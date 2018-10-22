Давайте ваш газ: Трамп уломал Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку коммерческих усилий для того, чтобы в Германии появился американский газ. Это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке, пишет The Wall Street Journal.

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Отмечается, что в этом месяце Меркель рассказала на закрытой встрече с депутатами, что правительство решило взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен на севере Германии, сообщили знакомые с переговорами источники WSJ. Государственная помощь станет решающим толчком к развитию проекта, говорится в материале.

Как отмечает газета, американский лидер Дональд Трамп активно лоббировал продажу больших объемов СПГ на территории Европы. Газета пишет, что экспорт американского СПГ в Европу резко вырос в прошлом году, однако Германия не закупала его. По словам источников, Меркель во время встречи не воспринимала свою перемену в отношении к американскому газу как поражение, но назвала это «стратегическим» решением, которое может окупиться в долгосрочной перспективе.

Чиновники из США и Германии заявили, что Берлин надеется, что вопрос с американским газом может помочь решить затянувшийся торговый спор и, возможно, даже сгладить угрозы Вашингтона о введении санкций из-за проекта российско-германского газопровода «Северный поток — 2», который может удвоить существующий объем экспорта газа из России в Германию.

WSJ пишет, что в течение многих лет планы по строительству терминала СПГ были застопорены из-за отсутствия государственной поддержки, которая позволила бы сделать проект экономичным. Одна из первых заявок на государственную помощь была подана уже в октябре для строительства терминала в городе Штаде, недалеко от Гамбурга.

Тем не менее, какая именно поддержка будет оказываться Берлином и в какой форме — субсидии, кредиты, кредитные гарантии, защита инвесторов или все меры сразу — остается неясным. По словам источников, вполне вероятно, что решение по этому вопросу будет принято до конца года.

Пятью днями ранее польская нефтегазовая компания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) подписала долгосрочный контракт на закупку у американской компании Venture Global LNG сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил журналистам в среду, 17 октября, вице-президент польской компании Мацей Возняк.

По контракту США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн тонн СПГ в течение 20 лет.

По словам Возняк, поставки будут осуществляться по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что расходы по доставке товара на борт судна лягут на продавца.

Как сообщили в польской компании, в 2022 году завершается контракт на российский природный газ с «восточным поставщиком». Российские поставки Польша намерена возместить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ. Говоря об условиях контракта с США, Возняк отметил, что условия «намного лучше», чем на поставки российского газа.

«Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ. Мы не сказали в этом деле (покупки СПГ) последнее слово и будем объявлять о новых успехах», — пояснил также Возняк. При этом, по его словам, импорт газа Польшей будет осуществляться в двух направлениях.

Первое — это 20 концессий на добычу газа на Норвежском шельфе, и второе — СПГ. О намерении польской стороны подписать контракты на поставку СПГ с американскими компаниями стало известно еще летом.

В 2022 году истекает действие контракта PGNiG с «Газпромом». Польша ранее неоднократно заявляла о том, что считает стоимость российского газа завышенной и может полностью от него отказаться по истечении контракта.

Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов заявил, что российская сторона никому не указывает, что покупать, передает ФАН.

«Только вот покупка у Соединенных Штатов СПГ — это рабство», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что стоимость газа у Соединенных Штатов выше, а американская сторона прибегает политическому воздействию при поиске новых рынков сбыта.

В тот же день представитель МИД Германии Андреас Михаэлис раскритиковал американское влияние на европейскую энергетическую политику, передает НСН.

Во время выступления на конференции Института Аспена (Aspen Institute), Михаэлис заявил, что Германия продолжит участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2», несмотря на позицию Вашингтона.

«Это относится к ключевым интересам Европы. Я не хочу, чтобы европейскую энергетическую политику определял Вашингтон. <…> Я не собираюсь принимать то, что в конце дня Вашингтон решает, что мы не должны полагаться на российский газ и что мы не должны завершать строительство газопровода», — сказал немецкий дипломат.

За несколько дней до этого сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили

законопроект, который предполагает выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.

Мерфи отметил, что большая часть Европы полагается на российские энергоресурсы. Россия же якобы использует свое доминирование на европейском рынке, а также коррупцию, взяточничество и пропаганду, чтобы «подорвать» западные институты и оказать влияние на страны ЕС так, чтобы они не могли противостоять РФ, указал сенатор.

По его словам, цель России — создать в Европе «гибкие правительства», которые будут не в состоянии оказать сопротивление. Мерфи подчеркнул, что законопроект нужен для «разрушения злостного контроля России» над Европой. Согласно имеющейся информации, сенаторы предлагают выделить европейским странам $1 млрд для финансирования проектов в энергетической сфере.

Россия неоднократно призывала не политизировать газовую тему. По словам президента России Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому. Представитель Кремля Дмитрий Песков связал критику «Северного потока — 2» с попыткой продвинуть невыгодный Германии и в целом Европе СПГ.