Санкции уничтожают: сколько потеряла Россия

Санкции не «разорвали российскую экономику в клочья», но нанесли ей существенный ущерб. Об этом свидетельствует исследование Bloomberg Economics. Аналитики оценили его примерно в 6% ВВП за период с 2014 года, когда США и ЕС ввели ограничительные меры за присоединение Крыма к России.

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Экономисты подсчитали, что в целом Россия потеряла 10% ВВП за последние годы. Помимо санкций негативный эффект оказывают структурные ограничения, падение цен на нефть, а также денежно-кредитная политика ЦБ, которая направлена на инфляционное таргетирование в ущерб росту.

Еще один фактор, играющий против РФ, это уход иностранного капитала из стран с развивающимися рынками. Бегство от риска спровоцировано повышением ставок американским Федрезервом. Это делает доллар и долларовые активы более привлекательными. В этом году ФРС уже трижды поднимала ставку, в декабре ожидается четвертое повышение до 2,25-2,5%.

На днях глава ФРС Джером Пауэлл пообещал продолжить повышение ставок. «Я удовлетворен состоянием американской экономики на данный момент. Наша политика — это в том числе причина того, почему наша экономика находится в столь хорошем состоянии», — пояснил он свою позицию.

Российские экономисты также считают, что экономика России могла бы расти значительно быстрее в отсутствии ограничительных мер. В «Центре развития» НИУ ВШЭ подсчитали, что третьем квартале текущего года инерционные оценки давали рост в 2,4%. На деле же, по данным Росстата, он составил 1,3%.

«Инерционный сценарий не учитывает внутриквартальную динамику макроэкономических показателей, а также влияние возможных внешних шоков и изменений в экономической политике», — говорится в материалах «Центра развития».

По подсчетам Министерства иностранных дел РФ, за последние несколько лет против России было введено 63 раунда различных ограничительных мер. Правительство соглашается с тем, что санкции будут и дальше мешать развиваться экономике.

Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что следующий шестилетний цикл в экономике страны будет непростым. По его словам, он будет осложнен в том числе работой в условиях санкций.

«Нет необходимости объяснять, насколько сильно изменился мир. Мы живем и действуем в предельно агрессивной среде. Это касается ситуации и на мировых рынках, и, конечно, непрекращающегося санкционного давления», — сказал Медведев.

Впрочем, правительство и ЦБ не собираются отказываться от жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики. Банк России недавно повысил ключевую ставку до 7,5%, чтобы сбить инфляционные ожидания, подскочившие после ослабления рубля более чем на 13%.

Эта ставка почти в два раза превышает уровень инфляции. На конец года прогнозируется, что рост цен останется в пределах целевого уровня в 4%, но ЦБ не дает сигналов, что может снизить ставку в декабре.

Что касается правительства, то с прошлого года Минфин изымает в резервы доходы бюджетной системы свыше $40 за баррель. На «лишние» рубли покупается валюта, которую ЦБ размещает за пределами страны. В этом году, как ожидается, Минфин потратит на покупку валюту около 4 трлн руб. Это равно примерно четверти текущих расходов федерального бюджета.

Согласно консенсус-прогнозу «Центра развития», экономика РФ вырастет в этом году на 1,7%. Текущие прогнозы Банка России и Министерства экономического развития составляют 1,5–2% и 1,8% соответственно.

Но в следующем году еще одним «рукотворным» ограничителем станет повышение с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Правительство хочет собрать в бюджет дополнительные средства на выполнение поставленных президентом приоритетных целей национального развития, не залезая при этом в резервы и меняя бюджетное правило.

Рост налоговой нагрузки приведет к скачку инфляции, ухудшению положения населения и к сокращению темпов роста ВВП, признает Минэкономразвития.

«Следующий год во многом будет переходным, с непростым первым кварталом. Связано это будет с тем фактом, что повышение НДС произойдет с 1 января 2019 года, а активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к середине года. Также на первый квартал, по нашей оценке, придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках. По итогам года рост останется положительным. Он замедлится, по нашей оценке, до 1,3%. Инфляция ускорится до 4,3%. Пиковым значение по инфляции мы пройдем в начале года на уровне около 5%», — говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

При этом власти полагают, что начиная с 2020 года восстановление экономического роста будет основываться на результатах этих изменений и успешной реализации национальных проектов. Экономический рост ускорится до 2% в 2020 году, а в дальнейшем закрепится выше отметки в 3%.

Но экономисты сомневаются в реальности этого прогноза. В обзоре Bloomberg отмечается, что негативный эффект от санкций носит долгосрочный эффект, и ставят под сомнение, что России удастся выйти на траекторию устойчивого роста в 3% и выше. Аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон полагает, что для этого нужно резкое повышение производительности труда.