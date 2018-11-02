Америка пощадила: кому позволят торговать с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа объявила, что восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года, сообщает агентство Associated Press.

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Новые ограничения вступают в силу вслед за решением Трампа от 8 мая о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который он назвал худшим соглашением в истории США. Санкции предполагают ограничения на покупку нефти у этой страны, а также блокировку активов лиц и компаний, связанных с правительством Ирана.

Санкции вступят в силу в понедельник, при этом США временно выведут из-под действия антииранских нефтяных санкций восемь стран, сообщили госсекретарь США Майк Помпео и глава Минфина Стивен Мнучин.

Госдеп опубликует список стран в понедельник — они должны продемонстрировать «существенное» сокращение поставок нефти из Ирана, подчеркнул Помпео. В их числе Италия, Индия, Япония и Южная Корея, пишет AP. По словам госсекретаря, эти страны прилагают усилия для прекращения импорта, но не могут выполнить эту задачу к понедельнику, когда санкции вступят в силу.

США согласились разрешить закупки иранской нефти Японии, Индии и Южной Корее, сообщил ранее Bloomberg высокопоставленный чиновник в американской администрации. Китай также в числе восьми стран, но переговоры еще продолжаются.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также обещал ранее, что Вашингтон не будет создавать трудностей для своих союзников и партнеров, зависящих от иранской нефти, несмотря на намерение воспрепятствовать экспорту энергоносителя из Ирана.

По словам Помпео, конечная цель США — полное прекращение экспорта иранской нефти. Госсекретарь заявил, что США уже добились сокращения экспорта на 1 млн баррелей без возобновления санкций. Иран является третьим по величине производителем «черного золота» среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

Ранее издание Washington Free Beacon со ссылкой на источники сообщило, что власти Соединенных Штатов готовы смягчить свою позицию по вопросу введения новых санкций в отношении Ирана.

По данным собеседников издания, сотрудники Госдепа убедили Помпео не отключать Тегеран от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. В ходе брифинга Мнучин подтвердил, что некоторым иранским банкам будет позволено оставаться подключенным к SWIFT. Штаб-квартира системы в Брюсселе уже проинформирована о возобновлении санкций, сказал он. Ранее Мнучин отмечал, что Минфин США определит банки, которые смогут проводить транзакции с Ираном для предоставления стране гуманитарной помощи.

«Я могу заверить, что наша цель — добиться, чтобы попадающие под санкции транзакции не проходили ни через SWIFT, ни через любой другой механизм. Наша задача — сделать так, чтобы санкции начали действовать», — говорил ранее министр финансов США.

Также источники издания предупреждали, что США могут ввести исключения в свои антииранские санкции, чтобы некоторые страны могли продолжать покупать иранскую нефть. В издании отметили, что такие шаги связаны с позицией Евросоюза по иранскому вопросу.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре. Банк Kunlun, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, сообщали источники издания.

По словам Помпео, санкции «направлены на коренное изменение поведения Исламской Республики Иран». Ранее

Госдеп опубликовал список из 12 требований, которые должен выполнить Иран в целях отмены санкций. К ним относятся прекращение поддержки терроризма, прекращение военного участия в Сирии и прекращение развития ядерных и баллистических ракет. Помпео назвал новый раунд санкций «максимальным давлением».

Кроме того, США добавят еще 700 юридических и физических лиц в санкционный список, сказал Мнучин. Санкции не коснутся гуманитарных поставок.

Россия в свою очередь не раз высказывалась о нелегитимности антииранских санкций. «Хотела бы еще раз подтвердить принципиальную позицию России о нелегитимности односторонних санкций США. Нами принимаются меры минимизации их негативного воздействия на российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество», — говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.