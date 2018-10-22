Нефть не спасает: куда катится рубль

Новую неделю российская валюта начала с укрепления.

По данным официальных торгов Центробанк, курс доллара расчетами на завтра, 23 октября, составил 65,30 рублей за американскую валюту, курс евро – 75,37 рублей.

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Растет рубль и на валютных торгах на московской бирже. Днем на торгах на Московской бирже, курс доллара составил 65,31 рубля, курс евро — 75,05 рублей. К вечеру доллар скорректировался до 65,23 руб, евро — до 74,79.

Если анализировать данные за последние 1,5 месяца, то курс доллара против рубля снизился на 7%, отмечает Альберт Короев, аналитик «БКС Брокер». Так, сейчас курс доллара колеблется около 65 рублей за американскую валюту, а полтора месяца назад он превышал 70 рублей.

Рубль укрепился на фоне того, что цены на нефть поднялись выше $80 за баррель и сейчас эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение барреля нефти.

«Ранее эксперты прогнозировали, что выше отметки выше $80 за баррель цены не пойдут. Также с учетом угроз санкций против российского госдолга рубль проявлял очевидную слабость. Однако вопрос о санкциях в преддверие выборов в США никак не продвигался в Конгрессе США, а нефтяные котировки толкали вверх продолжающееся сокращение добычи и экспорта в Иране, санкции против которого вступят в силу в ноябре. Рост напряженности в отношениях Запада с Саудовской Аравией после убийства журналиста Джамаля Хашукджи добавляет напряженности на рынке нефти, и провоцирует рост спроса», — комментирует Альберт Короев.

Однако укрепление рубля, скорее всего, — временное явление. Инвесторы не верят в российские активы.

Так, согласно статистике EPFR Global на 19 октября, совокупный чистый отток капитала из всех фондов, инвестирующих в акции и облигации России, продолжается седьмой месяц на фоне рекордно высоких фондовых индексов.

При этом за неделю с 11 по 17 октября 2018 года фонды вывели из рынка облигаций и акций $130 млн.

«Отток средств нерезидентов из российских активов — это долгосрочный тренд: нерезиденты почти всегда рассматривали свои инвестиции в российские компании как портфельные и краткосрочные, всегда смотрели с осторожностью на прыжки курса российской валюты и динамику роста экономики, и при первой угрозе — продавали»,

— поясняет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Учитывая, что российская экономика показывает рост всего на 1,5-1,8% годовых, а хотя отложенные, но все же возможные санкции приведут к еще большему замедлению экономического роста России на протяжении следующих 2-3 лет, международные инвесторы предпочитают не держать средства в рублевых активах, а перевести их в валюту и вложить в US Treasuries, где и риск меньше, и долларовая доходность составляет 3% годовых и даже чуть выше, отмечает Антонов.

При этом, если все же будут приняты новые антироссийские санкции, касающиеся запрета на операции с долларами для российской госбанков и ограничения на покупку новых выпусков российских ОФЗ, то курс наличного доллара может взлететь на 7-10% одномоментно, полагает эксперт.

Еще один фактор, который будет давить в ближайшее время на рубль, — выплаты компаний по внешнему долгу.

Как сообщил на днях Центробанк, сумма платежей в четвертом квартале 2018 года – первом квартале 2019 года по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $21,8 млрд и $10,7 млрд.

«Выплата внешних долгов российскими компаниями в моменте может негативно отразиться на динамике отечественной валюты», - признает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

По мнению Алексея Антонова, учитывая эти данные, курс может достичь отметки 68 руб. за доллар.

Как пояснял ранее генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, в ближайшее время рубль не перестанет быть валютой развивающейся страны с низкой долей экономики в мировом ВВП, с сырьевой направленностью экспорта, со слабой производительностью труда и низким объемом внутреннего спроса, поэтому останется сильно волатильным.

Если угроза санкций со стороны США реализуется, то доллар может легко взлететь к отметке в 70-75 рублей, говорит Шустов.

Между тем россияне также верят в ослабление рубля. Согласно данным Центробанка, опубликованным на прошлой неделе, чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в августе по сравнению с июлем на 57% и составил $2,5 млрд.

«В августе 2018 года, в период массовых отпусков, на внутреннем рынке продолжился рост спроса физических лиц на наличную иностранную валюту, в основном на доллары США. При стабильном предложении это обусловило более высокие объемы чистого спроса населения на наличную иностранную валюту, который составил $2,5 млрд в долларовом эквиваленте», — говорится в сообщении Центробанка.