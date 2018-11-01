Автоматизация России: как предприятия переходят на «цифру»

Крупнейший российский разработчик софта – 1С — в стратегии своего развития ставит главной задачу расширения линейки продуктов для имеющихся клиентов, что соотносится с общекорпоративной тенденцией к более глубокой автоматизации процессов. Главный рынок здесь — системы автоматизации управления предприятием, или ERP-системы. Самые продаваемые продукты — «1С: Предприятие», — которые в настоящее время применяется в разных областях автоматизации процессов на предприятии. В настоящее время продукты компании установлены в 1,5 млн организаций, всего ими пользуются 5 млн человек. При этом наблюдается органический рост – в годовом выражении продажи лицензий «1С: Предприятие» в январе-сентябре выросли на 21%.

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«Магистральное направление нашего развития – расширять линейку продуктов, чтобы тем, кто уже пользуется нашими продуктами, принести больше пользы», — рассказал директор компании Борис Нуралиев на «Бизнес-форуме 1С:ERP».

Например, для торговых предприятий создаются дополнительные сервисы по подбору поставщиков, работе с клиентами, получению кредитов, выстраиванию логистических цепочек.

Есть решения и для фискального учета, и для организации командировок, и для электронного документооборота. Продуктов будет еще больше, отметил Нуралиев. Таким образом, для пользователей продуктов 1С формируется экосистема, которая подстраивается под функции и развитие каждой компании и ее контрагентов.

Одновременно развивается технологическая платформа 1С. «То, что наша платформа уникальная по масштабируемости и на ней можно создавать решения и для самых маленьких бизнесов, которые ведут учет на мобильном телефоне, и для крупнейших корпораций, где с ERP-системой работают десятки тысяч пользователей – наше большое преимущество, — говорит Нуралиев. --Платформа стала облачной… в одной базе можно иметь информацию сотен, тысяч предприятий и при этом ни один пользователь не залезет в чужие данные, она стала многоплатформенной, мобильной, обеспечена защита персональных данных».

Оптимизация и контроль

Система «1С:ERP Управление предприятием 2» выпущена пять лет назад, сейчас ею пользуются более 2800 предприятий. «Эта комплексная, мощная, современная информационная система класса ERP, которая включает в себя весь набор функциональных подсистем для управления и учета предприятий различного масштаба и различных отраслей», — рассказал руководитель подразделения «Развитие практик ERP» Алексей Кислов. На базе ERP-решений автоматизировано более 885 тыс. рабочих мест, численность персонала клиентов превышает 14 млн человек. На базе 1С:ERP созданы системы управления предприятиями ОПК и холдингами, но использует ее не только крупный бизнес.

Для производственных и других компаний автоматизация процессов означает не только повышение финансовой эффективности. Согласно данным компаний, использующих ERP-системы, цифровизация процессов дает снижение производственных издержек на 16%, снижение трудозатрат в различных подразделениях до 29%, сокращение операционных и административных издержек – на 20%. Параллельно может развиваться перевод на аутсорсинг вспомогательных и обслуживающих функций – фискальный учет и расчет зарплаты, организация командировок, что экономит на этих процессах до 20-25% финансовых ресурсов.

Важна также интеграция и сквозная автоматизация, что позволяет запустить цикл «умного производства»: например, в земледелии от засеивания полей до выпуска продукта, в строительстве – с помощью интеграции ERP и BIM-систем (business information modeling) – цифровизировать полный цикл здания от проекта до эксплуатации. Ульяновский автомобильный завод, который завершает переход на ERP-системы, уже использует их для контроля за жизненным циклом автомобиля «Патриот» (для его сборки надо выполнить 1500 операций). Например, на одном из этапов сотрудники сканируют штрих-коды и видят необходимую комплектацию, в зависимости от нее система автоматически настраивает очередь на конвейере.

«Если на автомобиле регистрируется несоответствие, этот автомобиль не покинет участок, пока система не даст команду, что дефект устранен… Выбирается в системе 1С деталь, определяется, какой дефект, регистрируется отклонение», — привел пример директор по ИТ УАЗа Евгений Ступин.

Таким образом, ERP-системы нацелены на цифровую трансформацию бизнеса, а также построение «с нуля» предприятий «Индустрии 4.0» — с интеграцией большого количества оборудования и процессов. Один из примеров таких предприятий «с нуля» — белорусско-китайское СП по производству автомобилей Geely, говорит директор по ERP-решениям Алексей Нестеров. На нем интегрированная с «1С: ERP» система оперативного управления производством (MES-система) не только обеспечивает оптимальное планирование производства, но и управляет конвейером, контролирует затяжку гаек электронными гайковертами, проводит мониторинг сборки автомобилей в реальном времени.

При этом для различных клиентов разрабатываются специализированные решения. Например, для предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Мы гордимся тем, что хорошо реализовали методику раздельного учета по гособоронзаказу, по постановлению №543», — отметил Нуралиев.

Искусственный интеллект и школьники

По итогам 2017 года объем российского рынка ПО управления предприятием увеличился на 30% по сравнению с 2016 годом и составил $819,27 млн, подсчитала компания IDC в исследовании «Russia Enterprise Application Software Market 2018–2022 Forecast and 2017 Vendor Shares».

Одно из перспективных направлений в IT-сфере – использование технологий искусственного интеллекта, говорит Нуралиев. «Мы сейчас прорабатываем новые системные инструменты, сервисы машинного обучения. Например, в бухгалтерской программе идет автоматическое заполнение банковской выписки, можно искусственный интеллект научить это делать», — сказал Нуралиев. В платформу 1С включаются и другие интеллектуальные функции, например, решение систем линейных уравнений, которые позволяют рассчитывать себестоимость продукции машиностроительных предприятий. Кому-то необходим расчет расхода спирта в зависимости от температуры, кому-то – отслеживание состояния здоровья сотрудника через смарт-браслеты.

Но у российской ИТ-отрасли есть ограничение, предупреждает топ-менеджер. В сентябре 2018 года компания провела опрос среди своих партнеров о том, что мешает развивать бизнес. Более 65% респондентов ответили — «нехватка специалистов».

К 2024 году, по планам правительства, число бюджетных мест на IT-специальности в вузах должно вырасти втрое — с 48 тысяч до 120 тысяч человек в год, говорил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Согласно аналитике Boston Consulting Group,

без существенного количественного роста IT-подготовки в горизонте 5-7 лет дефицит IT-кадров в России составит примерно 1 млн человек.

Согласно программе «Цифровая экономика», образовательные программы в вузах в области цифровой экономики будут предусматривать изучение отечественных и зарубежных разработок, а высокотехнологичные российские компании должны участвовать в формировании стратегий развития профильных вузов. Отечественные разработчики софта участвуют в этих мероприятиях, а WorldSkills International по рекомендации 1С и АПКИТ зафиксировал изменения в международном стандарте профессии разработчика – теперь разработчик может использовать разные СУБД и среды разработки. Но растить молодежь нужно не только в вузах – поэтому в учебных центрах партнеров компании обучение ежегодно проходит около 10 тыс. школьников.

«Много работаем со школьникам, здесь не важна коммерческая составляющая, но нам важно зародить интерес… как ранее были кружки авиамоделирования. Как только они написали, например, простую игру на настоящем языке программирования и у них получилось, им интересно - всё они уже наши, айтишники», — привел пример Нуралиев.