Оставят без сладкого: россияне съедят весь шоколад в мире

В октябре может возникнуть дефицит рынка какао, сообщило на этой неделе агентство Bloomberg. Дефицит может исчисляться в объеме 50 тыс. тонн из-за растущего потребления шоколада в России, говорится в статье.

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Правда, больше всего шоколада в мире в расчете на одного человека съедают не россияне, а жители Швейцарии, Австрии и Германии — 8,6 кг, 8 кг, и 7,7 кг соответственно.

Россия уверенно занимает второе место после Западной Европы с показателем 4,8 кг на человека в год.

При этом в других странах потребитель в среднем съедает менее килограмма шоколада за тот же период. Как пишет Bloomberg, в последние годы рынок столкнулся с кризисом перепроизводства, который оказал наибольшее влияние на страны Африки, где какао остается одной из важнейших статей экспорта.

Подобная ситуация спровоцировала снижение мировых цен на этот продукт. Во втором полугодии 2018 года тренд изменился, причем немаловажную роль в этом сыграл российский рынок.

«Мы ждем, что рынок шоколада в России продолжит расти. Это определенно увеличивает спрос на какао-бобы по всему миру», — приводит агентство слова менеджера шоколадной компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья.

В статье Bloomberg также приводятся данные компании Nielsen, согласно которым темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5% соответственно.

По мнению исполнительного директора Центра исследований кондитерского рынка в Москве Елизаветы Никитиной, повышение спроса в РФ связано со стабилизацией курса рубля и тем, что потребители вновь стали покупать больше дорогих продуктов питания.

Гаравалья, в свою очередь, также отметил, что в России, как и в других странах, шоколад стали чаще применять при приготовлении кондитерских и молочных изделий, мороженного.

Также Barry Callebaut сообщила в четверг о приобретении российской компании «Инфорум», специализирующейся на производстве шоколада, глазури и наполнителей для кондитерских изделий. Сделка будет завершена к концу 2018 года. Швейцарская компания выразила надежду, что данная сделка позволит ей укрепить позиции на российском рынке, который является вторым в мире по объему продаж шоколада.

Компания Barry Callebaut присутствует на российском рынке с конца 1990-х годов, в 2007 году она запустила завод по производству шоколада в подмосковном Чехове. Годовой объем продаж Barry Callebaut составляет около €6,3 млрд.

Компания «Инфорум» была основана в 1989 году, она является поставщиком для международных и локальных производителей в России и СНГ. Выручка компании за 2017 год составила около 5,1 млрд рублей (€77 млн). В компании работают 300 человек, которые по завершении сделки станут сотрудниками Barry Callebaut.

Специалисты исследовательского холдинга Romir выяснили, что в июле индекс «Кофе с молоком» (рассчитывается на основе динамики цен и объемов потребления россиянами кофе, молока, бутилированной воды и шоколада в плитках) остался на уровне предыдущего месяца и составил 862 процентных пункта. Результаты соответствующего анализа опубликованы на сайте исследовательского холдинга.

Согласно этим данным изменения по сравнению с июнем произошли внутри самого индекса и на итоговую цифру не повлияли.

Так, в июле сократилось число семей, которые регулярно покупают шоколад, молоко и кофе (на 0,5, 2 и 3% соответственно). Однако те, кто решил не отказываться от привычных продуктов, напротив, увеличили объемы покупок. Такие потребители стали покупать на 2% больше шоколада, на 4,7% — молока и на 4,5% — кофе.

В сопоставлении этих показателей с аналогичными за июль прошлого года подорожали только вода и кофе — на 6,5 и 8,5% соответственно. Молоко и шоколад, по информации специалистов, наоборот, подешевели — на 7 и 4% соответственно.