«Слишком рискованно»: Россия избавляется от бумаг США

Россия сократила в августе этого года вложения в гособлигации США до $14 млрд. Это следует из опубликованной статистики министерства финансов США.

Реклама

Курс на сокращение вложения в американские бумаги Россия взяла давно. В апреле они сократились на $47,5 млрд, в мае — еще на $33,8 млрд.

В итоге сокращение вложений в американские бумаги достигло по итогам августа минимума с 2007 года.

В результате Россия выпала из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в $96,1 млрд.

«Максимальный объем вложений в американские бумаги России был в октябре 2010 года, тогда наша страна держала в американских бумагах $176,3 млрд», — констатирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

При этом первую строчку в списке держателей американских гособлигаций по-прежнему занимает Китай с $1,165 трлн, на втором месте — Япония с $1,029 трлн, следом идет Бразилия — $317 млрд.

В целом стоимость американских гособлигаций, которыми владеют иностранные государства, выросла в последний месяц лета с $6,251 трлн до $6,287 трлн.

Торговля ценными бумагами позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы несмотря на большой бюджетный дефицит. Как стало известно накануне, 16 октября, бюджетный дефицит в США вырос до шестилетнего рекорда. Об этом свидетельствуют данные отчета минфина США.

По итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, дефицит бюджета составил $779 млрд, что на 17% ($113 млрд) больше, чем годом ранее.

Дефицит бюджета составил 3,9% от ВВП по сравнению с 3,5% ВВП на окончание предыдущего финансового года. При этом средний показатель за последние 40 лет — 3,2% от ВВП.

За прошедший финансовый год расходы бюджета выросли на $127 млрд (3,2%), доходы – на $14 млрд (0,4%).

Самая большая статья расходов — национальная оборона. По этой статье расходы увеличились на $33 млрд (до $664,7 млрд), также сильно выросли траты на социальное обеспечение – на $43 млрд (до $988 млрд).

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее объясняли активные вложения России в американские долговые инструменты тем, что это ликвидные и высокодоходные бумаги, замену которым найти сложно.

Однако в условиях санкционного противостояния эксперты считают правильным для России больше диверсифицировать свои вложения.

В частности, Америка грозится ввести запрет на новые выпуски российского госдолга, что может привести к оттоку инвесторов из российских бумаг, а также запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

«То, что Россия активно сбрасывает гособлигации США, говорит о том, что страна готовится к худшему сценарию на ближайшее время. Сейчас готовятся новые санкции США в отношении России. И это некий ответ России.

Учитывая, что США могут запретить работать с российским госдолгом, было бы очень странно, если бы мы наращивали объемы инвестиций в Штаты в этот момент. Партнерские отношения все тяжелее и тяжелее, и любая деталь может стать поводом для манипуляций, поэтому очень правильно сейчас избавляться от американских бумаг», — комментирует Екатерина Туманова, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

По словам Марка Гойхмана, ведущего аналитика ГК TeleTrade, уменьшение вложений России в гособлигации США – во многом вынужденная мера. «Вложения в облигации гипотетически подвержены риску блокировки со стороны США. Это стало бы чувствительным ударом для международных резервов России», — отмечает эксперт.

По мнению Екатерина Тумановой, России имеет смысл вкладывать в бумаги других стран — в частности, Китая и Индии. Чем больше торговых завязок с другими странами, тем безболезненно пройдет анонс санкций со стороны США, считает эксперт.