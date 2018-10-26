Китай испугался США: иранская нефть теряет покупателей

В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о том, что китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре.

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Те же источники рассказали американской газете, что банк Kunlun, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября.

Ранее о том, что Kunlun выслал такое предупреждение клиентам писало агентство Reuters. Правда, там речь шла о 1 ноября.

«Нам сказали, что с 1 ноября Kunlun не будет больше принимать платежи из Ирана. Фактически это означает, что Иран прекратит импортировать из Китая», — рассказал агентству топ-менеджер фабрики, которая поставляет в Иран электронные компоненты.

Согласно государственной службе статистики Китая, объем экспорта Китая в Иран составил в 2016 году $16,4 млрд. Объем импорта в том же году был на уровне $14,8 млрд – в основном, это поставки нефти.

Кстати, Kunlun был выбран во время предыдущего санкционного противостояния США и Ирана в качестве основного расчетного банка с Ираном, чтобы обезопасить другие китайские финансовые организации от рестрикций. В 2012 году США ввели санкции против Kunlun, в результате чего в расчетах банку пришлось фактически отказаться от расчетов в долларах в пользу евро и юаня.

Ожидается, что после 4 ноября США намерены ввести санкции против всех стран, которые не откажутся от импорта иранской нефти.

История с возобновлением санкций США против Ирана началась в мае 2018 года. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой ядерной сделки. Она была заключена между Ираном и шестью странами (США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией) и предусматривала отмену многочисленных санкций против Ирана в обмен на ограничение ядерной программы этой страны.

По мнению Трампа, Иран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, ведет агрессивную внешнюю политику и поддерживает террористические движения.

Выйдя из соглашения, США автоматически возобновили прежний санкционный режим, действовавший до 2015 года. С мая 2018 года Госдепартамент США провел большую разъяснительную работу среди иранских контрагентов. Прежде всего в Китае и Индии. Основная цель Вашингтона — свести на нет продажу Тегераном нефти. Иран является третьим по величине производителем «черного золота» среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

Результаты давления США уже видны. Нефтедобыча в Иране сократилась до минимального за 2,5 года уровня. По информации Международного энергетического агентства (IEA), в сентябре она составила 3,45 млн баррелей в сутки. Поставки иранского чёрного золота за рубеж снизились на 800 тысяч б/с по сравнению с показателем второго квартала 2018 года — до 1,63 млн б/с. Между тем, в 2017 году суточная добыча в Исламской Республике, по данным ОПЕК, достигала 3,87 млн баррелей. А BP в своём обзоре оценивал её в 4,98 млн б/с.

Китай и Индия покупали у Ирана примерно по 600 тыс. барр. нефти в день. В сентябре и в октябре госсекретарь США Майк Помпео посетил обе страны и лично объяснял позицию США против Ирана и какие санкции ждут остальных в случае продолжения сотрудничества. В начале сентября в Индии он говорил, что «мы продолжает говорить Индии то же самое, что и другим странам: 4 ноября вводятся санкции против экспорта нефти из Ирана… Мы ожидаем, что экспорт иранской нефти сократится до нуля, в противном случае санкции будут наложены на импортеров…».

Конфликт США с Китаем более сложный. В Вашингтоне заявляют, что Китай пытается вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов, а также ведет целенаправленную работу против президента Дональда Трампа.

Так же как и Москву, Пекин обвиняют в том, что Китай «инициировал беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение», а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году.

В сентябре 2018 года США уже ввели 10-процентные тарифы на импортируемые из Китая товары на $200 млрд. В ответ Китай ввел пошлины на американские импортные товары на $60 млрд, а в июне президент Дональд Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

Если Китай действительно прекратил покупку иранской нефти, то это первая серьезная уступка Пекина в экономической войне с США.

На фоне этого конфликта израильские СМИ утверждали, что существует план по которому иранская нефть будет попадать на мировой рынок под видом российской, в обход американских санкций.

По данным израильского издания Mako.co.il, идея была одобрена на сентябрьском трехстороннем саммите в Тегеране с участием России, Ирана и Турции. Кроме того, считается, что в такой схеме заинтересованы европейские страны.

В ЕС стремятся сохранить не только условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВДП), но и торгово-экономические отношения с Исламской Республикой. Ранее страны — члены «пятерки» (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что Евросоюз создаст специальный финансовый механизм для расчётов с Ираном в обход санкций Вашингтона.