Новый план: что Украина требует за «Северный поток — 2»

«Нафтогаз» Украины приступил к реализации плана «Б» в связи со строительством Россией «Северного потока — 2». Об этом в воскресенье заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK

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Витренко признал, что «Северный поток — 2» будет построен в любом случае, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства. «Северный поток — 2» строится в обход Украины. При этом немецкое правительство и бизнес поддерживают российский проект. Германия настаивает на том, чтобы после введения «Севпотока — 2» транзит газа через территорию Украины сохранился.

«Нафтогаз» уже приступил к выполнению плана «Б», уточнил Витренко. Суть плана – добиться компенсации финансовых убытков из-за потери транзита газа.

«Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более $12 млрд, из которых десять — это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года», — сказал Витренко.

Как предполагается, «Севпоток — 2» будет введен в эксплуатацию в конце следующего года.

Меркель поддерживает Россию

Компенсация убытков – это все-таки резервный вариант, уточнил Витренко. По его словам, «первый вариант — план «А» — это сохранить транзит». В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. В связи с этим Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Отвечая на вопрос об обещаниях канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит газа через Украину, Витренко отметил, что ему про эти обещания «ничего не известно» и что четких гарантий от Европы Украина не получала.

Между тем канцлер Меркель не раз заявляла, что Германия настаивает за предоставлении гарантий транзита газа через территорию Украины после строительства «Северного потока — 2», однако подчеркнула, что Берлин не так критичен в этом вопросе, как Киев.

Она предположила, что переговоры с Россией о сохранении транзитной роли Украины ведутся, а также подчеркнула важность доходов от транзита газа для бюджета страны.

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», — цитировал Меркель телеканал «112 Украина».

Канцлер Германии напомнила, что помимо «Северного потока — 2» еще существует «Турецкий поток», и таким образом газовые коридоры расширяются и Европа не впадает в зависимость от России в сфере энергетики.

Необходимость введения «Северного потока — 2» для Германии ранее 1 ноября пояснял председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле. «Мы надеемся, что, несмотря на все проблемы, проект «Северный поток — 2», который сейчас строится, будет реализован в полном объеме и в соответствии с указанными строками», — сказал Бюхеле.

Он сказал, что значение «Северного потока — 2» возрастает в связи с предстоящим отказом Германии от атомной энергетики и использования угля.

Чтобы ФРГ смогла реализовать свои цели в области экологии, а также для обеспечения Европы «чистым топливом», стране необходим дополнительный природный газ, который поставляется через Украину, добавил Бюхеле.

В октябре позиция Германии по строительству российского газопровода была подтверждена и на правительственном уровне. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер во время брифинга в правительстве 26 октября заявила, что позиция Германии по газопроводу «Северный поток — 2» остается неизменной. Деммер подчеркнула, что у Германии нет новой позиции по этому вопросу.

«Могу повторить еще раз позицию правительства ФРГ по «Северному потоку — 2». Она остается неизменной. Речь идет прежде всего о коммерческом проекте», — сказала Деммер.

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности, Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

«Россия создает в Европе послушные правительства»

С критикой «Северного потока — 2» выступа например, польский президент Анджей Дуда. По его мнению, этот проект поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность.

А сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили законопроект, который предполагает выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов, передавало ранее агентство Bloomberg.

Мерфи отмечает, что большая часть Европы полагается на российские энергоресурсы. Россия же использует свое доминирование на европейском рынке, а также коррупцию, взяточничество и пропаганду, чтобы «подорвать» западные институты и оказать влияние на страны ЕС так, чтобы они не могли противостоять РФ, утверждает сенатор.

Цель России — создать в Европе «гибкие правительства», которые будут не в состоянии оказать сопротивление.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент политического влияния.