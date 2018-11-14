Регулятор держит темп: еще минус два банка

Банк России в последнее время отзывает строго по две лицензии в неделю. Неизвестно, делает ли он это специально, или это случайность. В октябре-ноябре эта «традиция» была нарушена только один раз, 12 октября, когда была отозвана только одна лицензия у «ПИР Банка».

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В этот вторник регулятор отобрал право на осуществление банковских операций и назначил временные администрации в банки «Москва» и «УМ-банк». Первая кредитная организация занимала 431 место по размеру активов на 1 ноября этого года, вторая стояла на 293 строчке.

В отношении «Москвы» формулировка причины отзыва стандартная. В его деятельности установлены «неоднократные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».

В сообщении пресс-службы ЦБ отмечается, что во II квартале текущего года объем осуществлявшихся банком «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос. Из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

При этом ЦБ отмечает, что проводил с банком работу по «совершенствованию противолегализационных процедур». Но усилия не дали результата и не привели «к должной корректировке бизнес-модели» кредитной организации.

«Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — сообщает регулятор.

Не помогли и меры надзорного воздействия, которые применялись 3 раза за последние 12 месяцев. В итоге, ЦБ отозвал у банка лицензию.

У «УМ-банка» ситуация другая. В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы, говорится в материалах ЦБ. Порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью.

При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска. Кроме того, «в целях сокрытия реального финансового положения банка и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности в течение текущего года «УМ-Банк» осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала».

Банк России 5 раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении «УМ-Банка» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

ЦБ вынужден был также ввести ограничение на отчуждение активов. Но руководство банка все равно вело себя недобросовестно. Менеджмент осуществлял сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба ЦБ.

В обе кредитные организации назначены временные администрации. Поскольку банки были участниками системы страхования вкладов, то вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, смогут получить свои средства в размере 100% остатка на счете, «но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика».

Банк России занимается расчисткой банковского сектора от проблемных игроков с 2013 года. С тех пор регулятор отозвал лицензии у более чем 350 банков, среди которых не только мелкие, но и средние и даже крупные кредитные учреждения. В марте 2017 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала понять, что зачистка банковского сектора будет продолжаться еще два-три года.

«Для Банка России очищение банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, нередко криминальных игроков — ключевой приоритет», — подчеркивала она.