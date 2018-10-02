Готовы повышать: пенсии дошли до Совфеда. LIVE

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Комитеты Совета Федерации рассматривают пенсионную реформу

Пенсионная реформа на этой неделе обсуждается верхней палатой парламента. Комитет по социальной политике обсуждает повышение пенсионного возраста, комитет по конституционному законодательству и государственному строительству — уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров. Представители правительства защищают свой нашумевший законопроект. Самые яркие моменты дискуссии в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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09:28

Речь идет, в первую очередь, о предложениях, ранее внесенных президентом РФ Владимиром Путиным и направленных на смягчение норм нового порядка выхода на пенсию. Так, президент предложил установить порог достижения пенсионного возраста для женщин в 60 лет вместо ранее предлагавшихся правительством 63. Кроме того, по предложению главы государства возможность раньше выходить на пенсию получили все многодетные матери: те, у кого трое детей - в 57 года, четверо - в 56, пятеро и больше - в 50.

09:25

Комитет СФ по социальной политики рассматривает сегодня саму структуры реформы: повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 60. На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли законопроект во втором и третьем чтении, утвердив при этом ряд поправок.

09:20

На этой неделе пакет документов, касающийся пенсионной реформы в РФ, выходит на финальную стадию: сначала их рассматривают профильные комитеты, а в среду, 3 октября, сенаторы будут утверждать законопроекты на пленарном заседании.

09:19

Доброе утро, дорогие читатели. На этой неделе обсуждение пенсионной реформы перешло в Совет Федерации. Пенсионным законопроектам будут посвящены заседания двух комитетов верхней палаты парламента. Мы приглашаем вас вместе с нами следить за ходом дискуссии.