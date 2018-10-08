Деньги на свалку: как подорожает вывоз мусора

Российские регионы постепенно переходят на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в коммунальном секторе. Предполагается, что мусор будут собирать раздельно и перерабатывать. Для граждан плата за вывоз мусора переходит из разряда жилищной услуги в коммунальную. Если по старой схеме плата взималась с квадратного метра, то новые правила предполагают платеж с человека.

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Полный переход на новые правила запланирован на 1 января 2019 года. Но ряд регионов уже проводят эксперимент по изменению порядка взимания платы с граждан. Для населения чаще всего это оборачивается ростом размера платы за вывоз мусора.

По предварительным расчетам общественных организаций, в среднем по стране плата за вывоз ТБО вырастет на 12%,

отмечает член экспертного совета комитета ЖКХ Государственной думы РФ Арсений Беленький. Это существенно выше общей тарифной политики, проводимой правительством России. В следующем году общий уровень тарифов не должен превысить 4,1%, прогнозирует Минэкономразвития.

«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация тарифов ЖКХ с начала года и 2,4% с середины года», — говорил глава ведомства Максим Орешкин.

Согласно предварительным расчетам, рост «мусорных платежей» может составить 30 рублей на человека в общей платежке за ЖКХ, подсчитал Беленький. Но нельзя забывать, что это средняя температура по больнице, и важно следить за тем, нет ли в системе перекосов, добавляет он.

Так, например, в регионах, где уже начато внедрение этой системы, тарифы на вывоз мусора сильно подскочили.

«Ивановская область уже перешла на новую систему. Если ранее стоимость услуги по вывозу коммунальных отходов составляла 2,5 рубля с квадратного метра, то теперь с человека берут в районе 86 рублей», — говорит директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлана Разворотнева. В итоге за стандартную двушку площадью 55 кв. м с тремя жильцами плата выросла со 137,5 до 258 рублей, или почти в два раза.

По свидетельству жителей Ставропольского края и Кировской области, где такой переход осуществляется в этом году, в среднем плата за вывоз ТБО для жителей многоквартирных домов составляет порядка 100 руб. с человека в месяц, в частном секторе — еще дороже.

В Московской области, где «мусорная тема» из-за критических ситуаций на полигонах ТБО стала проблемой номер один, в 2019 году начнет действовать новый порядок вывоза и утилизации мусора в соответствии с принятым экологическим стандартом.

Область поделена на семь кластеров, в каждом из которых будет работать свой региональный оператор. Мусор предполагается сортировать еще на стадии населения, а потом перерабатывать. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что планируется построить 11 заводов по переработке отходов.

Но заплатить за это придется и населению. В интервью ТАСС теперь уже бывший министр экологии и природопользования области Александр Коган заявлял, что после реформы тарифы на вывоз мусора вырастут примерно в 1,3-1,5 раза. По его мнению, по цепочке поднимутся и розничные тарифы для жителей. Но в реальности, как показывает опыт других регионов, рост может быть значительно больше.

В администрации Москвы и Московской области не ответили на запрос «Газеты.Ru» о том, каким будет новый размер платы за вывоз мусора. В Минстрое РФ посоветовали обратиться в Минприроды и ФАС, в ФАС рекомендовали обсудить размер повышения тарифов с местными органами власти. Ранее в Минстрое отмечали, что в тех регионах, которые уже перешли на новую систему, плата за вывоз ТБО взимается согласно тарифам, установленным региональным регулирующим органом.

Усилиями оппонентов внедрения новой системы вывоза и утилизации мусора через региональных операторов удавалось трижды переносить сроки начала ее работы: причина как раз в том, что финансовая нагрузка на жителей возрастет в три-пять раз в зависимости от территории,

отмечает депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Сегодня в большинстве регионов плата за вывоз мусора «зашита» в строчку «содержание жилья». Теперь она будет оттуда выведена отдельно, как в свое время было с платой за «капитальный ремонт», поясняет депутат.

Проблема в том, что прямо говорится, что это не приведет к снижению платы «содержания жилья». Получается, что с потребителя хотят собирать платеж дважды — по-старому и по-новому, откуда в том числе и получается такое серьезное повышение, добавляет Ионин.

Безусловно, качественное изменение системы утилизации мусора не могло не отразиться на тарифах — свалки ведь начинаются с мусорного ведра на кухне, обращает внимание другой парламентарий Алесандр Сидякин.

Рост будет, но считать его надо не в процентах, уверен депутат. За эти деньги будут установлены новые контейнеры, появятся новые мусоровозы, в целом будет отлажена система хранения и переработки мусора.

Это правильно, иначе проблема неприятного запаха в городах никуда не денется. Учитывая, что раньше за мусор никто не платил, то легко спекулировать на этой теме, но правильнее заниматься экологическим просвещением, добавляет он.

При этом в регионах разная готовность к внедрению новой системы утилизации мусора. Они должны были успеть провести конкурсы и запустить работу региональных операторов. «Насколько мне известно, на сегодняшний день не все регионы успели это сделать, а многие из тех, кто успел назначить региональных операторов (путем конкурсного отбора), еще не начали выставлять новую плату», — отмечает Арсений Беленький.

Между тем на прошлой неделе замглавы минстроя Андрей Чибис отмечал, что

со следующего года в стране могут появиться дифференциальные тарифы для тех, кто добровольно будет участвовать в раздельном сборе мусора.

«Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки», — отметил он.

Но, чтобы получить льготы, по словам Чибиса, на такую систему должен перейти весь дом. В российских реалиях сделать это будет непросто.