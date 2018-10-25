Ограбление века: как обчистить Госбанк СССР

Акробат с зонтом

Самое дерзкое и самое крупное ограбление в советское время удалось провернуть Николаю и Феликсу Калачянам 5 августа 1977 года — они похитили из Госбанка Армянской ССР почти полтора миллиона советских рублей. Однако провести безбедную жизнь на эти деньги у преступников не получилось.

Такое преступление, как ограбление банка, в СССР не было популярным, хотя грабили сберкассы, так как они плохо охранялись.

«Атмосфера всеобщего разгильдяйства все шире распространялась по стране и дошла даже до таких учреждений, как госбанки. Правда, до центральной России коррозия дошла позже, чем до союзных республик. Поэтому самое громкое за всю историю советской криминалистики ограбление банка произошло вдали от Москвы – в Ереване», — пишет журналист Федор Разаков в книге «Бандиты семидесятых».

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В январе 1977 года 23-летний ревизор Армянской республиканской конторы Госбанка СССР Завен Багдасарян был назначен председателем комиссии по инвентаризации запасного и оборотного денежных фондов в своем учреждении. Заступив в должность, он обнаружил, что деньги хранятся в помещении без охраны и сигнализации, о чем сразу рассказал своему другу Николаю Калачяну и его двоюродному брату Рамзику. Те в 1974 уже успели ограбить ювелирную фабрику в Ереване и сбежали от правосудия.

Позже Багдасарян провел Калачяна в банк, и план ограбления был окончательно утвержден. Накануне кражи глава «операции» Николай попал в аварию и предложил четвертому подельнику – земляку и однофамильцу Феликсу Калачяну провернуть преступление в одиночку. 5 августа Феликс начал работу по разбору стены здания Госбанка, однако она оказалась слишком прочной. По крыше жилого дома он добрался до окон отдела труда и зарплаты банка. Совершив опасный прыжок с крыши соседнего здания в окно здания Госбанка, Калачян убедился, что проникнуть в хранилище не составит труда. Он оказался в семинарской комнате, под которой и хранились деньги.

Преступник проделал в полу внушительное отверстие, привязав к ноге зонт — так куски бетона падали бесшумно. Калачян спустился к стеллажам и набил деньгами сумку и рюкзак. Сигнализация в хранилище не работала. Все купюры были абсолютно новые — всего около 1,5 млн рублей (по курсу того времени около $2 млн).

Преступление и наказание

Похищенные из банка деньги всплывали впоследствии в самых различных городах Союза. Так, например, несколько купюр серии АИ, которая фигурировала в украденных деньгах, были обнаружены в Москве. Один из тайных агентов 6-го отдела МУРа, заметив двух молодых армян у комиссионного магазина радиотоваров на Садовой-Кудринской улице, узнал, что те ищут дорогостоящий автомобильный магнитофон иностранной марки. Позже в тот же день агент продал им аппарат за семьсот рублей — несколько купюр были из числа похищенных.

С 6 по 9 сентября в столице была проведена секретная операция под кодовым названием «Ереван», в которой было задействовано 128 милиционеров и несколько десятков тайных осведомителей. Было перекрыто 40 ювелирных, мебельных и комиссионных магазинов, скупок и центральных универмагов. В ходе операции нашли более 40 человек, на руках которых находилось 9650 рублей аналогичных серий, что были похищены из ереванского банка. Однако напасть на след самих грабителей так и не удалось.

В мае 1978 года, уже потратив 100 тысяч рублей, преступники решили обменять оставшиеся деньги на облигации трехпроцентного займа. Покупок облигаций в сберкассах столицы было несколько, нигде они не вызвали подозрений. Однако одна из сотрудниц сберкассы все же проявила бдительность и обратила внимание на серию купюр. В тот день задержать преступников не удалось. Кассирша ушла и не возвращалась, почуяв неладное, подельник Калачянов скрылся за две минуты до прибытия милиции.

Однако благодаря этому инциденту в ночь с 6 на 7 августа 1978 года — ровно через год после ограбления — преступников задержали. Из похищенных в Госбанке денег в сумме 1 525 000 рублей у преступников было изъято 1 276 340 рублей — беспрецедентное преступление раскрыли.

В 1979 году братья были приговорены к расстрелу, Завен Багдасарян был осужден на 11 лет. Несмотря на решение Верховного Совета СССР о помиловании грабителей, приговор был приведен в исполнение — документ опоздал в Ереван на сутки.

Инкассаторы и бриллианты

Другое ограбление — одно из самых крупных в советское время — случилось 14 ноября 1986 года. Четверо бандитов подкараулили инкассаторов у здания универмага «Молодежный» в Москве и украли 330 тысяч рублей. Преступление не обошлось без убийств. Почти голливудская погоня с перестрелками все же позволила остановить машину с мешком денег. Бандитами оказались двое бывших сотрудника милиции, сотрудник КГБ в отставке и замполит воинской части Советской армии.

Преступники шли за наживой не только в сберкассы, магазины и инкассаторские службы. Хорошей добычей были драгоценности. В 1980 году было совершено разбойное нападение на квартиру вдовы писателя Алексея Толстого Людмилы Ильиничны.

Среди многочисленных драгоценностей самой значительной оказалась брошь из коллекции Людовика XV «Бурбонская лилия» с огромным рубином в центре и тридцатью бриллиантами, писала «Комсомольская правда» в серии «Бриллиантовые истории».

Квартирного вора Анатолия Петкова разыскивали и «пасли» несколько лет, пока его не выследила тбилисская милиция. Почти все похищенные вещи возвратили законной хозяйке, кроме уникальной броши — она так и осталась не найденной.

Годом позднее бриллианты похитили у знаменитой укротительницы львов Ирины Бугримовой. Под видом поклонников несколько человек принесли к ее квартире новогоднюю елку и обещали оставить ее у двери. Когда консьерж спустя долгое время все же решил посмотреть, куда делись поклонники, было уже поздно — с награбленными бриллиантами они скрылись через черный ход. Грабители унесли едва ли не самую дорогостоящую из частных коллекций во всем СССР. По результатам расследования был арестован артист цыганского театра «Ромэн» и друг Галины Брежневой Борис Буряце.

По оценкам западных специалистов, доля черного рынка в экономике Советского Союза на рубеже 80-х годов составляла от 4 до 8 миллиардов долларов, пишет Разаков. Если в 1976 году было выявлено 986 хищений в особо крупных размерах, то уже за следующее пятилетие — 6920. Застойные годы стали временем формирования множества организованных преступных группировок, хотя официальная статистика преуменьшала реальные цифры. В годы перестройки возникла тенденция к уменьшению преступности, которая, к началу 90-х сошла на нет — в «лихие» годы количество преступлений снова значительно возросло.