Налог для тунеядцев: безработным придется раскошелиться

Не прошло и дня после новостей о повышении почти в два раза пособия по безработице, как в «Единой России» уже захотели вернуть деньги обратно.

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Депутат Сергей Вострецов предложил заставить трудоспособных неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Речь идет о взносах в Пенсионный фонд, а также фонды обязательного медицинского и социального страхования. Если человек не будет этого делать, то к нему могут быть применены штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов.

«Такое предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков», — сообщает «Российская газета».

Ежегодно эта инициатива может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей, считает депутат.

По информации издания, такая обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении.

Впрочем, некоторые депутаты считают, что эта инициатива есть не что иное, как очередная попытка государства отказаться от своих социальных обязательств.

«Вопрос можно было бы рассмотреть, но при соблюдении двух условий. Во-первых, государство должно сделать все для того, чтобы неработающие граждане стали работающими. Пока мы не видим серьезной работы по созданию рабочих мест. Например, соответствующие цели в рамках предыдущих майских указов не достигнуты.

Второе условие — прежде чем искать деньги у беднейших слоев населения (а большинство неработающих все же очень бедные люди), нужно их поискать у богатейших.

Как минимум необходимо ввести прогрессивную ставку НДФЛ, убрать регрессивную ставку взносов в ПФР. Тогда люди увидят справедливость в действиях государства», — сказал «Газете.Ru» член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По словам Вострецова, сегодня около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, и многие из них являются самозанятыми, то есть работают на себя.

По информации Минструда, проблема теневого сектора стоит достаточно остро. «По оценке, за 15 млн человек, находящихся в трудоспособном возрасте, не уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России», — рассказали ранее «Газете.Ru» в ведомстве.

Напомним, что на прошлой неделе в отношении таких граждан был одобрен Госдумой соответствующий закон о налоге на профессиональный доход. Зарегистрированные в установленном порядке самозанятые налогоплательщики будут платить 4% при работе с физлицами и 6% — с организациями. Деньги пойдут в бюджеты регионов и 1,5% в фонд Обязательного медицинского страхования, но в Пенсионный фонд ничего перечисляться не будет. Правда, пока этот эксперимент, который продлится 10 лет, распространится всего на четыре региона, включая Москву.

При рассмотрении закона основным аргументом в пользу его принятия была необходимость легализовать самозанятых, которые не платят никаких налогов и взносов, соответственно, у них не формируется пенсия и официальный стаж, ранее пояснил «Газете.Ru» Ярослав Нилов. Достигнув пенсионного возраста, самозанятые не смогут получить страховую пенсию, сказал депутат.

Здесь есть риски для тех людей, которые сегодня работают по гражданско-правовым договорам, например водители, уборщики и дворники. «Если сегодня работодатель платит за них взносы во внебюджетные фонды, формируя их пенсии, то с вступлением в силу нового закона он может сказать своим сотрудникам, чтобы те перевели свой статус (в связи с новым налоговым режимом — ред.), но при этом продолжали работать, возможно, что с большей зарплатой, но будущая пенсия формироваться не будет», — объяснил Нилов свою позицию. В данном случае такие методы будут дисбалансировать рынок труда.

Кроме того, в понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособия по безработице на 2019 год.

С 1 января 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для граждан, признанных в установленном порядке безработными, повышаются с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей соответственно, разъясняется в сообщении Минтруда.

При этом появляется пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста, чего ранее не было. Для этой категории граждан минимальное пособие составит 1500 рублей, как и для остальных россиян. Максимальное же повышено до 11 280 рублей, что равно 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года. Речь идет о людях, у которых остается пять лет до пенсии.

«Численность безработных граждан предпенсионного возраста может возрасти, но мы не ожидаем существенного роста регистрируемой безработицы в целом. С учетом изменений в пенсионном законодательстве в федеральном бюджете заложены достаточные средства на выплату пособий по безработице, в том числе и этой категории граждан», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда России.

Как ранее заметил глава «Опоры России» Александр Калинин, комментируя новость о повышении пособия по безработице, работодатели платят взносы в Фонд социального страхования, из которого начисляются такие выплаты. Именно это он назвал как одну из причин, почему бизнес выступает за увеличение пособия безработным.