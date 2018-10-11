«ФРС сошла с ума»: куда катится этот мир

Инвесторы бегут с американского рынка акций, а на Уолл-Стрит уже идут разговоры о том, что период роста, который начался после кризисного 2008 года и длился почти девять лет, заканчивается. Аналитики не исключают, что годовой максимум индекса S&P остался позади, а стартующий в пятницу, 12 октября, новый сезон корпоративной отчетности кардинально не изменит ситуацию.

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По ком звонит колокол

Стремительное падение котировок на американском рынке произошло неожиданно. 10 октября Dow Jones Industrials потерял за одну сессию более 800 пунктов (3,15%). Все 30 компаний индекса закрыли день в минусе.

Падение затронуло о другие отраслевые индексы США, включая S&P 500 (формируется на основании 500 самых крупных компаний рынка США) и NASDAQ (индекс электронной биржи). Первый снизился на а 94,66 пункта (3,29%), второй — на 315,97 пункта (4,08%).

Следом за американскими площадками вниз пошли азиатские рынки. Гонконгский Нang Seng по итогам торговой сессии рухнул на 3,54%, оказавшись в итоге на самой низкой отметке с июля 2017 года — 25266 пунктов.

Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи к закрытию четверга ушел на четырехлетний минимум, главный индикатор торговой площадки в Шэньчжэне потерял 6,07%, индекс Тайваньской биржи — упал на 6,31%. Падение демонстрировали также сингапурский Straits Times Index и южнокорейский KOSPI.

Далее ушли вниз европейские рынки, а также российская фондовая площадка: индекс Мосбиржи уходил ниже полугодового минимума, теряя боле 2,5%.

Торги 11 октября также открылись на Нью-Йоркской фондовой бирже в красной зоне. С первых же минут индексы шли то вверх, то снова начинали падать, напоминая стремительные американские горки. Лихорадку подхватили и азиатские площадки. Закрылись фондовые индексы США падением в среднем от 1 до 2%.

Впрочем, индекс S&P 500 упал на 10,96%. Dow Jones снизился на 2,13%.

Аналитики и инвесторы ждут сильных катализаторов для возобновления роста на рынке, однако их вполне может и не быть, как нет и однозначной причины нынешнего спада.

ФРС отпущения

«Это коррекция на рынке, ориентированном на рост. Вероятно, это здоровое явление. Это пройдет, а американская экономика остается сильной», — пытаются вселить в рынок оптимизм в Белом доме.

Среди основных версий спада звучала версия о повышении доходности гособлигаций США на фон ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее в конце сентября ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2–2,25% годовых. В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте и июне. 2017 году ФРС повышала ставку три раза: в декабре — до 1,25–1,5%, в июне — до 1–1,25% и в марте — до 0,75–1% годовых.

Повышение базовой ставки ФРС наряду с прогнозами дальнейшего повышения ставок и довольно жесткой риторикой со стороны чиновников ФРС привело к переоценке ожиданий инвесторов, во многом спровоцировав резкое движение по доходностям американских гособлигаций.

Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как инвесторы с радостью переходят в высокодоходные бонды, которые менее рискованны, чем операции с акциями.

Снижение Dow Jones на этом фоне спровоцировало новую критику действий ФРС со стороны президента США Дональда Трампа, который уже неоднократно критиковал Федрезерв за слишком активное повышение ставки. Он заявил, что ФРС «сошла с ума» и проводит слишком жесткую политику.

После последнего заседания ФРС доходность по средним и длинным американским гособлигациям превысила 3%, это стало триггером продаж на всех рынках, отмечает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Скорее всего, продажи будут идти волнами и, вполне возможно, этот процесс закончится паническими распродажами, предполагает он.

В то же время эксперты не склонны винить в происходящем одну лишь ФРС.

Произошедший обвал не был спровоцирован каким-то одним фактором, что, на самом деле плохо, поскольку может означать, что рынок перекуплен и готов корректироваться сам по себе, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Посмотри в зеркало, Дональд

Коррекция назрела, и начавшаяся волна распродаж не стала сюрпризом, подчеркивает и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

По его словам,

в последнее время сложились вместе сразу несколько мощных факторов в виде сильного доллара, дорогой нефти и нарастания торгового противостояния между США и ее партнерами.

Торговая война, начатая администрацией Трампа против КНР и по отношению к ряду других стран мира в виде повышения импортных пошлин на сталь и алюминий, также начала приводить к негативным эффектам для США.

Еще в конце прошлого года Трамп уверял, что 2018 год будет успешным для американского рынка. Он гордо заявлял, что фондовые рынки поддерживают его, хотя эксперты предупреждали, что рост рынка связан с «бычьим» трендом.

Кроме того, инвесторы опасаются, что корпоративная отчетность за третий квартал, открытие сезона которой начнется в пятницу с традиционных публикаций от крупных инвестбанков, покажет повсеместное снижение прибылей против консенсус-прогнозов – особенно чувствительное на фоне продолжающегося неконтролируемого укрепления американского доллара, давящего на глобальную конкурентоспособность американского экспорта, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

И если на первый взгляд происходящее на мировом рынке выглядит как ожидаемая коррекция, то при более глубоком анализе ситуации можно вспомнить, что это уже не первое снижение с начала года.

Первый «тревожный звоночек» прозвенел в феврале, когда Dow Jones впервые с 2011 года потерял за торговую сессию более 4,5%, а следом полетели рынки развивающихся стран. Впоследствии рынок отыграл падение, а аналитики назвали произошедшее технической коррекцией. Однако осадок остался.

«Я пока вижу февральский сценарий. Вторая предупредительная волна — обычно глубже и продолжительней, но из нее, как правило, в итоге все-таки обычно в подобной ситуации индексы выныривают. В отличие от третьей...», — рассуждает Рожанковский.

Америка верит в здравый смысл, Россия — в нефть

Оптимизма добавляют слабые инфляционные данные из США, обнародованные 11 октября министерством труда. Так, потребительские цены в США в сентябре выросли всего на 2,3% в годовом выражении, в месячном — на 0,1%. При этом аналитики ждали показателей 2,4% и 0,2% соответственно.

В среднем, инфляция недотянула 0,1 п.п. в месячном выражении за сентябрь до ожиданий рынка. Фактически, на в настоящее время реальная (в отличие от официально цитируемой) инфляция в США близка по своему значению к целевой базовой ставке ФРС до конца этого года, что делает бессмысленным стратегию дальнейшего движения вверх по ставке, рассуждает Рожанковский. Это означает то, что

если Федрезерв будет, несмотря ни на что, продолжать «гнуть свою линию», то по нерушимым классическим законам экономики он этим своим действием приведет экономику США к рецессии,

подчеркивает эксперт.

В этом случае индексы ждет очень существенная коррекция. Вопрос: для чего ФРС это делать, тем более, что назначенный в этом году во главе Федрезерва Джером Пауэлл и так уже находится под огнем критики президента.

Российский же фондовый рынок в этой ситуации наименее уязвим по сравнению с другими мировыми площадками, уверены эксперты.

От более глубокой просадки нас сдерживает сильная нефть, которая закрепилась выше 80 долларов за баррель, отмечает Александр Бахтин.

Нижней границей, куда может упасть рынок до конца года видится уровень 2220 по индексу Мосбиржи, а более глубокой коррекции мешают ожидания высоких дивидендов в акциях, прежде всего, сырьевого сектора, соглашается Георгий Ващенко. Если рынок все-таки уйдет ниже, то только на резко негативном внешнем фоне, и провал будет быстро выкуплен, добавляет он.

Кроме того, как ни парадоксально это звучит, но нас «хранит» и санкционный режим.

Из-за санкций доля вложений реальных (не аффилированных) нерезидентов на российском рынке снизилась с приблизительно 80% в 2008 году до нынешних, оценочно, 30%, отмечает Рожанковский. То есть,

российские индексы имеют все основания показать динамику лучше глобального рынка.

Между тем, по опыту прошлых лет, волна глубокой коррекции идет по планете 2-4 дня, затем происходит отскок. В этом плане следующая неделя будет показательной для мировых площадок.

По данным 11.20 мск на 12 октября индекс московской биржи вырос на 1,03%.