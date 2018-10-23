«Деньги должны работать, а не валяться на счетах»

Это оказалась первая поездка Дмитрия Медведева в Калининградскую область после чемпионата-мира по футболу, прошедшего летом этого года. Во время подготовки к турниру, с 2014 года в развитие Калининграда было вложено 340 млрд руб. из федерального бюджета, рассказал премьер.

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Свой визит Медведев начал с осмотра нового здания аэропорта «Храброво», модернизированного к чемпионату. Но первым делом, сойдя с трапа самолета, глава правительства прокомментировал новый санкционный режим против Украины. По его словам, ограничительные меры коснутся сотен человек, действия которых «причиняли вред» России. В список попадут и «известные персоны», подчеркнул он. Им запретят вывод средств из России и заморозят их активы.

Только после разъяснений по украинскому вопросу Медведев погрузился в калининградские проблемы.

Планов по развитию аэропорта «Храброво» у руководства области много. Есть, например, идея создать в Калининграде хаб между Россией и Европой для авиакомпаний-лоукостеров.

В проекте будет участвовать авиакомпания «Победа», которая отправит отсюда в среду первый рейс в Рим. Аэропорт также рассчитывает, что затем будут осуществляться и рейсы в Париж, а в следующем году откроются еще шесть направлений.

Присутствовавший при этом министр транспорта Евгений Дитрих не возражал, подтвердив, что эти перевозки востребованы с экономической точки зрения.

После реконструкции, проведенной перед чемпионатом мира по футболу, общая площадь аэровокзала составляет почти 40 тыс. кв. м. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток 3 млн человек в год, максимальная пропускная способность 1250 пассажиров в час, а во время чемпионата мира достигала 1950 человек в час в одном направлении. Такие усилия Дмитрий Медведев оценил. «Вполне вероятно будет один самых крупных международных хабов», — сказал он.

После осмотра калининградского янтарного предприятия и дорог области премьер-министр сообщил членам правительства, что планируется продлить действия госпрограммы по развитию региона. Сейчас она рассчитана на 2014-2020 годы. В 2018 году она стоила федеральному бюджету почти 63 млрд руб. На следующие два года запланировано выделить 122,5 млрд рублей, говорил Дмитрий Медведев.

По его словам, это «особенный регион, и мы делаем все возможное, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от остальной страны».

Премьер так же поделился своими воспоминаниями о том, как приезжал в Калининград в начале 2000-х годов: «Результаты есть, но они еще скромные». По его словам, «большая работа проведена в рамках подготовки к чемпионату мира».

Кроме аэропорта «Храброво» был благоустроен центр и отреставрированы набережные. В городе построены новые детские сады, появился новый театр эстрады. Кроме того, он сам садится за руль в Калининграде, признался Дмитрий Медведев. Поэтому может оценить, как меняется состояние дорог. Сейчас, по его словам, остается проблема развития муниципальных дорог.

Федеральный центр предусмотрел также энергетическую стратегию для Калининграда, который изолирован от остальной территории страны. Для самостоятельного энергообеспечения предполагается строительство четырех электростанций, из которых три газовые, а одна работает на угле. Последняя начнет работать в 2020 году.

Экономическое развитие области, открытие новых предприятий и ввод в строй нового жилья будут способствовать росту потребления газа, отметил Дмитрий Медведев. Он считает, что это создаст определенные проблемы и «надо вплотную заняться энергобалансом».

По словам премьер-министра, перед отъездом в Калининград он как раз подписал постановление правительства о расширении региональной госпрограммы. Речь идет о создании новых конкурентных производств и строительстве парома Усть-Луга — Балтийск.

Кроме того, Дмитрий Медведев потребовал от региональных властей начать восстановление мелиоративной системы. На это предполагается выделить с 2019 года около 4 млрд руб.

Подводя итог исполнения госпрограммы, Дмитрий Медведев неожиданно сообщил, что ее средства использовались не полностью. Нужно разобраться, в чем дело — «деньги должны работать, а не валяться на счетах», потребовал премьер-министр, напомнив о жестком контроле за бюджетными средствами.

Но первые ужесточения ждут главную отрасль в Калининграде. Дмитрий Медведев сообщил о скором введение уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря и нефрита.

По его словам, увеличение в прошлом штрафа за самостоятельную добычу янтаря до 500 тыс. руб. недостаточно. Поэтому будет вводиться уголовная ответственности до пяти лет заключения или общественных работ на тот же срок.

Документ с соответствующими изменениями в Уголовный кодекс правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила в понедельник 22 октября.