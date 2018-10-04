Хакеры задали курс: рубль сдает позиции

Рубль на торгах в четверг снизился более чем на процент к доллару и евро. На закрытии торгов за американскую валюту давали 66,98 руб., за европейскую — 77,08 руб.

Реклама

Ослабление рубля происходит несмотря на дорогую нефть. Баррель Brent стоит $84,7. В отдельные моменты на торгах 4 октября он пробивал уровень в $86.

Аналитики отмечают, что совпало сразу несколько негативных факторов. Одним из них стали очередные обвинения в кибератаках в адрес России.

Минюст США считает семерых россиян причастными к попыткам кибервзлома ряда организаций, в том числе антидопингового агентства WADA и других. Об этом заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс, текст выступления которого размещен на сайте министерства.

Отмечается, что обвиняемые, по данным минюста США, являются сотрудниками российской военной разведки (ГРУ — главное разведуправление Генштаба РФ).

В заявлении говорится, что фамилии некоторых из них ранее были названы властями Нидерландов. Кроме того, троим из семи обвиняемых по этому делу в июле этого года были предъявлены обвинения за попытки вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Власти Нидерландов в четверг назвали имена четырех россиян, которые были высланы еще в апреле. Их также назвали сотрудниками ГРУ. По версии местных правоохранительных органов, эта группа пыталась провести кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и хотела украсть файлы по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины.

Представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн сообщил, что речь идет об Алексее Минине и Олеге Сотникове, которые отвечали за «разведывательную поддержку», а также о киберспециалистах Евгение Серебрякове и Алексее Моренце.

Последуют ли за этими обвинениями какие-то новые санкции — неизвестно. Рынок был в последнее время в благодушном настроении, инвесторов успокоили сообщения о том, что Конгресс США не сможет принять до ноября закон об ограничительных мерах в отношении российского госдолга и госбанков. Кроме того, Минфин США заявил, что против РФ де-факто невозможно ввести санкции по сценарию Ирана и Северной Кореи, поскольку она глубоко интегрирована в мировую экономику.

Но, видимо, американские власти не могут слишком долго обходиться без антироссийской риторики. Особенно с учетом проведения в начале ноября промежуточных выборов в Конгресс.

Но и помимо этого накопилось достаточно факторов, сыгравших против рубля. Аналитики «Алор брокер» отмечают заявления председателя федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, который сказал, что ФРС, возможно, «потребуется занять несколько ограничивающую позицию». По мнению Эванса, дальнейшее снижение безработицы может повлиять на рост потребительских цен.

«Это увеличило ожидания повышения ключевой ставки на следующем заседании», — констатируют аналитики. А чем выше ставка, тем выше доходность американских казначейских облигаций (US treasuries) и тем активнее инвесторы будут выходить из других активов, в том числе рублевых.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставки регулятора далеки от нейтрального уровня, тогда как усредненная оценка нейтральной ставки составляет 3%. Для инвесторов это могло стать дополнительным сигналом к тому, что повышение базовой ставки продолжится и после достижения ею 3-3,25%, отмечает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Заявления г-на Пауэлла отправили доходности US treasuries на самый высокий уровень с 2011 года, стимулировали рост индекса доллара до 95,6 п. и вызвали снижение в акциях, которое распространилось на Азию и Европу», — поясняет она.

Аналитик также считает, что давление на рубль может оказывать снижение интереса инвесторов на рынке гособлигаций РФ.

В «Альфа-банке» считают, что укрепление рубля откладывается до второй половины октября. В качестве одной из причин они называют прекращение выплат налогов в РФ и, соответственно, продаж валюты экспортерами.

«Как мы и ожидали, окончание налоговых платежей сократило предложение валюты на рынке и привело к ослаблению курса», — пишут они в своем обзоре.

В среднесрочной перспективе ориентиром для рубля продолжат выступать уровни 65-68 за доллар, считает Соснова. В «Алоре» полагают, что доллар может вернуться к отметке в 68 рублей.