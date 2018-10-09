Неподъемная сделка: материнский капитал ушел в ипотеку

Как сообщили «Газете.Ru» в Пенсионном фонде (ПФР), по данным на 1 сентября этого года 8,8 млн, или 78% семей, имеющих право на материнский капитал, подали заявления на его получение.

Воспользовались маткапиталом более 6 миллионов, из них 5,6 млн потратили его на улучшение своих жилищных условий. При этом 57%, или 3,5 млн семей, направили материнский капитал на ипотеку.

Напомним, что, начиная с 2007 года, государство выделяет семьям помощь в виде сертификата материнского (семейного) капитала (МСК). Он выдается однократно при рождении (усыновлении) второго и последующих детей. Сумма ежегодно индексируется и в 2018 году составила 453 тысячи рублей.

Реклама

Как рассказали «Газете.Ru» в Сбербанке, количество выданных в банке ипотечных кредитов с помощью материнского капитала по данным с начала года на конец сентября составило 47,6 тысяч. «С использованием материнского капитала в ВТБ оформляется порядка 6% кредитов от общего объема ипотечных выдач», — в свою очередь сообщили в ВТБ.

Эксперты считают, что материнский капитал — не лучшая и недостаточная мера поддержки для улучшения жилищных условий российских семей.

Как говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), более половины российских семей с детьми нуждаются в улучшении жилищных условий, но сделать это, используя материнский капитал, большинство не в состоянии. Те же, кто решается взять кредит, не всегда имеют возможность выплачивать ипотеку в течение долгого времени.

Делая такой вывод, аналитики ссылаются на данные Росстата, согласно которым примерно у 50% домохозяйств с детьми количество квадратных метров на одного проживающего составляет менее 15. В то время как среди бездетных домохозяйств доля проживающих в жилье, где на одного жильца приходится менее 15 кв. м, не превышает 10%.

В России не установлена единая «социальная норма жилья», однако большинство регионов при определении нуждающихся в улучшении жилья опирается на показатель в 15 кв.м.

Как посчитали во ВШЭ, почти половина нуждающихся в улучшении жилищных условий семей не может это сделать даже при условии получения материнского капитала, так как у них нет других источников средств на первоначальный взнос и дальнейшие выплаты.

Поэтому необходимо разрабатывать новые меры по улучшению жилищных условий для малообеспеченных домохозяйств с детьми, говорится в исследовании.

Как отмечают его авторы, стимулирование покупки жилья в собственность в целом является нетипичным для мировой практики путем решения жилищных проблем малоимущих семей. Так, в Европе государственная поддержка малообеспеченных граждан осуществляется с помощью социального арендного жилья, а ипотечное кредитование предназначено для среднего класса.

Российская практика несет значительные риски как для самих семей, решающихся на дорогостоящие кредиты без уверенности, что у них будет возможность выплачивать существенные суммы на протяжении десятилетий, так и для банковской системы в целом, считают авторы исследования.

Они отмечают: домохозяйствам с детьми сложнее приобрести жилье, так как их расходы на базовое потребление значительно выше, чем в других семьях.

«С начала 1990-х годов в России домохозяйства с детьми отличаются максимальными рисками бедности, и в 2016 году они в полтора раза чаще, чем средние домохозяйства, попадали в число бедных. По данным официальной статистики, на протяжении последних лет среди бедных домохозяйств более 60% приходится на семьи с детьми. Важно также отметить, что трудоспособные члены домохозяйств попадают в число бедных в основном тогда, когда у них рождаются дети или когда они не работают или заняты в неформальном секторе экономики», — говорится в исследовании.

Несмотря на выдачу материнского капитала, часто для россиян может быть проблемой даже наличие первоначального взноса в 5%,

говорит Елена Веревочкина, управляющая Санкт-Петербургским филиалом «Росгосстрах Банка».

«Накопление первоначального взноса затягивается, так как молодая семья вынуждена в процессе накопления также платить за съемное жилье, ежемесячная оплата за которое сопоставима с ежемесячными взносами по ипотечному кредиту. Некоторые банки предоставляют возможность получения ипотечного кредита с участием материнского капитала без первоначального взноса, но их немного», — отмечает банкир.

Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке, но этого по большей части недостаточно, соглашается аналитик «Финам» Алексей Калачев.

«Материнский капитал помогает внести первоначальный взнос, но он не может обеспечить доходы семьи с детьми, достаточные одновременно для достойной жизни и ежемесячных платежей по ипотеке. По крайней мере это справедливо для значительной части населения с невысоким уровнем доходов», — говорит эксперт.

При этом эксперт считает, что ипотека, часть которой гасится с помощью материнского капитала, — это вовсе не единственный и не самый перспективный путь решения жилищной проблемы. Более естественным и разумным путем можно считать развитие сегмента найма социального жилья, полагает Калачев.

В США более трети населения арендуют жилье, а не покупают его, и это при наличии распространенной и дешевой ипотеки, приводит примеры аналитик. В Европе в среднем более 30% граждан живут в арендованных квартирах, причем в Германии эта доля достигает 50%, а в богатой Швейцарии — 60%. И непонятно, почему в России с небогатым населением аренда не развита, а доля владельцев жилья превышает 80%.

«Если государство хочет реально помочь подняться на ноги семьям, в том числе молодым, бедным или многодетным, следует стимулировать строительство социального жилого фонда и развивать рынок аренды, а не направлять средства материнского капитала на ипотечные кредиты»,

— резюмирует Калачев.

Руководитель департамента контроля качества юридической фирмы «Амулекс» Нурида Ибрагимова, в свою очередь, отмечает, что, учитывая, что материнский капитал составляет чуть более 450 тысяч рублей, а стоимость квартир в городах федерального значения — несколько миллионов рублей, то оставшаяся часть кредита все равно будет слишком большой для погашения.

Поэтому помочь семье можно, только если повысить размер материнского капитала до одной третьей стоимости квартиры или снизить ставку по ипотеке до уровня 5-6%.

Также одной из мер поддержки семей может быть строительство большего количества социального жилья и выделения из него определенного объема именно на предоставление семьям с детьми, резюмирует эксперт.