Не в то горло: Литва испугалась российской гречки

Литовские политики возмутились импортом крупы из России. Член партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Казис Старкявичюс заявил, что Литва увеличила закупки из РФ вместо того, чтобы импортировать зерновые из «дружественных стран», передает НСН.

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«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран», — приводит слова Старкявичюса пресс-служба Сейма.

Депутат также отметил, что литовское министерство сельского хозяйства должно предпринять действенные шаги, чтобы защитить интересы аграриев. Недостающие гречневые или другие злаки, по мнению Старкявичюса, можно импортировать из «дружественных стран», передает «Спутник».

По данным Таможенной службы Литвы, за период с января по сентябрь нынешнего года страна ввезла 16 тысяч 763 тонны пшеницы, из них 15 тысяч 88 тонн было закуплено у России, передает ФАН.

Двумя месяцами ранее американские СМИ назвали новую угрозу гражданам Соединенных Штатов со стороны РФ. На сей раз

«под ударом» могут оказаться фермеры из США, которым The Wall Street Journal пророчит возможное разорение из-за растущего экспорта российской пшеницы.

За минувший сельскохозяйственный год (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) Россия направила на экспорт 40 миллионов тонн пшеницы, что вдвое больше чем за предшествующий период.

Таким образом, отмечало издание, Россия на данный момент является бесспорным мировым лидером по экспорту пшеницы: в результате этого многие американские сельхозпроизводители уходят с рынка, не в силах конкурировать с российскими поставщиками.

Масла в огонь подливает и политика взаимных пошлин — в ответ на ограничительные меры, введенные президентом США Дональдом Трампом, Китай уже ввел 25%-е пошлины на ввоз американской пшеницы. Подобные меры со стороны других партнеров США могут еще более ослабить позиции фермеров из Соединенных Штатов на глобальном рынке.

В настоящее время США — основной конкурент российских поставщиков пшеницы на мировом рынке. Международный совет по зерну еще в июле отмечал, что по итогам сезона Россия вновь займет первое место в мире по объему экспорта пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.

Впервые первое место Россия заняла в 2016 году. С тех пор ежегодно российские фермеры ставили все новый рекорд по сбору урожая зерновых, соответственно, наращивая и экспорт.

В августе нынешнего года глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что

российская сторона договорилась с Китаем о поставках гречки и подсолнечника на китайский рынок.

«У нас создана с китайскими партнерами специальная комиссия, которая рассматривает те барьеры, которые есть. Позавчера состоялось заседание этой комиссии, где рассматривался ряд торговых ограничений. Договорились с китайскими партнерами, что поставки таких продуктов, как гречка и подсолнечник, пойдут в более активном режиме на китайский рынок, будут зарегистрированы наши поставщики», — сказал министр.

Что касается Литвы, то в 2016 году премьер-министр страны Альгирдас Буткявичюс назвал российские контрсанкции в отношении Евросоюза одной из основных проблем в работе литовского правительства.

«Из-за изменившейся геополитической ситуации, следствием чего стало российское эмбарго, мы были вынуждены внести изменения в долгосрочные стратегические программы», — сказал Буткявичюс.

Годом ранее Россельхознадзор ограничил транзит рыбной продукции через Литву в Россию, а также ввоз продукции с четырех литовских рыбоперерабатывающих предприятий. Об этом сообщалось на сайте ведомства.

«В ходе инспекции установлено, что действующая в Литве система обеспечения прослеживаемости грузов из третьих стран, находящихся на складах временного хранения, не является прозрачной и не позволяет гарантировать, что продукция, отгружаемая в адрес получателей государств — членов ЕАЭС, изначально предназначалась именно для экспорта в ЕАЭС и отвечает соответствующим требованиям», — говорилось в сообщении.

В комментарии отмечалось, что госветслужба Литвы отказалась предоставить информацию и провести работу по выявленным фактам незаконных поставок в ЕАЭС.

По результатам инспекции было принято решение приостановить ввоз в Россию временно хранящейся в Литве рыбопродукции других стран, кроме продукции, которая следовала из страны-производителя по территории Литвы без вскрытия контейнера.