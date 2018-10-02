Готовы повышать: пенсии дошли до Совфеда. LIVE

Речь идет, в первую очередь, о предложениях, ранее внесенных президентом РФ Владимиром Путиным и направленных на смягчение норм нового порядка выхода на пенсию. Так, президент предложил установить порог достижения пенсионного возраста для женщин в 60 лет вместо ранее предлагавшихся правительством 63. Кроме того, по предложению главы государства возможность раньше выходить на пенсию получили все многодетные матери: те, у кого трое детей - в 57 года, четверо - в 56, пятеро и больше - в 50.