Выше всех прогнозов: чиновники недооценили инфляцию

Чиновники признают, что инфляция превысит официальные прогнозы. Выше прогнозного значения в 63,9 рубля будет и курс доллара, об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Относительно утвержденного прогноза риски, очевидно, смещены вверх (по инфляции - «Газета.Ru») - не то, чтобы очень сильно, но смещены. Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе, понятны причины, почему это происходит - это связано с глобальными рынками, возможными санкциями... Поэтому инфляция будет выше, чем 3,4%, которая у нас заложена в прогнозе»,

- сказал министр.

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По прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец 2018 года должна составить 3,4%.

При этом министерство предполагало по итогам 2019 года рост цен на уровне 4,3%.

В сентябре министерство прогнозировало курс доллара на конец года на уровне 63,9 руб. и 63,7 руб. в среднем по году.

Официальный курс доллара на 20 ноября, по данным Центробанка, составил 66 рублей за американскую валюту.

«Если даже прогноз по курсу может исполниться (на конец года - «Газета.Ru»), то это уже на инфляцию этого года сильного влияния не окажет», - констатировал Максим Орешкин.

О том, что инфляция в этом году будет выше прогнозного уровня, Минэкономразвития призналось еще 9 ноября. В очередном выпуске «Картины экономики» отмечалось, что в октябре инфляция ускорилась до 3,5 % г/г с 3,4 % г/г в сентябре.

«При сохранении курса рубля на текущем уровне в оставшиеся месяцы года инфляция на потребительском рынке в помесячном выражении сохранится примерно на уровне октября (0,4–0,5 % м/м). В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3,7–3,8% г/г», - указывалось в материалах министерства.

Официальный прогноз Центробанк пессимистичнее, чем у Минэкономразвития.

Так, Банк России в сентябре увеличил темпы прироста потребительских цен по итогам 2018 года до 3,8-4,2% вместо ранее предполагавшихся 3,5 — 4%.

При этом в 2019 году, по мнению регулятора, инфляция может составить 5-5,5%.

По данным Росстата, инфляция в годовом выражении на 12 ноября ускорилась до 3,7% с 3,5% на конец октября.

Согласно данным статистического ведомства, больше всего из продуктов питания в этом году подорожало пшено. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то цены на него выросли на 56,9%, сахар - на 21,2%, курицу - на 15,9%.

Сильно подорожал бензин. Цена на автомобильный бензин по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 9,3%.

Кроме того, началось сезонное подорожание плодоовощной продукции. Так, с конца октября, по данным Росстата, огурцы подорожали на 22,8%, помидоры - на 14,2%.

«Инфляция, рассчитываемая статистическими ведомствами, очевидно отстает от того, как ощущают рост цен граждане. Судя по статистике за последнее время, это не менее 10%, поэтому разговоры о том, что «инфляция будет чуть выше, чем ожидавшиеся 3,4%», очень далеки от реальности. Это упражнения в цифрах, основанные на потребительской корзине, которой нет ни в одном домохозяйстве», - говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Действительно, согласно данным Центробанка, инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев составили 9,3%. Такие данные получил Банк России на основе результатов опроса, проведенного компанией «инФОМ» в этом октябре.

Оценка россиянами текущего уровня инфляции составила в октябре 10,1%.

«Говоря о будущей инфляции, респонденты склонны выделять особые категории-маркеры, по которым они делают оценки будущих темпов прироста цен. Так, цены на бензин остаются фактором номер один, по которому респонденты оценивают будущую инфляцию. 43% опрошенных уверены, что в случае роста цен на бензин ускорится и инфляция в целом. На втором и третьем местах – ослабление рубля и цены на продукты в целом (33 и 30% соответственно)» , — говорится в мониторинге Банка России.

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По словам Алексея Антонова, «в ожидании новых санкций и запрета операций с долларами для госбанков, а также на фоне падения стоимости нефти курс доллара к рублю легко перешагнет отметку 70 уже до конца этого года, а повышение НДС до 20% в 2019 году будет иметь кумулятивный эффект и разгонит инфляцию как минимум на 2 дополнительных процента, а может и больше».

В начале следующего года россиян может ждать инфляционный шок.

Как заявила на днях в интервью Bloomberg председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, инфляция в России может ускориться до 6% в первом полугодии следующего года.

По словам Сергея Суверова, старшего аналитика «БКС Капитал», кроме повышения НДС, на разгон инфляции в следующего году будет влиять также эффект от девальвации рубля. В целом он прогнозирует в первом полугодии следующего года рост цен на уровне 5,5-6%.

«Рост НДС приведет как к прямому негативному эффекту для экономики России в виде повышения цен, в том числе и на социально значимые товары через цепочки контрагентов, в результате чего себестоимость товаров повысится, так и к косвенному — эта мера увеличит издержки для бизнеса и, как следствие, снизит инвестиционную активность и в целом бизнес-среду», - комментирует последствия повышения НДС для экономики Алексей Коренев, аналитик компании «Финам».