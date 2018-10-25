«Это ее бизнес»: Юрий Лужков не знает о деньгах жены

Юрий Лужков прокомментировал результаты рейтинга Forbes «25 богатейших женщин России – 2018». Первое место в списке заняла супруга экс-мэра Елена Батурина. Журнал оценил ее состояние в $1,2 млрд.

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«Мне кажется, это полная ерунда. Не знаю, кто там это вычисляет, — кто, сколько и как получает денег, — но, по-моему, это полная чушь», — заявил Юрий Михайлович РИА «Новости». Он уверяет, что не видит по своей жизни такого уровня благосостояния, которое насчитали журналисты.

«По тому, как действует моя жена и как мы живем, абсолютно даже не близко, этих уровней что-то я не вижу», — говорит он.

По его словам, он не вмешивается в бизнес жены, и считает такой подход правильным, подчеркивая, что их «как семью» это устраивает.

«Это ее бизнес, ее дела, и я в это дело не подключен и никогда не был — и когда был мэром, тем более и сейчас я в ее бизнес не подключаюсь. Это, кстати говоря, правильное условие, потому что, когда два человека на одном пятачке начинают действовать, обязательно возникают какие-то проблемы. Поэтому у меня свои, как говорится, «тараканы в голове», у нее свой бизнес, это все нас устраивает как семью», — заявил он.

Лужкову в сентябре этого года исполнилось 82 года, Елене Батуриной в марте «стукнуло» 55.

Пост столичного градоначальника он занимал с 1992 года. В сентябре 2010 года президент России Дмитрий Медведев отстранил его от должности «в связи с утратой доверия».

Критики Лужкова всегда ставили ему в вину именно бизнес супруги, полагая, что она получает выгодные заказы, земельные участки и прочее, пользуясь своим положением. Батурина и Лужков поженились в 1991 году, и с тех пор ее состояние неуклонно росло. В год отставки мужа, Forbes оценил его в $2,9 млрд.

Но затем Елена Батурина вынуждена была продавать свои активы. Кроме того, была тяжба с родным братом Виктором Батуриным, работавшим вице-президентом ее компании «Интеко». Брат в последствие был осужден за мошенничество с векселями все той же «Интеко».

В этом году Елена Батурина стала богатейшей женщиной России в шестой раз подряд. В 2018 году Forbes оценил ее состояние в $1,2 млрд, что на $200 млн выше прошлогодней оценки. При этом совокупное состояние 25 участниц рейтинга богатейших женщин России превысило $9 млрд.

Елена Батурина, являясь президентом компании Inteco Management, занимается развитием гостиничного бизнеса в России, Австрии, Чехии и Ирландии. Также она инвестирует в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе.

Как отмечает журнал Forbes, Елене Батуриной принадлежит коллекция фарфора, сопоставимая с собраниями некоторых музеев.

На втором месте рейтинга — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние журнал оценил в $600 млн. Wildberries — крупнейший онлайн-магазин одежды и обуви на российском рынке. Выручка магазина в 2017 году выросла на 40% до 63,8 млрд рублей.

На третьем месте рейтинга находится Елена Рыболовлева. Ее состояние оценивается в $600 млн. Она получила его после развода с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2008 году. После семи лет тяжбы дело закончилось мировым соглашением. После окончания процесса Елена Рыболовлева сразу вошла в рейтинг Forbes Woman в 2016 году, оказавшись на второй его строчке.

В нынешний рейтинг вошли несколько новичков. В частности, это акционер холдинга En+ жена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска. С состоянием в $200 млн она заняла 22 место.

Также, кроме нее, в рейтинг журнала Forbes впервые вошли Лилия Ротенберг ($500 млн), Лидия Михайлова ($180 млн) и Ирина Герасименко ($180 млн).

Лилия Ротенберг, дочь Аркадия Ротенберга, в апреле 2018-го стала владельцем 33-процентной доли в российской девелоперской компании TPS Real Estate, которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве.

Компания занимает 19 место в рейтинге рантье – 2018 Forbes с доходом от аренды $130 млн. Игорь Ротенберг «перестал быть бенефициаром» 33,3% девелоперской компании TPS Real Estate, новым владельцем этой доли стала его сестра Лилия Ротенберг, сообщил РБК представитель компании.

Лидия Михайлова является супругой основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева и владеет 75% семейной компании.

Ирина Герасименко — жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья, бывшего главы Сахалина и других регионов. До госслужбы Олег Кожемяко занимался предпринимательской деятельностью. Так, в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес, а в 90-е стал заниматься рыболовецким бизнесом. Ирина Герасименко является акционером компании «Преображенская база тралового флота».