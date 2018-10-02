«Непродуманное решение»: Лукашенко разрешил пить по ночам

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23.00 до 07.00. Эти ограничения были введены в порядке эксперимента с 1 октября в Минске и в некоторых районах республики.

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Была запрещена реализация водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Покупать алкоголь разрешалось в розлив в кафе, барах, ресторанах.

Запрет продержался сутки, и сейчас Александр Лукашенко решил, что его надо отменить. Его администрация выдала подробное разъяснение Белорусскому телеграфному агентству (БЕЛТА). Неожиданно выяснилось, что запретами ничего решить нельзя, а лучше думать о профилактике и пропагандировать здоровый образ жизни.

«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — сообщили в администрации президента.

Бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции, отмечает агентство.

Запретами ничего добиться нельзя, а порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы, вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства в ряде стран.

«С другой стороны, спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли», — считают в администрации белорусского президента.

Как результат запретов – увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов, считают в АП.

Решать проблему алкоголизма и пьянства надо комплексно с упором на меры профилактического и воспитательного характера, а также формирование моды на здоровый образ жизни.

Агентство Sputnik со ссылкой на минский горисполком сообщает, что решение об ограничении ночной продажи алкоголя связывали с поступавшими в адрес городской администрации жалобами от минчан, живущих около «ночников». Запрет поддержали и правоохранительные органы.

«Силовые структуры давно выступали за запрет ночной торговли алкоголем не только в Минске, но и по всей республике. Вопрос выносился на публичное обсуждение, а в качестве весомого аргумента силовики приводили тот факт, что каждое четвертое преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения, а тяжелые, в том числе убийства и разбои, — в 70-80% случаев», — писал Sputnik.

Сам Лукашенко прямо не поддерживал запрет на продажу алкоголя, и отмечал, что надо больше внимания уделять здоровому образу жизни, а если закрыть все точки по продаже алкоголя, появится черный рынок и потом придется ловить «жулье». Он также призывал соотечественников выпивать только по праздникам.

«Я человек почти непьющий, можно сказать, малопьющий. Но это моя позиция. Вот мы собрались здесь, у нас что, трезвенники здесь все? Давайте перестанем пить столько и будем по праздникам выпивать или по случаю открытия нового производства, и все будет нормально», – говорил Лукашенко.

В России запрет на продажу алкоголя в торговых сетях с 23 часов вечера до 8 часов утра действует с 2011 года. И его никто отменять не собирается. Власти уверены, что жесткие меры сыграли позитивную роль.

«Мы сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», — заявляла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Более того, власти постоянно обсуждают новые меры по ужесточению правил продажи алкоголя. Например, есть инициатива запретить продавать его пьяным, а также повысить возраст с которого можно покупать спиртные напитки.

«Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — отмечала недавно вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Одновременно с этим есть и предложения немного ослабить запреты. Но сделать это предлагается не в интересах торговых сетей или производителей алкоголя, а для поддержки производителей алюминия, прежде всего «Русала» Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции.

В частности, речь идет о том, чтобы разрешить продавать пиво и слабоалкогольные напитки в алюминиевых банках по ночам в магазинах и ларьках.

«Мы готовы обсуждать, в том числе, и эти сценарии», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам во вторник.

«Мы говорим о том, что мы должны развивать глубокую переработку алюминиевого продукта внутри страны. В том числе это касается и алюминиевой тары для разных напитков. В данном случае речь идет о пиве», — цитирует его РИА «Новости».