать иранскую нефть. Из-за этого цены на «черное золото» на мировом рынке рухнули.

21:30

Если верить подсчетам МИД РФ, то нынешнее расширение ограничительных списков, станет 64-м санкционным действием со стороны США за последние несколько лет.

21:25

В документе подчеркивалось, что «санкции служат ясным напоминанием, что попытки нормализировать ситуацию с инвестициями, а также экономические отношения с теми, кто осуществляет операционную деятельность в Крыму, не поддерживаются», а те, кто будут эти попытки предпринимать, рискуют оказаться под санкциями США и ЕС.

21:20

Последний раз США вводили санкции против российских компаний и граждан 8 ноября этого года. Министерство финансов США расширило список по Украине и Крыму на три физических лица и девять организаций. Ограничительные меры были наложены на санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», курорт Mriya Resort & Spa, а также министерство государственной безопасности Луганской народной республики.

21:15

Минфин США опубликовал также список из 16 судов. Из которых четырех судна российские. На этих судах и осуществлялись поставки нефти в Сирию.

21:10

Участником схемы был также российский «Мир Бизнес Банк», владельцем которого является иранский банк Bank Melli Iran. Оба кредитных учреждения ранее уже были включены в санкционный список Минфина США. В этот раз ограничительных мер в их адрес добавилось.

Минфин США санкции 4
U.S. Department of the Treasury
Мохамед Амер Альшвики с деньгами, фотография с сайта Минфина США
21:05

Кроме Альшвики и россиянина Догаева, под санкции попали еще один сириец, один ливанец и два менеджера ЦБ Ирана, а также иранская фирма Tadbir Kish.

Минфин США санкции 2
U.S. Department of the Treasury
Мохамед Амер Альшвики и Андрей Догаев, фотография с сайта Минфина США
20:58

Global Vision Group названа Минфином США главным координатором схемы поставок нефти в Сирию. Ее владельцем указан сириец Мохамед Амер Альшвики, который также внесен в санкционный список.

Минфин США санкции 3
U.S. Department of the Treasury
Мохамед Амер Альшвики в Москве, фотография с сайта Минфина США
20:55

Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года, затем поставки были приостановлены. В сентябре 2018 года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что поставки иранской нефти возобновлены, уточняет «Интерфакс».

20:50

Российская компания «Промсырьеимпорт» является уполномоченной правительством РФ организацией по покупке иранской нефти в сделке «нефть в обмен на товары», сообщает агентство «Интерфакс». В 2017 году Иран и министерство энергетики России подписали контракт на поставку иранской нефти на мировые рынки через «Промсырьеимпорт» в объеме до 5 млн тонн.

20:43

В пресс-релизе много слов про зверства режима Асада и Ирана, которые якобы поддерживают террористов. «Иранский режим продолжает уделять приоритетное внимание расходованию денег на разжигание террора, а не поддержке собственного народа», — заявила, в частности, замминистра финансов по терроризму и финансовой разведке Сигал Манделькер.

20:40

Минфин США также «прицепил» к этой схеме Центральный банк Ирана. По его мнению, должностные лица иранского ЦБ «продолжают эксплуатировать международную финансовую систему», и даже «использовали компанию», которая занимается гуманитарными операциями, «в качестве инструмента для облегчения финансовых переводов».

Минфин США санкции 1
U.S. Department of the Treasury
Схема и фотографии с сайта Минфина США, коллаж
20:38

«Сегодня мы действуем против сложной схемы, которую Иран и Россия использовали для укрепления режима Асада и получения средств для иранской пагубной деятельности», - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

20:35

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что вскрыло «международную сеть, через которую иранский режим, работая с российскими компаниями, предоставляет миллионы баррелей нефти сирийскому правительству». А режим Башара Асада, в свою очередь, «способствует перемещению сотен миллионов долларов США в Корпус Стражей Исламской революции для дальнейшей передачи ХАМАС и Хизбалле».

20:30

Сообщается, что новые санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций.

20:25

Под ограничительные меры Минфина США попали две российские компании: ООО «Глобальные концепции Групп» (Global Vision Group) и ФГУП «Промсырьеимпорт». Кроме того, туда внесен первый заместитель директора «Промсырьеимпорта», гражданин РФ, Андрей Догаев.

20:20

Добрый вечер, уважаемые читатели. По традиции, «Газета.Ru» следит за любой санкционной активностью США. На этот раз Минфин США расширил санкционный список по Сирии.