США ввели новые санкции против России. LIVE

В России также мало кто сомневается, что новые санкции все же будут введены, а новый состав Палаты представителей и Сената, избранный в ноябре, менять политику в отношении РФ не будет. Настроения в конгрессе и прежнего и нынешнего состава консолидировано антироссийские, отмечает директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «А в новом составе, учитывая, что там в большинстве будут демократы, у которых по-прежнему пепел Хиллари Клинтон стучит в сердце, тем более будет антироссийский настрой. Поэтому новые санкции, безусловно, приняты будут», — добавляет политолог.