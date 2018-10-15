В долговой яме: зачем россияне набрали кредитов

Последние данные Центробанка говорят о том, что в России начался активный рост кредитования. По данным за 9 месяцев этого года, кредитование экономики выросло на 8,7% (с исключением влияния валютного курса).

Корпоративные кредиты за три квартала увеличились на 5,5%, кредиты физическим лицам – на 16,7%.

В целом совокупный объем банковских кредитов экономике в сентябре вырос до 47,1 трлн рублей.

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При этом зафиксирован максимум 2017–2018 годов в приросте корпоративных кредитов: за сентябрь они выросли на 1,8%, а их объем достиг 32,9 трлн рублей. Темпы роста розничного кредитного портфеля составили 2,1%.

Объем розничных кредитов на 1 октября — 14,2 трлн рублей.

На фоне роста кредитного портфеля наблюдалось снижение просроченной задолженности. Как говорится в обзоре ЦБ, удельный вес просроченной задолженности в корпоративном портфеле снизился с 6,7 до 6,6%, в розничном – с 5,9 до 5,8%.

Такой высокий рост кредитования мог бы способствовать экономическому росту. Рост кредитного портфеля стимулирует покупательную способность граждан, дает возможность развиваться бизнесу, тем самым запуская экономический рост, комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Однако последние прогнозы экономистов о будущем экономическом росте более чем скромные.

Так, на прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) раскрыл свой прогноз относительно будущего российской экономики. По последним оценкам фонда, ВВП страны в следующем году вырастет на 1,8%, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook. Прогноз роста экономики страны от МВФ на 2018 год — 1,7%.

В утвержденном правительством прогнозе, который готовило Минэкономразвития, предполагается, что в этом году ВВП вырастет на 1,8%, а в следующем году темпы роста снизятся до 1,3%.

Между тем итоговые данные могут быть гораздо хуже.

Судя по опубликованному в понедельник, 15 октября, докладу ведомства «Картина экономики. Сентябрь 2018 года», Минэкономразвития зафиксировало спад в российской экономике.

По подсчетам Минэкономразвития, рост ВВП в августе снизился с 1,8 до 1% (год к году).

«Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур», — говорится в документе Минэкономразвития

Согласно данным ведомства, в августе снизились инвестиции в основной капитал, а также потребительский спрос.

«Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на сохранение позитивной динамики на рынке труда», — говорится в докладе Минэкономразвития.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что нынешний рост кредитного портфеля станет серьезным импульсом для экономического роста

Нынешний рост кредитного портфеля скорее вызван падением реальных доходов населения из-за отсутствия альтернативных вариантов покупки различных товаров,

считает Люшин

Также большой объем кредитов был направлен на перекредитование, добавляет эксперт.

Как пояснил «Газете.Ru» Ярослав Лисоволик, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», такой рост кредитного портфеля одновременно говорит и о «возможностях, и о рисках» для российской экономики.

При этом рост корпоративного кредитования — позитивный сигнал. Но учитывая, что он умеренный — 5,5%, делать вывод, что он стимулирует рост экономики, пока что преждевременно.

Если рост корпоративного кредитования будет выше, то это может привести к росту инвестиций и действительно способствовать кредитному росту, отмечает Лисоволик.

Рост кредитования физлиц (16,7% за три квартала), наоборот, «таит в себе риски», его необходимо было бы «притормозить», считает Лисоволик.

«Рост кредитования происходит на фоне стагнации реальных доходов, что не может не вызывать беспокойства, поскольку без роста доходов рост задолженности может легко привести к усилению проблем у банков в виде роста просроченной задолженности.

Скорее всего, рост кредитов населению — это отражение роста инфляционных ожиданий на фоне грядущего увеличения НДС, а также опасений, что ставки по кредитам вырастут, считает Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets.

Так, реальные располагаемые денежные доходы населения России, по оценке Росстата, в августе снизились на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В целом в январе-августе они увеличились на 2,2%. При этом за последние четыре года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%.

Генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов в свою очередь отмечает, что в российской экономике в целом взят курс на стабильность, накопление резервов, профицитный бюджет и на рост налоговой нагрузки на бизнес и граждан, и в этой ситуации речи о быстром росте экономики не идет.