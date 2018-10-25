ЦБ чистит Россию: еще два банка лишились лицензий

Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Уралтрансбанка», занимавшего по данным на 1 октября этого года 196-е место. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.

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Банк был основан в Екатеринбурге в 1990 году на базе Железнодорожного отделения Промстройбанка СССР. Он специализировался в тот момент преимущественно на обслуживании Свердловской железной дороги и связанных с ней предприятий. По данным на сайте банка, кроме Екатеринбурга, отделения банка находятся в городах Нижняя Тура, Кушва, Красноуральск, Нижний Тагил, Качканар, Шадринск, Ирбит, Курган, Алапаевск, Тюмень и др.

Причина отзыва лицензии у банка из 2-й сотни — недооценка кредитного риска. Как пишет ЦБ, «Уралтрансбанк» использовалась универсальная бизнес-модель, связанная с кредитованием юридических и физических лиц с привлечением в качестве основного источника фондирования денежных средств населения.

«При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорится в сообщении регулятора.

Еще в сентябре 2017 года банк разработал план по улучшению финансового положения кредитной организации, однако предусмотренные в нем меры — привлечение потенциального инвестора, а также выход на плановые показатели деятельности — банк не предпринял.

«Дальнейшее ухудшение качества активов ПАО «Уралтрансбанк» привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственных средств (капитала) кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению ПАО «Уралтрансбанк» невозможным к исполнению», — поясняет регулятор.

За последний год Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО «Уралтрансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации», — сообщает ЦБ.

На данный момент в «Уралтрансбанк» назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По закону всем вкладчикам кредитного учреждения, а также индивидуальным предпринимателям, предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

При этом в четверг, 25 октября, Центробанк отозвал также лицензию у московского банка «Союзный», входящим в третью сотню российских банков.

Согласно отчетности банка на 1 октября этого года, банк находился на 239 месте по размеру активов. Причина отзыва лицензии та же, что и в случае с екатеринбургским банком, — недооценка кредитного риска.

Кроме того, как пишет регулятор, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк на протяжении длительного времени «находился в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций».

В третьем квартале этого года банк осуществлял высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. «Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — пишет ЦБ.

Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.

Кредитное учреждение также является участником системы страхования вкладов.

Банк России занимается расчисткой банковского сектора от проблемных игроков с 2013 года. С тех пор регулятор отозвал лицензии у более чем 350 банков, среди которых не только мелкие, но и средние и даже крупные кредитные учреждения.

В марте 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что зачистка банковского сектора будет продолжаться еще два-три года. К моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием.

«Для Банка России очищение банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, нередко криминальных игроков — ключевой приоритет», — отмечала глава ЦБ.