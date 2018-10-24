Плясать под Дуду: откажется ли Меркель от «Северного потока»

Президент Польши Анджей Дуда призвал Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Во время совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Дуда заявил, что «этот проект не должен быть реализован».

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По мнению главы Польши, «Северный поток — 2» нарушит энергетический баланс в Европе, а также нанесет ущерб ряду европейских стран в вопросе энергетической безопасности. По его словам, строительство газопровода «нарушает будущие энергетические отношения в Европе», приводит его слова польский телеканала TVP Info.

«Если газ будет поставляться в Европейский Союз по этому газопроводу, это приведет к доминированию одного поставщика на европейском рынке и поставит в трудное положение, говоря об энергетической безопасности, по крайней мере несколько стран Центральной Европы», — сказал Дуда, удивившись, что Еврокомиссия не дала «Северному потоку — 2» однозначно негативной оценки.

По мнению Дуды, «Северный поток — 2» — не экономический, а «геостратегический» проект. «Закупка газа у иных источников, кроме России, и поиск других поставщиков справедлив с точки зрения конкурентоспособности и безопасности, а значит, и интересов стран ЕС», — сказал он. Варшава ожидает от ЕС больше поддержки польской позиции по данному вопросу. «Той солидарности, которая здесь требуется, мы не видим», — сказал Дуда.

Ранее, 22 октября, президент Польши заявил, что «Северный поток — 2» представляет энергетическую опасность для Украины и Словакии. Польский лидер подчеркнул, что европейским странам следует закупать больше сжиженного газа у США.

Президент Германии Штайнмайер не согласился с польским коллегой, заявив в ответ, что вопрос покупки энергоресурсов должен быть экономически обоснован. «Будет ли закуплен американский сжиженный природный газ или нет — это не политическое, а экономическое и деловое решение», — подчеркнул он.

Меж двух огней

22 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер Германии ФРГ Ангела Меркель предложила выделить 500 млн евро господдержки на строительство терминала на севере страны для приема сжиженного природного газа (СПГ). Позднее немецкое правительство приняло соответствующее решение.

Берлин надеется, что вопрос с американским газом поможет решить затянувшийся торговый спор и, возможно, даже сгладить угрозы Вашингтона по поводу санкций из-за проекта российско-германского газопровода «Северный поток — 2», который должен удвоить существующий объем экспорта газа из России в Германию.

Решение германского правительства обрадовало президента США Дональда Трампа.

«У нас все прекрасно с налоговым послаблением, у нас все прекрасно с изменением законодательства. И посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток — 2»), они захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание», — сказал тогда Трамп журналистам.

Другие страны ЕС тоже присматриваются к американскому СПГ. На переговорах с американским лидером в июле глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что в Европе будут строить терминалы для приемки американского СПГ, а также выразил намерение увеличить объемы закупок газа у США. Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) подписала долгосрочный контракт на закупку у американской компании Venture Global LNG сжиженного природного газа. По контракту США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн тонн СПГ в течение 20 лет.

Ангела Меркель до этого полностью поддерживала проект строительства «Северного потока — 2» и не высказывала никаких преференций в сторону американского сжиженного газа. Германия и Австрия отстаивали позицию, что Европа сама разберется, где ей брать газ и как обеспечивать свою энергетическую безопасность. Решение Меркель стало главной уступкой президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке, писала The Wall Street Journal.

Москва никому не указывает, что покупать, комментировал решение Германии член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов. «Только вот

покупка у Соединенных Штатов СПГ — это рабство», — сказал парламентарий.

Вместе с тем представитель МИД Германии Андреас Михаэлис раскритиковал попытки США повлиять на европейскую энергетическую политику и заявил, что Германия продолжит участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2», несмотря на позицию Вашингтона. «Я не собираюсь принимать то, что Вашингтон решает, что мы не должны полагаться на российский газ и что мы не должны завершать строительство газопровода», — сказал немецкий дипломат.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз. Проект предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Украина также выступает против прокладки «Северного потока — 2». В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы. США угрожали ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. Россия в свою очередь отмечает, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что проект будет реализован даже в случае введения санкций.