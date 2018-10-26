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Китай испугался США: иранская нефть теряет покупателей

WSJ: китайские нефтяные компании прекратили покупку иранской нефти

США закрывает поставки иранской нефти основным ее потребителям Китаю и Индии. Источники утверждают, что Китай уже прекратил импорт под угрозой санкций. На Индию продолжается давления. Россия может попытаться помочь Исламской Республике, перепродавая иранскую нефть под видом своей, но это чревато новыми санкциями.

В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о том, что китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре.

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Те же источники рассказали американской газете, что банк Kunlun, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября.

Ранее о том, что Kunlun выслал такое предупреждение клиентам писало агентство Reuters. Правда, там речь шла о 1 ноября.

«Нам сказали, что с 1 ноября Kunlun не будет больше принимать платежи из Ирана. Фактически это означает, что Иран прекратит импортировать из Китая», — рассказал агентству топ-менеджер фабрики, которая поставляет в Иран электронные компоненты.

Согласно государственной службе статистики Китая, объем экспорта Китая в Иран составил в 2016 году $16,4 млрд. Объем импорта в том же году был на уровне $14,8 млрд – в основном, это поставки нефти.

Кстати, Kunlun был выбран во время предыдущего санкционного противостояния США и Ирана в качестве основного расчетного банка с Ираном, чтобы обезопасить другие китайские финансовые организации от рестрикций. В 2012 году США ввели санкции против Kunlun, в результате чего в расчетах банку пришлось фактически отказаться от расчетов в долларах в пользу евро и юаня.

Ожидается, что после 4 ноября США намерены ввести санкции против всех стран, которые не откажутся от импорта иранской нефти.

История с возобновлением санкций США против Ирана началась в мае 2018 года. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой ядерной сделки. Она была заключена между Ираном и шестью странами (США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией) и предусматривала отмену многочисленных санкций против Ирана в обмен на ограничение ядерной программы этой страны.

По мнению Трампа, Иран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, ведет агрессивную внешнюю политику и поддерживает террористические движения.

Выйдя из соглашения, США автоматически возобновили прежний санкционный режим, действовавший до 2015 года. С мая 2018 года Госдепартамент США провел большую разъяснительную работу среди иранских контрагентов. Прежде всего в Китае и Индии. Основная цель Вашингтона — свести на нет продажу Тегераном нефти. Иран является третьим по величине производителем «черного золота» среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

Результаты давления США уже видны. Нефтедобыча в Иране сократилась до минимального за 2,5 года уровня. По информации Международного энергетического агентства (IEA), в сентябре она составила 3,45 млн баррелей в сутки. Поставки иранского чёрного золота за рубеж снизились на 800 тысяч б/с по сравнению с показателем второго квартала 2018 года — до 1,63 млн б/с. Между тем, в 2017 году суточная добыча в Исламской Республике, по данным ОПЕК, достигала 3,87 млн баррелей. А BP в своём обзоре оценивал её в 4,98 млн б/с.

Китай и Индия покупали у Ирана примерно по 600 тыс. барр. нефти в день. В сентябре и в октябре госсекретарь США Майк Помпео посетил обе страны и лично объяснял позицию США против Ирана и какие санкции ждут остальных в случае продолжения сотрудничества. В начале сентября в Индии он говорил, что «мы продолжает говорить Индии то же самое, что и другим странам: 4 ноября вводятся санкции против экспорта нефти из Ирана… Мы ожидаем, что экспорт иранской нефти сократится до нуля, в противном случае санкции будут наложены на импортеров…».

Конфликт США с Китаем более сложный. В Вашингтоне заявляют, что Китай пытается вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов, а также ведет целенаправленную работу против президента Дональда Трампа.

Так же как и Москву, Пекин обвиняют в том, что Китай «инициировал беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение», а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году.

В сентябре 2018 года США уже ввели 10-процентные тарифы на импортируемые из Китая товары на $200 млрд. В ответ Китай ввел пошлины на американские импортные товары на $60 млрд, а в июне президент Дональд Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

Если Китай действительно прекратил покупку иранской нефти, то это первая серьезная уступка Пекина в экономической войне с США.

На фоне этого конфликта израильские СМИ утверждали, что существует план по которому иранская нефть будет попадать на мировой рынок под видом российской, в обход американских санкций.

По данным израильского издания Mako.co.il, идея была одобрена на сентябрьском трехстороннем саммите в Тегеране с участием России, Ирана и Турции. Кроме того, считается, что в такой схеме заинтересованы европейские страны.

В ЕС стремятся сохранить не только условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВДП), но и торгово-экономические отношения с Исламской Республикой. Ранее страны — члены «пятерки» (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что Евросоюз создаст специальный финансовый механизм для расчётов с Ираном в обход санкций Вашингтона.