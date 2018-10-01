Украина не нужна: Крыму добавили мощности

В Крыму запустили первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС, заявил в понедельник заместитель министра энергетики Андрей Черезов.

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В ночь на понедельник заработала станция Таврическая, около восьми часов утра запустили блок на Балаклавской. Черезов отметил, что запускам предшествовала работа по переключению магистральных сетей на полуострове: в частности, для выдачи мощности с новых ТЭС была замкнута Западно-Крымская высоковольтная линия.

«То есть 500 мегаватт мощности мы имеем», — цитируют Черезова РИА Новости.

Блоки пока работают в режиме пуско-наладки, а ввод объектов в эксплуатацию намечен на первую декаду ноября, сообщил ТАСС директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Вторые блоки планируется ввести до конца года. Таврическую станцию строят в Симферополе, Балаклавскую — в Севастополе, мощность каждой из них — 470 мегаватт. Основной подрядчик – «Технопромэкспорт».

Предполагается, что новые ТЭС хотя бы временно закроют энергодефицит, возникший из-за отказа Украины снабжать энергией Крым, вошедший в 2014 году в состав РФ. Крым был обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года.

Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре снабжающие полуостров ЛЭП, идущие с Украины. На полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации и графики аварийных отключений электричества.

Ситуация немного улучшилась в мае 2016 года с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. При необходимости в дополнительной электроэнергии может быть построен третий блок Таврической ТЭС в Симферополе. Об этом в понедельник на совещании по вопросу подготовки Южного федерального округа к отопительному сезону заявил Черезов.

По подсчетам чиновника, после запуска на полную мощность Таврической и Балаклавской теплоэлектростанций, а также на работы новой Сакской ТЭЦ, а также с учетом энергомоста Крым и Севастополь получат 2160 МВт мощности.

Ранее, в 2017 году, «КрымТЭЦ» выиграла конкурс на право строительства станции на 120 МВт на базе существующей Сакской ТЭЦ.

«Если в дальнейшем понадобятся дополнительные мощности… у нас есть станция Симферополь. Изначально она строилась как трехблочная станция. Там сейчас два блока. Третий в принципе построить в логике той инфраструктуры, которая уже готова, большого времени не требует», — отметил Черезов. В перспективе развития региона этой генерации, скорее всего, будет недостаточно.

Изначально ТЭС собирались ввести в 2017 году, но сроки постоянно сдвигались. В частности, говорилось о проблемах со строительством сопутствующей инфраструктуры. После корректировки планов, ввод первых блоков ожидался не позже 19 мая этого года, вторых — до 18 июня. Потом все сдвинули на осень.

В марте в министерстве топлива энергетики Крыма заявляли, что газопровод к ТЭС «в режиме пусконаладочных работ», вопрос — в оформлении документов Ростехнадзором. После увольнения руководства «Черноморнефтегаза» строительство активизировалось. Подрядчик пригнал дополнительную технику, работы велись круглосуточно в три смены. Источник «Коммерсанта» утверждал, что переделываются работы, которые произведены ранее с нарушением ГОСТов, чтобы «Ростехнадзор» мог выдать разрешающие документы.

Проблем проекту добавили антироссийские санкции, запрещающие поставку западного оборудования в Крым. Тем не менее, как утверждает немецкая компания Siemens четыре ее турбины, предназначавшиеся для электростанций в Тамани, все же оказались в Крыму. Российская сторона в лице «Технопромэкспорт» (входит в Ростех) объясняла, что купила недоукомплектованные турбины, которые затем были модернизированы российскими подрядчиками.

В итоге ЕС и США ввели очередные санкции в отношении российских чиновников и менеджеров предприятий, которые задействованы в проекте. Концерн Siemens подал в суд иск к «Технопромэкспорту», пытаясь вернуть турбины, однако в первых двух инстанциях проиграл

Не смотря на срыв сроков старт работы ТЭС получился эффектный, поскольку совпал с открытием движения для большегрузов по Крымскому мосту, считает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Чисто визуальный эффект от этих стартов так или иначе усилил политический эффект для внешнего информационного пространства. Оба этих события укрепляют экономическое будущее Крыма», — говорит он.

Юрий Мельников, старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», считает, что ввод этих двух ТЭС в эксплуатацию на полную мощность (пока что они запущены наполовину) позволит сбалансировать собственное потребление электроэнергии и ее производство на территории полуострова.

Упростится борьба с системными авариями с отключением всех потребителей от электроснабжения (как это, например, было 13 июня 2018 года в Крыму). В этом смысле безопасность, конечно, увеличится, считает он. С другой стороны, многое будет зависеть от надежной работы самих станций. Кроме того, устранение балансовой проблемы никак не решает проблему износа и недостаточного развития распределительных сетей.

Так, на сайте ГУП Крымэнерго есть раздел о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, из которого следует, что потребителей в 22 районах Крыма (включая Ялту, Феодосию, Судак, Симферополь) систематически отключают от электроснабжения (в течение одного дня) 12 месяцев в году.

«Основная причина - эти сети невозможно отремонтировать, не отключая потребителей. Ввод новых ТЭС никак не поможет в решении этой проблемы», - считает эксперт.

Пуск ТЭС крайне важное и стратегическое событие для Крыма, в случае стабильной работы этих генераций фактически полуостров освобождается от прямой энергетической зависимости с материка и получает энергетическую автономию с возможным потенциалом наращивания мощностей производства электроэнергии в случае, если на нее будет спрос.

Стоимость двух электростанций, как сообщалось ранее, согласно заключению Главгосэкспертизы, составляет 71 млрд рублей.