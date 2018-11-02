Жизнь на Кавказе: безработные залезают в кредиты

Где самые низкие зарплаты

В 2018 году после четырех лет падения реальных доходов населения они наконец начали расти. Так, согласно данным Росстата, в январе-сентябре 2018 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы населения за вычетом обязательных платежей, прежде всего налогов, пересчитанные с учетом инфляции — ред.) увеличились на 1,7%.

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Таких показателей удалось достичь за счет роста зарплат. Как рассказала заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России, номинальная заработная плата увеличилась на 11,1% к прошлому года.

Судя по данным Росстата, с августа прошлого года по август 2018 года средняя номинальная зарплата выросла с 37,1 тысячи рублей до 41,4 тысячи рублей.

Однако в ряде российских регионов зарплаты даже не приблизились к среднему по России уровню на прошлый год.

Так, самые низкие заработки у жителей Северо-Кавказского федерального округа.

Например, зарплаты в Кабардино-Балкарии — 22 873 рублей (в августе прошлого года — 20 980 рублей), в Дагестане — 22 886 рублей (в августе прошлого года — 20 509 рублей), в Ингушетии — 23 499 рублей (20 391 рублей).

Высокая безработица тоже на Кавказе

В последнее время предметом особой гордости для чиновников была рекордно низкая безработица. Она составляет, по данным на сентябрь, 4,6%.

В частности, о том, что показатель рекордно низкий, Минтруд неоднократно говорил в Госдуме во время обсуждения тогда еще не принятого закона о повышении пенсионного возраста россиян. Это был один из аргументов чиновников, почему повышение пенсионного возраста сейчас вполне уместно.

Показатель начал снижаться с начала 2000-х годов, когда безработица составляла 10,6%. Ее увеличение было отмечено в 2009 и 2010 годах в период экономического кризиса, но за последний год ее уровень снизился на 0,5 п.п.

Однако в ряде российских регионов ситуация с безработицей не такая радужная, как хотелось бы чиновникам. В «антилидерах» рейтинга, как и в случае с доходами населения, регионы Северо-Кавказского федерального округа. Здесь безработица по-прежнему двузначная.

Так, самая высокая безработица в России в Ингушетии — 26,3%.

На втором месте республика Тыва (Сибирский федеральный округ) с показателем в 15,6%.

На третьем месте регионов-«антилидеров» по уровню безработицы Чеченская республика (СКФО) с 13,7%.

В «антилидерах» эти регионы давно, и вряд ли их позиции изменятся, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Северный Кавказ практически всегда находится на низких позициях в списках по заработной плате, так как в регионе практически нет никаких производств, фермерских хозяйств в республиках также почти нет, комментирует Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Низкие зарплаты в регионах СКФО связаны с тем, что работники заняты в бюджетном секторе, а возможности бюджета ограничены, объяснял ранее статистику Росстата «Газете.Ru» замдиректора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников.

При этом при низких доходах и высокой безработице в регионах СКФО не боятся активно набирать кредиты.

Безработные берут кредиты

Судя по данным статистики, которую подготовили для «Газеты.Ru» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), по данным за третий квартал этого года в топ-10 российских регионов по максимальным темпам выдачи розничных кредитов на первом месте оказалась Ингушетия (77%).

Как отмечает генеральный директор МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов, по концентрации банков и некредитных финансовых организаций (НФО) регионы Северного Кавказа отстают от других, поскольку там не так много «хороших» по банковским меркам заемщиков с официальной зарплатой и хорошей кредитной историей.

По словам генерального директора финансового маркета Юником24 Юрия Кудрякова, помимо высокого интереса к кредитам в этих регионах они отличаются также плохой дисциплиной и низким индексом кредитного здоровья.

Так, уровень просроченной задолженности от объема кредитования в Ингушетии достигает 17% против среднероссийского показателя в 5,8%.

По данным ОКБ, Ингушетия и Дагестан также регионы-лидеры по росту ипотечного портфеля. Прирост составил в третьем квартале этого года 295% и 104% соответственно.

Впрочем, если розничных кредитов в Ингушетии выдается действительно много, то в случае с ипотекой в республике эффект чисто статистический. Сказывается низкая база, когда даже небольшой номинальный прирост кредитования показывает большой темп прироста, поясняет аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Между тем, по словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в 2018 году из-за прогнозируемого снижения темпов экономического роста есть риски роста просроченных задолженностей, в том числе может измениться в худшую сторону ситуация с просрочкой по ипотеке и потребкредитам в регионах.