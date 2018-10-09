Они не верят в Россию: чиновники ждут проблем

Международный валютный фонд (МВФ) раскрыл свой прогноз относительно будущего российской экономики. Аналитики фонда скорректировали его в сторону повышения. По последним оценкам, ВВП страны в следующем году вырастет не на 1,5%, а на 1,8%. Это следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook.

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Прогноз роста экономики страны на 2018 год остался прежним и составил 1,7%.

Как следует из доклада МВФ, составляя новый прогноз, аналитики фонда ориентировались на повышение стоимости нефти и рост внутреннего спроса.

При этом фонд незначительно понизил прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 годы — до $69,38 и $68,76 за баррель соответственно.

Удивительно, что МВФ сейчас оценивает перспективы российской экономики оптимистичнее, чем российские чиновники.

В утвержденном правительством прогнозе, который готовило Минэкономразвития, предполагается, что в этом году ВВП вырастет на 1,8%, а в следующем году темпы роста снизятся до 1,3%. При этом инфляция в моменте подскочит более чем на полтора процента с прогнозируемых 3,4% на конец этого года.

«Следующий год во многом будет переходным, с непростым первым кварталом. Связано это будет с тем фактом, что повышение НДС произойдет с 1 января 2019 года, а активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к середине года», — пояснял недавно министр экономического развития Максим Орешкин.

Также на первый квартал следующего года, по оценке ведомства, придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках.

«По итогам года рост останется положительным. Он замедлится, по нашей оценке, до 1,3%. Инфляция ускорится до 4,3%. Пиковым значение по инфляции мы пройдем в начале года на уровне около 5%», — говорил министр.

У Минэкономразвития более скромные, чем у МВФ, ожидания и по нефтяным котировкам. Ведомство предполагает, что цена барреля в среднем за год составит $63,4 в базовом сценарии и $56 в консервативном. В последнем варианте рост ВВП составит всего 1%.

На фоне вялой экономической динамики прекрасно будет себя чувствовать федеральный бюджет. Его профицит в 2019 году вырастет до 1,8% ВВП, в 2020 и 2021 годах он составит 1 и 0,6 процента ВВП соответственно, прогнозирует Минфин РФ.

Как говорил ранее замминистра финансов Илья Трунин, негативное влияние на темпы роста ВВП от повышения НДС удастся нивелировать, поскольку РФ направит дополнительные доходы на инвестиции в инфраструктуру.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что более реалистичен сценарий Минэкономразвития, чем оптимистичный вариант МВФ.

То, что МВФ пересмотрел в сторону роста перспективы российской экономики на следующий год, говорит о положительной оценке мирового экономического сообщества тех внутренних действий, которые предприняло правительство России за последние годы, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Но, как отмечается в расчетах МВФ, основными драйверами, за счет которых ВВП России вырастет, является высокая стоимость нефти, обращают внимание аналитики.

«Ценовая конъюнктура нефтяного рынка действительно продолжает оставаться одним из основных драйверов российской экономики. С учетом действия бюджетного правила запас прочности отечественной экономики оказывается в тесной зависимости от уровня нефтяных цен»,

— констатирует Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Впрочем, по мнению эксперта, 2019 год может оказаться не столь радужным, как верит МВФ. Во-первых, рост цен на энергоносители может оказаться не таким высоким, как рассчитывают в фонде.

В Банке России, например, рассматривают «рисковый» сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций против РФ в ближайшие три года. Об этом заявила в понедельник, 8 октября, в Совете федерации первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

Во-вторых, эксперты сомневаются в том, что внутренний спрос будет продолжать оставаться в следующем году одним из драйверов роста ВВП.

Темпы роста экономики могут замедлиться в следующем году до уровней 1,3-1,6%, полагает Покатович, приводя в пользу этой точки зрения последние статистические наблюдения.

Так, потребительская уверенность россиян, которая возрастала на протяжении семи кварталов, в июле — сентябре упала на 6 п. п. до минус 14%, сообщил недавно Росстат.

Основная причина — ухудшение мнения населения о произошедших и ожидаемых изменениях в экономике.

Доля россиян, ожидающих позитивных изменений в ближайший год, сократилась с 25 до 16%, а негативных — выросла с 20 до 32%.

«Основным фактором давления на внутренний спрос в следующем году станет реализация налоговой реформы, кроме того, в среднесрочной перспективе будет ощущаться давление от проводимой пенсионной реформы», — предвидит Антон Покатович.