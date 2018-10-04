Не лучшая идея: чем может обернуться кадровая рокировка в ФАС

В середине сентября СМИ писали, что заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников, отвечавший за гособоронзаказ, переходит на работу в «Роскосмос», а его место должен занять Михаил Евраев.

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Евраев уже работал в ФАС — с 2004 по 2012 год, занимая должность начальника управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ, а с января 2007 года возглавляя управление по контролю за размещением государственного заказа ФАС России.

Служивший в ФАС вместе с Евраевым директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов в интервью «Ленте.ру» отметил его неоднозначную роль в процессе создания закона о госзакупках.

По словам Ульянова, Евраев являлся основным разработчиком ФЗ-94, значительная часть положений которого перекочевала в действующий ФЗ-44. И именно эти положения, к написанию которых имеет непосредственное отношение Евраев, как раз и являются наиболее слабыми и неоднозначными в ФЗ-44.

Несовершенство действующего закона сказывается на всей системе госзакупок, составляющей на данный момент около 30% российской экономики.

По мнению Ульянова, благодаря нормам, разработанным Евраевым, 60% госзакупок России приходится на аукционы. В развитых же странах аукционы не используются, поскольку этот способ применим к продажам, но не к закупкам.

В итоге произошла монополизация рынка, а иностранные поставщики оказались допущены туда, где можно было бы обойтись отечественными производителями и поддержать тем самым развитие импортозамещения, что было бы логичным в условиях введения Западом всё новых санкций против России.

Как полагает Ульянов, подобное положение дел сказалось на развитии всего российского малого и среднего бизнеса в целом, а также предоставило чиновникам лазейку для коррупции.

Благодаря активной позиции Евраева мы теперь имеем не имеющую аналогов в мире систему госзакупок, где процесс важнее результата, которая удобна гринмейлерам, фирмам-однодневкам и связанным с нечистоплотными чиновниками посредникам, но совершенно не удобна добросовестным участникам закупок, производственному малому и среднему бизнесу, рассуждает он.

Эксперты считают, что и в ФЗ-94 и в ФЗ-44, определяющих правила закупкок для публичных нужд, полностью отсутствует стратегическое целеполагание. То есть непонятно для чего и ради чего государственные закупки делаются.

«И наиболее сильный административный ресурс в этих условиях просто продавливает выгодные изменения, - утверждает один из исследователей рынка госзакупок, - Исключений из общих правил в ФЗ-44 оказалось больше, чем в предшествующем ему ФЗ-94».

Участники дебатов по ФЗ-44 вспоминают, что команда Михаила Евраева сделала так, что «концепцию федеральной контрактной системы приняли, но не перевели ее в законодательное поле – возобладала ретроградная точка зрения. И приняли 44-ый закон, как 94-й, только с «клювом» инородного планирования и «хвостом» исполнения, которого так до сих пор и нет. При этом авторы вообще не прописали систему контроля за результатами закупок».

Кроме того, участники рынка недовольны возможным объединением контроля ФАС за гособоронзаказом, гражданским госзаказом и закупками госкорпораций.

Это принципиально разные области, которые не может курировать один чиновник, подчеркивают наблюдатели.

Учитывая вышесказанное, и принимая во внимание предыдущий опыт Евраева, его возможное назначение куратором госзаказа и оборонзаказа в ФАС воспринимается скорее как негативный фактор и, вероятно, свидетельствует о нежелании лиц, обсуждающих данное решение, повышать эффективность «расходования бюджетных средств», что в условиях санкций крайне важно для сектора.