Важная встреча: о чем договорятся Порошенко и Лукашенко. LIVE

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Складывается впечатление, говорит Анатолий Глаз, что украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями: «Буквально вчера в Вене прозвучали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси».
Заявление о «потенциальной опасности» в Белоруссии назвали «небылицей». «Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь», - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Накануне встречи на высшем уровне, страны обменялись жесткими выпадами. Первым начал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском», - сказал он. По его словам, это связано с тем, что «Россия присутствует там в сфере безопасности».
Подобный формат Минск давно использует во взаимоотношениях с Россией. 12 октября в Могилеве прошел уже пятый Форум регионов Белоруссии и России. В пленарном заседании принимали участие Лукашенко и Владимир Путин, и, конечно, у них была обширная двусторонняя программа.
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня, 26 октября, в Гомеле пройдет первый Форум регионов Белоруссии и Украины. В нем примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Украины Петр Порошенко. У них также запланированы переговоры.