Миллиард не жалко: как США «спасут» Европу от газа из РФ

Сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили законопроект, который предполагает выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов, передает в четверг агентство «Блумберг».

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Мерфи отмечает, что большая часть Европы полагается на российские энергоресурсы. Россия же использует свое доминирование на европейском рынке, а также коррупцию, взяточничество и пропаганду, чтобы «подорвать» западные институты и оказать влияние на страны ЕС так, чтобы они не могли противостоять РФ, утверждает сенатор.

Цель России — создать в Европе «гибкие правительства», которые будут не в состоянии оказать сопротивление.

Крис Мерфи предложили законопроект для «разрушения злостного контроля России» над Европой. Согласно имеющейся информации, сенаторы предлагают выделить европейским странам $1 млрд для финансирования проектов в энергетической сфере.

А поиск новых источников энергии за счет американской субсидии поможет «противостоять влиянию России».

«Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России», — заявил Мерфи.

Заодно можно будет создать рабочие места в США, считают сенаторы.

Территория бывшего СССР не контролируется США

Законодательная инициатива сенаторов преследует еще одну цель нарастить влияние США в отношении европейских и азиатских партнеров. Ранее в СМИ появилась информация, что влияние России растет на постсоветском пространстве из-за слабости США.

Российское влияние растет на территории бывшего Советского Союза за счет падения американского влияния, пишет Джеймс Койл, эксперт из «Атлантического Совета» в The Hill.

По словам эксперта, из-за низкого влияния США постсоветские страны все чаще обращаются за поддержкой к Кремлю.

Например, военное присутствие России в Сирии привели к тому, что Турция закупает российские ЗРК С-400. Несмотря на угрозу американских санкций Индия также готова приобрести систему российского вооружения на $5 млрд.

Уклон Армении в сторону России тоже заметен, отмечает Койл. Несмотря на проблемы в российско-грузинских отношениях официальные лица двух стран также ведут переговоры и возобновляют экономические связи, говорится в материале. Молдавия тоже старается улучшить отношения с Россией.

Законопроект о выделении Европе $1 млрд на финансирование энергетических проектов позволяет Агентству торговли и развития США (USTDA) и другим агентствам поддерживать инвестиции частного сектора США в стратегически важные энергетические проекты в Центральной и Восточной Европе с 2019 по 2023 годы.

Проекты включают строительство инфраструктуры для природного газа (межсетевые соединители, хранилища, объекты импорта сжиженного природного газа и т.п.). Кроме того, они включают электрическую инфраструктуру и интеллектуальные сети.

Реакция Евросоюза на попытки США оказать помощь неоднородна. Ранее стало известно, что Евросоюз готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа, в основном из США. Но при условии конкурентоспособных цен.

Кроме того, Европа не против строительства газопровода «Северный поток — 2» и европейские политики не считают, что российский природный газ сделает Европу «зависимой от российских энергоресурсов». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, отмечал, что «никакой зависимости Германии от России нет, тем более в энергетических вопросах».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно высказывалась за реализацию этого проекта и подтвердила намерение довести его до конца при условии сохранения транзита газа через Украину.

«Газпром» на треть вливается в Европу

Россия неоднократно призывала не политизировать газовую тему. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал критику «Северного потока — 2» с попыткой продвинуть невыгодный Германии и в целом Европе СПГ.

По данным газеты Handelsblatt, газ из России обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей ФРГ, большую долю в энергобалансе страны занимают возобновляемые источники энергии, угольные станции и т. д. Поэтому зависимость страны от российских поставок отсутствует, делает вывод издание.

С другой стороны, если взять во внимание только газовую составляющую энергобаланса Германии, то там доля российского поставщика уже перевалила за 50%.

В прошлом году «Газпром» поставил в Германию 53,4 млрд куб.м газа при общем потреблении страны в 90 млрд куб. м, обращает внимание аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Александр Собко. То есть доля российских поставок составляет 59%.

Если говорить в целом по странам Европы (не считая Турции), то поставки «Газпрома» составили 163 млрд куб. м при суммарном потреблении Европы в 480 млрд куб. м, т. е на долю «Газпрома» приходится чуть более трети от общего объема потребления, добавляет эксперт.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Разрешение на прокладку трубы уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

В Минэнерго США тем временем осознали проблему. Еще в 2017-м, проанализировав рынок энергоресурсов до 2050 года, в министерстве пришли к выводу: в ближайшие 20 лет Старому Свету никак не обойтись без российского газа, сообщало РИА Новости. Не помогут Европе диверсифицировать поставки энергоресурсов и США, признали в ведомстве.

Но Вашингтон не оставляет попыток изменить ситуацию.Трамп опасается: Германия будет получать 60-70% энергии из России с помощью нового трубопровода «Северный поток — 2», но в то же время Берлин хочет, чтобы Вашингтон продолжал защищать страну от «угрозы с востока». Такой положение вещей американский лидер назвал «неприемлемым» и заявил: ЕС должен закупать СПГ у США — ради своей же безопасности.