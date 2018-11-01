Большая сделка по Brexit: о чем Мэй договорилась с ЕС

После выхода Великобритании из Евросоюза британские финансовые компании будут иметь доступ к европейским рынкам. Такую предварительную сделку заключили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ЕС, сообщает The Times со ссылкой на правительственные источники.

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Стороны договорились о партнерстве в сфере услуг и об обмене данными.

Доступ на европейские рынки будет сохраняться, пока британское законодательство в финансовой сфере будет согласоваться с европейскими нормами.

По словам министра по выходу Великобритании из ЕС Доминика Рааба, правительство ожидает завершения обсуждений по соглашению с Брюсселем в течение трех недель.

В настоящий момент доступ на финансовый рынок Евросоюза может быть закрыт в одностороннем порядке с уведомлением за месяц до вступления такого решения в силу. Однако новое соглашение предполагает регламентирование более широким торговым договором, пояснили источники.

Брюссель и Лондон смогут устанавливать свои правила финансового регулирования, но проконсультировавшись друг с другом. Если Евросоюз посчитает, что нормы Великобритании выходят за рамки его собственных, он может отказать в доступе к рынкам британским компаниям. Такое радикальное решение можно будет оспорить в арбитраже.

Вместе с тем вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландией остается открытым, но «мы не так далеки от соглашения по этому вопросу», написал Рааб в письме, адресованном профильному комитету палаты общин британского парламента.

Речь идет о сохранении Северной Ирландии в составе общего рынка ЕС и таможенного союза, механизм которого не согласован сторонами. Ранее Мэй заявляла, что предложение властей ЕС, при котором Северная Ирландия оказывалась бы внутри таможенной зоны, существующей отдельно от территории Великобритании, Лондон принять не может.

Ранее премьер-министр Мэй заявляла, что уже достигнуты договоренности по вопросам безопасности и транспорта. «Соглашение с ЕС об условиях Brexit готово на 95%», — заявляла Мэй 23 октября.

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС проходил в июне 2016 года.

Большинство (51,89%) британцев поддержали развод с Брюсселем.

Тогдашний премьер Дэвид Кэмерон после этого подал в отставку, а к власти пришло правительство Мэй, которому предстояло провести Brexit.

В сентябре президент Европейского совета Дональд Туск после неформального саммита лидеров стран ЕС в Зальцбурге заявил, что британский план Brexit не сработает, а предложенная структура экономического взаимодействия не будет жизнеспособной. Туск призвал лидеров Евросоюза быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения сделки с Брюсселем. Британский премьер настаивала на установлении общих торговых правил между Евросоюзом и Великобританией после выхода Лондона из объединения.

Стороны должны найти компромисс до декабря, чтобы соглашение было вовремя передано на утверждение Европарламентом, в противном случае 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС пройдет без сделки, а торговые отношения между Лондоном и Брюсселем будут установлены по общим правилам для стран-членов ВТО.

Отказ Мэй проявлять гибкость в вопросе Brexit вызывает недовольство не только в Брюсселе. Британский кабинет министров находится в состоянии войны с планом премьер-министра страны Терезы Мэй , писало агентство Bloomberg 24 октября. Отмечалось, что встреча премьера с членами консервативной партии, во время которой обсуждался план по Brexit, переросла в «открытый конфликт».

Тереза Мэй в настоящее время переходит от одного кризиса к другому, что ставит вопросы о сохранении ею поста премьера в будущем, говорится в материале агентства. Аналитик Eurasia Group в Лондоне Муджтаба Рахман считает, что британский премьер-министр находится на данный момент в «самом опасном положении внутри страны». По словам эксперта, существует вероятность того, что Мэй в ближайшем будущем объявят вотум недоверия.

Вместе с тем рейтинговое агентство Standard & Poor's предсказало длительный спад роста британской экономики в случае, если Терезе Мэй не удастся заключить соглашение по Brexit. В этом случае

уровень безработицы вырастет с 4 до 7,4% к 2020 году, подсчитали в S&P. Цены на недвижимость упадут на 10% в течение двух лет. Доходы домашних хозяйств снизятся на 2700 фунтов стерлингов ($3,4 тыс.) в год. Также отмечается, что уровень инфляции составит 4,7% к 2019 году.

В октябре противники выхода Великобритании из состава ЕС провели в Лондоне массовую акцию протеста. В демонстрации приняли участие более 700 тысяч человек, требовавших провести новое голосование по Brexit.

Ранее Тереза Мей исключила повторное проведение референдума о членстве в ЕС. По ее словам, Brexit состоится, даже если соглашения с ЕС достичь не удастся.