«Да он мошенник!» Трампа обвинили в ужасном преступлении

Дональд Трамп, по версии американской газеты The New York Times, получил от империи своего отца Фреда Трампа не менее $413 млн за содействие в уходе от налогов.

«Президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах в течение 1990-х гг., включая случаи прямого мошенничества, что значительно увеличило его состояние, полученное от родителей»,

— к такому выводу пришло издание по итогам своего расследования.

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По данным газеты, Трамп создал подставную фирму, чтобы скрыть от налоговых органов миллионы долларов, полученные от родителей. Фред и Мэри Трамп передали своим детям более $1 млрд дохода. Эти деньги могли облагаться налогом по ставке на подарки и наследство в 55%, что составило бы не менее $550 млн, однако уплачено было только $52,2 млн налогов, что составляет около 5% от состояния, пишет New York Times со ссылкой на «финансовые декларации и налоговые отчеты».

Кроме того, в попытке уйти от налогов нынешний президент помог отцу разработать стратегию по сокрытию истинной стоимости семейной бизнес-империи и ее фиктивного уменьшения. За счет чего резко снизились ставки налогообложения объектов недвижимости, переданных отцом Дональду Трампу. По оценке издания, налоговые органы США никак не препятствовали этим сомнительным и противозаконным схемам уклонения от налогов.

В настоящее время налоговый департамент штата Нью-Йорк проверяет информацию издания, сообщил канал CNBC.

«Никто не уклонялся»

Адвокат Трампа Чарльз Хардер в переданном газете заявлении назвал публикацию газеты сфабрикованной.

«Утверждения The New York Times о мошенничестве и уклонении от налогов являются на 100% ложными и крайне порочащими. Никто не мошенничал и не уклонялся от налогов. Факты, которыми газета обосновывает свои ложные обвинения, очень неточны», — заявил Хардер.

Адвокат заверил, что Дональд Трамп не занимался налогами, а делегировал эти задачи родственникам и специалистам по налогообложению. «Президент Трамп практически не имел никакого отношения к этим вопросам», — сказал он. По словам юриста, семья полагалась на «лицензированных специалистов для обеспечения полного соблюдения закона».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что

Налоговое управление США рассмотрело и одобрило упомянутые газетой документы «много лет назад». «Нам грустно видеть эти нападки на семью Трампов со стороны New York Times. Доверие американцев к New York Times и другим СМИ на рекордно низком уровне, потому что они поглощены нападками на президента и его семью вместо того, чтобы сообщать новости»,

— сказала Сандерс, назвав информацию «вводящей в заблуждение».

Роберт Трамп высказался от лица семьи. «Наш дорогой отец Фред Трамп, скончался в июне 1999 года. Наша любимая мать Мэри Энн Трамп, скончалась в августе 2000 года. Были поданы все соответствующие налоговые декларации на недвижимость, а также были уплачены необходимые налоги. Поместье нашего отца было закрыто в 2001 году как Службой внутренних доходов, так и налоговыми органами штата Нью-Йорк, а имущество нашей матери было закрыто в 2004 году. Наша семья не располагает никакими другими комментария по этим вопросам», — приводит его заявление The News York Times.

Заработал сам

Газета обратила внимание, что результаты расследования противоречат заявлениям Трампа о самостоятельно заработанном капитале: ранее он говорил, что разбогател, одолжив у отца $1 млн. Известный в Нью-Йорке девелопер Фред Трамп начал карьеру в 15 лет в 1917 году и создал крупную корпорацию в сфере недвижимости. В этом же бизнесе нажил состояние и его сын Дональд.

«Мой отец дал мне небольшой кредит в 1975 году, и я построил на него компанию, которая теперь стоит много, много миллиардов долларов», — говорил Трамп на дебатах с Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года.

Сандерс подтвердила газете эту информацию, указав, что долг в $1 млн был впоследствии выплачен Трампом.

Издание напомнило, что

Трамп отказывается обнародовать свою декларацию по подоходному налогу. Вместе с тем, по мнению налоговых экспертов, маловероятно, что президент сейчас может стать объектом уголовного преследования.

Описанные события произошли слишком давно, срок давности истек. Однако для гражданского судопроизводства по фактам мошенничества ограничений во времени нет, отмечает газета.

72-летний Дональд Трамп, фигурирующий в списке самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет, обладает состоянием в $3,1 млрд. Сам он во время предвыборной гонки в США заявлял, что его капитал превышает $10 млрд.