«Это газ из России»: в Киеве раскрыли «аферу «Нафтогаза»

Украинские политики продолжают обсуждать повышение цен на газ, которое произойдет с 1 ноября под давлением МВФ.

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Глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne заявил, что украинцев обманывают. По его мнению, рассуждения о том, что Украина слезла с «российской газовой иглы», — это миф. Он говорит, что из Европы российский газ закупается реверсным путем. Спивак также отметил, что Украина сама добывает достаточное количество газа.

«Наше государство добывает почти 19-19,5 миллиардов кубических метров газа, при этом все население Украины потребляет 17 миллиардов кубических метров газа», — сказал он.

Также глава платформы «Национальная стратегия развития» рассказал, что поднятие цены на газ выгодно «Нафтогазу», который, по словам Спивака, является аферой.

«Мы же с вами переплачиваем в 6-8 раз цену за газ. Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, «бодяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — сказал он.

«Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет. А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает», — подчеркнул он.

Напомним, что Украина уже несколько лет не покупает газ у России, а импортирует его из Европы. В 2017 году, по данным «Нафтогаза», объем закупок на «европейском рынке» составили 14,1 млрд кубометров.

Около 60% поступило в страну из Словакии, остальное из Венгрии и Польши. С учетом того, что ни одна из этих стран газ собственной добычи не экспортирует, то продают они Украине все тот же российский газ (иногда с некоторой примесью норвежского), но с транспортной и посреднической наценкой.

Сейчас между Украиной и Россией действуют контракты на поставку и транзит газа. Их срок истекает в конце следующего года. Стокгольмский арбитраж, в котором «Газпром» и «Нафтогаз» выясняли отношения, принял решение, что российская компания должна поставлять на Украину до 4 млрд кубометров в год на условиях «бери или плати», а также выплатить $2,56 млрд. «Газпром» отказался это делать, подал апелляцию и пытается через суд разорвать текущие соглашения.

Украинские власти же сейчас пытаются представить повышение тарифов для населения, как путь к энергетической независимости от России. Президент Петр Порошенко убеждает население, что повышение тарифов — это единственная возможность не возвращаться в российскую «кабалу».

«Послушайте, сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу», — заявил он на днях.

Но возвращаться он туда не хочет, отмечая, что страна «едва-едва выбралась» из нее. «Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников», — сказал президент.

Всю вину за необходимость повышать тарифы по требованию МВФ, а также брать новые кредиты он возложил на предыдущие администрации.

На самом деле, требование повысить цены на газ для населения до импортного паритета, было выдвинуто Международным валютным фондом. Только при этом, а также в случае принятия бюджета с дефицитом не выше 2,5% ВВП, он согласился выдать стране новый кредит на $3,9 млрд сроком на 14 месяцев.

Подорожание газа приведет к повышению тарифов на тепло и горячую воду. Они с 1 декабря 2018 года, скорее всего, вырастут на 16%, сообщил журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Это может быть не раньше 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%», — сказал министр.

Сейчас малообеспеченные украинцы получают из бюджета субсидии на оплату коммунальных услуг. Но в бюджете будущего года их объем сокращен, хотя тарифы уже выросли или вырастут в ближайшее время. Это значит, что многие граждане лишатся господдержки.