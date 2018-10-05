Заправиться по полной: пиво вернется на АЗС

О том, что на совещании у Козака было решено вернуть алкоголь на автозаправки, стало известно газете «Ведомости». Об этом рассказали участники встречи и сотрудник нефтяной компании.

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Представитель вице-премьера эту информацию прямо не подтвердил, сказав, что обсуждались способы повышения рентабельности компаний и даны некие поручения.

Участники рынка давно просят правительство снять запрет на продажу слабого алкоголя на АЗС, В частности, в апреле этого года общественная организация «Независимый топливный союз» направляла соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Минпромторга Денису Мантурову.

По мнению НТС, действующие ограничения привели к появлению противоречий и несоответствий в текущем законодательстве.

По результатам собственной экспертизы НТС пришел к выводу, что запрет не соответствует своему целевому назначению и ограничивает права добросовестных продавцов и покупателей алкогольной продукции.

Такой вывод организация сделала из сравнения общего по итогам года количества дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине водителей, с количеством ДТП, случившихся из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как утверждает «Независимый топливный союз», количество ДТП, совершенных автомобилистами в состоянии алкогольного опьянения после введения запрета, не снизилось, а даже несколько возросло.

Запрет привел к дискриминации в пользу крупного сетевого ритейла, утверждает НТС. Если возможности законопослушных граждан ограничиваются, то потенциальные преступники могут приобрести алкоголь в любом другом месте, так как продажа спиртного запрещена только на АЗС, но не на других объектах единой инфраструктуры многофункциональных зон придорожного сервиса (МФЗ), говорит организация.

В письме подчеркивается, что в магазинах при автозаправках практически исключена продажа некачественного алкоголя, что особенно актуально для небольших отдаленных населенных пунктов, где альтернативы зачастую просто нет. Кроме того, в случае с магазинами при АЗС минимальна вероятность продажи алкоголя несовершеннолетним, зато куда проще выявить нетрезвого воителя, чем в обычных магазинах.

Наконец, без строительства магазинов и предоставления дополнительных услуг невозможно развивать сеть или модернизировать существующие станции.

Кроме этого письма, есть уже и оформленная законодательная инициатива. В Госдуме лежит законопроект, внесенный в прошлом году сенатором Геннадием Орденовым.

Он подготовил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым на АЗС можно продавать алкогольную продукцию крепостью не выше 16,5% этилового спирта.

Как отмечается в пояснительной записке, введенный в 2011 году запрет на продажу алкоголя на АЗС никак не решает проблему пьянства за рулем.

«Очевидно, что причинно-следственной связи между возможностью приобретения водителем автомобиля алкогольной продукции на АЗС и ее употреблением этим водителем не существует, алкоголь может быть приобретен лицом, управляющим автотранспортным средством, в любом месте, отсутствие спиртного на АЗС не является препятствием для этого», — пишет сенатор.

Также Орденов обращает внимание на то, что во многих случаях в непосредственной близости от АЗС располагаются магазины, где производится беспрепятственная продажа алкогольных напитков, «что делает запрет реализации алкогольной продукции на АЗС фактически не имеющим смысла и не достигающим цели, ради которой он вводился». Чтобы проиллюстрировать это, приводится статистика ГИБДД.

За счет отмены запрета на продажу алкоголя планируется повысить прибыль АЗС, чьи доходы неуклонно снижаются «на фоне постоянно растущих цен и тарифов на энергоносители, высоких ставок на кредитные ресурсы и других факторов, влияющих на ценообразование».

По мнению автора законопроекта, продажа алкоголя является существенным источником дохода АЗС.

«Запрет на реализацию алкогольной продукции значительно снизил прибыльность данного вида предпринимательской деятельности и общей доходности сектора нефтепродуктообеспечения, содержать некоторые магазины при АЗС стало нерентабельно, что привело к их ликвидации, сокращению рабочих мест и оттоку клиентов», — говорится в пояснительной записке.

«Ведомости» пишут, что Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба поддерживают идею разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС.

Против выступает Министерство здравоохранения. Продажа алкоголя на АЗС может стимулировать импульсивную его покупку человеком, который этого не планировал. Плюс к тому, АЗС и прилегающая территория — это зона повышенной опасности, и снятие запрета повысит риск появления на дороге нетрезвого водителя и нетрезвых посетителей на АЗС с последующим созданием аварийных ситуаций с их участием, считают в Минздраве.